20+ идей крутых новогодних подарков для себя и для друзей не дороже 990 рублей

Всем приходится непросто, когда наступает время поиска новогодних подарков. Сюрпризы нужно подготовить и для родных, и для друзей, и для своих вторых половинок, а также для коллег. Порой уже не хватает ни фантазии, ни бюджета, чтобы порадовать близких презентами, и мы в растерянности начинаем сметать с полок любые безделушки.

Мы в AdMe.ru решили помочь вам с поиском оригинальных и не очень дорогих подарков, которые, может быть, пригодятся вашим друзьям и знакомым и совершенно точно вызовут у них улыбку и искренний восторг. А в бонусе мы покажем, какая необычная упаковка способна принести даже больше радости и позитивных эмоций, чем сам сувенир.

1. Свечки в форме кактусов

Оригинальный подарок для тех, кто любит выращивать у себя на подоконнике целые плантации различных растений. Будьте уверены: эти кактусики никогда не завянут. Стоимость — от ₽ 600.

2. Ленивец для заваривания чая

Может быть, вы хотите тонко намекнуть своему знакомому или коллеге, что он не особо расторопный? Тогда подарите ему этого милого ленивца. Стоимость — от ₽ 670.

3. Новогодняя скалка

Если ваши друзья любят кулинарные чудеса, то этот сюрприз точно придется им по вкусу. Стоимость — от ₽ 620.

4. «Вечное мыло»

Если вам надоело вручать гели для душа и вы боитесь, что это может быть воспринято как какой-то намек, то у нас для вас есть идея полезного и красивого сюрприза. Этот стильный поглотитель запаха из нержавеющей стали точно пригодится каждому на кухне. Использовать его нужно так же, как обычное мыло. Он помогает быстро избавиться от неприятного запаха рыбы, чеснока или лука. Стоимость — от ₽ 670.

5. Новогодняя мечта ламберсексуала

Среди ваших друзей и коллег, возможно, есть брутальные мужики, которые очень внимательно следят за своей роскошной бородой. Нам кажется, что такие необычные новогодние украшения для густой растительности на лице могут быть уместным и смешным подарком. Стоимость — от ₽ 750.

6. Шапка для настоящего центуриона

С наступлением холодов такой презент придется по душе даже тем, кто принципиально не носит шапки. Мало кто откажется примерить этот теплый шедевр. Стоимость — от ₽ 570.

7. Для тех, кто любит рисовать даже на волосах

Этот набор мелков понравится любой маленькой или уже совсем взрослой моднице. С их помощью можно легко добавить яркости волосам, например для сногсшибательного новогоднего образа. Стоимость — от ₽ 520.

8. Вкус праздника на губах

Идеальный подарок для сладкоежек и тех, у кого зимой постоянно обветриваются губы. Стоимость — от ₽ 220.

9. Для тех, кто обещал заняться спортом с 1 января

Если вы в очередной раз слышите, как друзья клятвенно обещают начать заниматься спортом с 1-го дня нового года, то этот оригинальный набор может их слегка мотивировать. Стоимость — от ₽ 750.

10. Вырасти своего собственного бойфренда

Тому, кому надоели жалобы подруг на бойфрендов, можно в шутку подарить эту игрушку. Стоимость — от ₽ 450.

11. Инопланетные палочки для еды

Порой блюдо, которое мы едим палочками, кажется нам чуть вкуснее. Эти волшебные приборы помогают растянуть удовольствие от приема пищи, а также не съесть лишнего. Мы считаем, что это хороший подарок для тех, кто давно хотел начать следить за своим питанием. Стоимость — от ₽ 970.

12. Перчатки, которые трудно потерять из виду

Наверное, многим в детстве пришивали резинку к варежкам, чтобы они не терялись. Эти светящиеся перчатки дети точно никогда не забудут дома или на игровой площадке. Стоимость — от ₽ 970.

13. Фотоальбом на стене

Сегодня все наши фотоальбомы хранятся в телефонах и компьютерах. И иногда так хочется украсить комнату самыми любимыми снимками, но при этом не портить стену отверстиями или покупать тяжелые рамки. Вы можете подарить кому-нибудь из близких друзей такую гирлянду с вашими совместными фотографиями, чтобы напомнить, как сильно вы их любите. Стоимость — от ₽ 160.

14. Гирлянда, которой можно управлять с дивана

Презент для тех, кто не расстается со своим смартфоном ни на секунду. Этой гирляндой можно управлять с помощью специального приложения и даже синхронизировать мигание лампочек с музыкой. Стоимость — от ₽ 610.

15. Украшения для новогоднего настроения

Стильные и простые браслеты с новогодними подвесками — это самый простой подарок, который выручит вас в ситуации, когда вам неожиданно сделали сюрприз и теперь нужно как-то отблагодарить человека, хотя вы ему ничего не собирались дарить. Стоимость — от ₽ 100.

16. Рождественский декор

Если вы ломаете голову над тем, что подарить человеку, у которого уже все есть, то присмотритесь к этим новогодним держателям занавесок. Таких точно ни у кого нет. Стоимость — от ₽ 520.

17. Удивите своих гостей сервировкой

Приглашение на праздничный ужин у вас дома уже может быть отличным подарком. А если вы еще и уделите внимание необычному новогоднему оформлению, то вечер, например с такими украшениями, точно станет незабываемым. Стоимость — от ₽ 360.

18. Сделайте из простого стула новогодний трон

На тот случай, когда хочется просто порадовать близких, можно украсить все стулья в доме или даже на работе вот такими смешными ножками. Без внимания вы однозначно не останетесь. Стоимость — от ₽ 170.

19. Новогоднее настроение должно быть во всех уголках

Пожалуй, это самый оригинальный новогодний подарок в нашей подборке. Он украсит наиболее часто посещаемое в каждом доме место. Стоимость — от ₽ 680.

20. Поднимите настрое и себе, и всем, кто сейчас стоит в новогодних пробках

Если среди ваших друзей или коллег есть автомобилисты, то этот милый снеговичок легко поднимет им настроение. Стоимость — от ₽ 280.

21. Не забудьте поздравить и своих четвероногих

Ваш пушистый друг тоже должен ощутить себя частью праздника. Этот новогодний колпак подойдет всем. Однако сколько он продержится на голове вашего любимца, никто не знает. Стоимость — от ₽ 120.

Бонус: когда упаковка может стать лучше самого подарка

Никогда не забывайте, что главное не подарок, не его стоимость, а внимание и те позитивные эмоции, которые он приносит вашим друзьям, близким и коллегам. Сделайте сюрприз незабываемым с помощью шутливой упаковки, которая точно рассмешит получателя. Стоимость — от ₽ 600.