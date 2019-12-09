20+ идей от тех, кто наряжает оригинальные елочки и спасает от вырубки настоящие

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Красиво наряженная елка на протяжении столетий была важной частью новогодних праздников. Но все меняется, люди все чаще начинают мыслить осознанно и задумываться о том, как эта традиция влияет на экологию. Каждая елочка — это не только хвойный аромат и сентиментальные воспоминания, но и ущерб, нанесенный природе. И речь идет не только о вырубке и утилизации дерева, но и о его упаковке, транспортировке и даже выращивании, ведущем к истощению почв.

Мы в AdMe.ru фанатеем от людей, которые следуют традиции, наряжают роскошные «елочки», но при этом не страдает ни одно деревце. Просмотрев сотни блогов, мы отобрали лучшие идеи. А в конце статьи вас ждет бонус — крафтовые елочки наших читателей.

1. Лестница-чудесница

Даже те, кто начинает каждый раз нервно икать, услышав слово «поделка», легко справятся с такой альтернативой новогодней елке. Если задуматься, вся разница между тем, чтобы нарядить дерево, или украсить стемянку в том, что лестница не колется.

2. Невидимая елка или елкамобиль

Этой идее уже не первый год, но парящие в воздухе елочные шары до сих пор завораживают нас. Чтобы быть оригинальным, на этот раз можно отказаться от игрушек в пользу обыкновенных палочек для размешивания краски.

3. Елка для тех, кто любит выпить бокальчик вина

Собрать елочку из бутылочных пробок — забавная идея. Склеивая между собой пробки, можно предаться приятным воспоминаниям о вкусе напитка и о том, в каких обстоятельствах он был выпит.

4. Васи-елка

Любителям японской канцелярии хорошо знакома цветная липкая лента васи (ваши). С ее помощью можно соорудить самые разнообразные деревца — как на стене, так и на картоне.

5. Для любителей оригами

Такая 3D-елка приведет в экстаз не только преподавателя геометрии. С ней придется немного повозиться, но складывание оригами умиротворяет и успокаивает.

6. Просто добавь скотч

Счастливчикам с моющимися стенами практически ничего и делать не надо — лишь взять и составить елочный силуэт из игрушек, просто прилепив их цветным скотчем.

7. Елка из вешалок

Нет, это не магазинная искусственная елка, попавшая сюда по ошибке. Всего несколько тонких железных вешалок, елочная мишура, гирлянда, шарики, немного усилий — и у вас получится такая красавица.

8. Макраме-елка

Это почти забытое рукоделие снова в моде, а значит, и сплетенное таким образом деревце произведет фурор.

9. Елка читающего человека

Такую конструкцию в доме увлеченного читателя можно встретить каждый день. К новогодним праздникам остается только добавить к ней шарики и звезду.

10. Деревце из оберточной бумаги

Эта елка выглядит очень стильно, хотя сделана из самой дешовой оберточной бумаги и старой палки.

11. Елка, нарисованная ладошками

Это, на наш взгляд, одна из самых милых идей — сделать дерево на холсте из отпечатков ладошек всей семьи.

12. Чудо-дерево из необычного материала

Мало кто догадается, что для воплощения этой идеи понадобился такой «материал», как сантехнические трубы.

13. Елка офисного работника

Даже если вы весь декабрь провели в офисе и у вас в доме нет ничего, кроме бумажек Post-it, вы все равно сможете собрать себе елочку.

14. Таннебоинг из картона

Несколько лет назад дизайнер Микеле Вейнегеист спроектировал минималистичную спиралевидную елку, которая быстро стала хитом. Теперь умельцы повторяют его идею из более дешевого материала — картона.

15. Елочка из помпонов

Сотворить эту пушистую красавицу может даже тот, кто не умеет вязать. Главное — запастись пряжей.

16. Елка из тюля

Блистательная и воздушная елочка из тюля станет еще волшебнее, если в ее недрах спрятать мерцающую гирлянду.

17. Елка на холсте

В 2012 году IKEA выпустила ограниченным тиражом елочку MARGARETA, напечатанную на холсте. Хотя ее давно нет в продаже, заказать такую же мы можем сами в любой фотостудии, а затем каждый год наряжать ее по-новому.

18. Елка из бумаги гофре

Хвоя этого дерева сделана из нарезанных полосок тонкой гофрированной бумаги. Елочка смотрится свежо и мило.

Бонус: елочки наших читателей