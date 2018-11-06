20+ игрушек, создатели которых, видимо, не очень любили детей

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Мы привыкли, что большинство игрушек добрые, милые, развивающие и интересные. Однако некоторые производители почему-то уверены, что игрушки должны вызывать ужас и некоторое недоумение. При виде творений этих горе-фантазеров хочется закрыть глаза не только ребенку, но и себе.

AdMe.ru собрал для вас самые странные игрушки, которые лучше держать подальше от детей.

1. Навык кормления грудью лучше развивать с детства

2. Японские производители уверены, что стрелять себе в голову очень весело

3. Бедные отцы!

4. Страсти, которым позавидует любой бразильский сериал: младенец, беременный другим младенцем, который также ждет ребенка!

5. Так много вопросов и ни одного ответа

6. Просто Росомаха немного не в настроении

7. Это какие-то неправильные собаки

«Странные собаки».

8. Нам кажется или она больше похожа на Короля Льва?

9. Особенно «умиляет» крошечный гипс

10. Загадочное созданье

11. Женщина-кошка: начало

12. Принц, который знает о макияже больше любой принцессы

13. Пукающая кукла

14. Зачем она катает своих цыплят в холодильнике?

15. Увлекательная игра для всей семьи

16. Вся правда о взрослой жизни

17. Эта команда супергероев пугает злодеев внешним видом

18. Плюшевая башня «Бурдж-Халифа». У нас все

19. «Используйте воображение», — говорится на упаковке. Но нам и так уже страшно и ничего не понятно

20. Этот пупс выглядит так, словно знает о тебе все

21. Новая порода лошадей

22. Раскрась трагедию в яркие краски

23. Как развить страх перед туалетом у ребенка

А какие странные игрушки видели вы?