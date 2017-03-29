20 гениальных изобретений, которые хочется купить прямо сейчас
Иногда самые неожиданные и безумные идеи становятся самым лучшим и универсальным решением в повседневных хлопотах. С каждым днем люди придумывают все больше приспособлений, значительно упрощающих жизнь.
AdMe.ru собрал для вас 20 шикарных изобретений, удивительно гениальных в своей простоте.
Набор емкостей для специй и масла
Штопор для ананаса
Тряпка-желе
Индикатор доступного места на USB-флешке
Нож для пиццы с двумя лезвиями
Светодиодные тапочки
Коляска-велосипед
Разделочная доска «Пазл»
Собирающая капли кружка
Цветочный горшок, который не упадет
Всегда сухая скамейка
Зарядное устройство, работающее от температуры напитка
Быстро чистящаяся расческа
Батарейки, заряжающиеся через USB-разъем
Прикроватная тумба с подносом
Доска со встроенными весами
Контейнер с таймером
Клавиатура для телефона
Контейнер для варки
Многоразовая свеча
Шарики-антистресс
Работают как мягкая игрушка-антистресс: крепятся под ваш стол, чтобы в напряженные моменты вам было что подержать в руках.