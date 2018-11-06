20+ игрушек, создатели которых, видимо, не очень любили детей
Мы привыкли, что большинство игрушек добрые, милые, развивающие и интересные. Однако некоторые производители почему-то уверены, что игрушки должны вызывать ужас и некоторое недоумение. При виде творений этих горе-фантазеров хочется закрыть глаза не только ребенку, но и себе.
AdMe.ru собрал для вас самые странные игрушки, которые лучше держать подальше от детей.
1. Навык кормления грудью лучше развивать с детства
2. Японские производители уверены, что стрелять себе в голову очень весело
3. Бедные отцы!
4. Страсти, которым позавидует любой бразильский сериал: младенец, беременный другим младенцем, который также ждет ребенка!
5. Так много вопросов и ни одного ответа
6. Просто Росомаха немного не в настроении
7. Это какие-то неправильные собаки
«Странные собаки».
8. Нам кажется или она больше похожа на Короля Льва?
9. Особенно «умиляет» крошечный гипс
10. Загадочное созданье
11. Женщина-кошка: начало
12. Принц, который знает о макияже больше любой принцессы
13. Пукающая кукла
14. Зачем она катает своих цыплят в холодильнике?
15. Увлекательная игра для всей семьи
16. Вся правда о взрослой жизни
17. Эта команда супергероев пугает злодеев внешним видом
18. Плюшевая башня «Бурдж-Халифа». У нас все
19. «Используйте воображение», — говорится на упаковке. Но нам и так уже страшно и ничего не понятно
20. Этот пупс выглядит так, словно знает о тебе все
21. Новая порода лошадей
22. Раскрась трагедию в яркие краски
23. Как развить страх перед туалетом у ребенка
А какие странные игрушки видели вы?
Фото на превью lostateminor