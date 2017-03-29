20 гениальных изобретений, которые хочется купить прямо сейчас

Иногда самые неожиданные и безумные идеи становятся самым лучшим и универсальным решением в повседневных хлопотах. С каждым днем люди придумывают все больше приспособлений, значительно упрощающих жизнь.

AdMe.ru собрал для вас 20 шикарных изобретений, удивительно гениальных в своей простоте.

Набор емкостей для специй и масла

Штопор для ананаса

Тряпка-желе

Индикатор доступного места на USB-флешке

Нож для пиццы с двумя лезвиями

Светодиодные тапочки

Коляска-велосипед

Разделочная доска «Пазл»

Собирающая капли кружка

Цветочный горшок, который не упадет

Всегда сухая скамейка

Зарядное устройство, работающее от температуры напитка

Быстро чистящаяся расческа

Батарейки, заряжающиеся через USB-разъем

Прикроватная тумба с подносом

Доска со встроенными весами

Контейнер с таймером

Клавиатура для телефона

Контейнер для варки

Многоразовая свеча

Шарики-антистресс

Работают как мягкая игрушка-антистресс: крепятся под ваш стол, чтобы в напряженные моменты вам было что подержать в руках.

248 На склад!
83 Комментарии

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