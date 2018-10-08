20+ лифтов, интерьер которых перенесет вас в другое измерение

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Мы подсчитали*, что люди, живущие в многоэтажных домах, в среднем тратят 6 часов в год на поездки в лифте. И это не считая времени ожидания лифтовой кабины. Чаще всего она представляет из себя серую или коричневую будку с тусклым освещением, а ехать в ней — одна скукотища. Но все меняется, когда за дело берутся художники, которые решают кардинально изменить дизайн этой маленькой комнаты.

AdMe.ru нашел 20+ лифтов, поездка в которых приносит пассажирам одно сплошное эстетическое наслаждение.

1. У этой кабины лифта одна из сторон стеклянная, а на стене шахты — граффити

2. Пол, на который ступить страшно

3. Лифт, который дарит ощущение морозной свежести

4. Лифт в торговом центре

5. Лифт с «камином»

6. Лифт с рекламой Animal Planet

7. Раскрашенный грузовой лифт. Никакой подсветки

8. Лифт в одном из отелей Денвера

9. Этот лифт переносит в реальность другого измерения

10. Очень сложно поверить, что это всего лишь наклейка

11. Поющий лифт (смотреть надо со звуком)

12. Почти королевские условия

13. Если застрянешь — скучно не будет

14. Чувствуешь себя как в музее

15. Лифт в одном из отелей сети Marriott

16. Одна из стен кабины лифта

17. Завораживающее отражение

18. Двери лифта тоже могут произвести впечатление. Вот вход в лифт в здании французского отделения Facebook

19. Лифт с чем-то инопланетным внутри

20. Двери лифта в одном из зданий Детройта

21. Красота кроется в деталях

* В качестве расчетов мы взяли 30-секундную поездку на лифте. Таким образом, если человек в день ездит на лифте 2 раза, то в год проводит там 365 минут, что равняется 6 часам и 5 минутам.

А что вы делаете, когда едете на лифте?