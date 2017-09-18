20 гениальных изобретений, которые вам захочется купить

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Новые устройства и приспособления появляются ежедневно, и иногда кажется, что нас уже невозможно чем-то удивить. К счастью, это не так, ведь человеческая фантазия безгранична. AdMe.ru собрал для вас 20 необычных изобретений, которые способны быстро и эффективно решить практически любую вашу проблему.

20. Чехол на чемодан с портретом владельца

Представьте, как вы стоите у багажной карусели, пытаясь разглядеть среди похожих (как правило, черных) чемоданов ваш. Знакомая ситуация, не правда ли? С изделием Head Case от Firefox вам не придется долго высматривать свой багаж. К тому же его никто не сможет забрать, перепутав со своим.

19. Гаджет, который поможет отличить настоящую вещь от подделки

Устройство под названием The Entrupy способно увидеть детали, недоступные человеческому глазу, и на сегодняшний день умеет распознавать подлинность 16 известных брендов одежды и аксессуаров. Среди них Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci, Prada, Burberry и другие. На установление подлинности гаджету требуется всего 15 секунд, а точность результата составляет 98,5 %.

18. Машина, которая складывает белье после стирки

Хотя машины стирают и сушат белье, нам все равно приходится тратить много времени на то, чтобы сложить его должным образом. Устройство FoldiMate придет на помощь самым занятым: быстро и аккуратно сложит белье, а также при помощи пара разгладит измятые вещи.

17. 3D-ручка 3Doodler

3Doodler легка в использовании даже для новичков. С ее помощью можно не только создавать объемные модели, но и восстанавливать сломанные вещи. Покупателям ручки предлагается выбор из 65 цветов пластика, включая матовые, прозрачные, металлические и блестящие текстуры. Еще один плюс: благодаря встроенному кулеру ручка практически не нагревается.

16. Мини-палатка для рабочего места

Мини-палатка Nap Tent была создана для тех, кто любит вздремнуть во время обеденного перерыва. Она позволяет эффективно расслабиться, так как изолирует человека от яркого света и громких звуков. Также палатка может использоваться для просмотра фильмов на смартфоне, образуя нечто вроде приватного кинотеатра для одного человека.

15. Устройство для разминки ног на сидячей работе

Платформа FluidStance помогает эффективно размять ноги тем, кому приходится часами сидеть в офисе. Пользоваться ей можно буквально не сходя с места, но нагрузка при этом будет такая же, как и при ходьбе. Не имеет значения, какое покрытие используется в вашем офисе — устройство одинаково приспособлено к ковровым покрытиям, плитке, бетону и дереву.

14. Умные стельки для обуви

Стельки Digitsole порадуют тех, у кого мерзнут ноги. Главное, не забывать их вовремя заряжать. Кроме того, умные стельки подсчитывают пройденное расстояние и количество потраченных вами калорий, а при помощи мобильного приложения вы можете выставить комфортную для вас температуру подогрева.

13. Кофта с подогревом

Компания Polar Seal пошла еще дальше и решила производить не стельки, а уже целые предметы одежды с подогревом. Например, эта симпатичная голубая кофта придется очень кстати любителям зимних видов спорта. Управляется подогрев при помощи кнопок на левом рукаве изделия — они позволяют выбрать температуру и зону, которая нуждается в тепле.

12. Умный кошелек Volterman

С этим кошельком вам не о чем беспокоиться: умная вещица оповестит вас, где ее искать в случае потери, а также сфотографирует любого, кто попытается ее украсть. Также кошелек Volterman может использоваться в качестве внешнего аккумулятора для вашего смартфона, при этом он водонепроницаем и отличается компактными размерами.

11. Маска для подводного плавания, в которой можно дышать носом

Маска для сноркелинга Tribord позволяет дышать и видеть в воде почти так же легко, как и на суше. Благодаря уникальному дизайну она не запотевает, а попадание в нее воды исключено.

10. Мобильная поилка для питомцев

Приспособление The Leaf превращает любую бутылку в поилку для вашего любимого питомца, которую можно использовать в любой ситуации. Согласитесь, очень удобно, особенно в путешествиях.

9. Когтеточка в виде диджейского пульта

Забавное приспособление для тех, кто любит побаловать своего мохнатого друга крутыми игрушками. Хотя не исключено, что вашему котику больше понравится картонная коробка от этой когтеточки, но ведь на то он и котик.

8. Рюкзак с раскладным стульчиком

Рюкзак от Brando со встроенным стульчиком наверняка оценят посетители музыкальных фестивалей под открытым небом и любители турпоходов. Рюкзак сделан из прочного водонепроницаемого полиэстера и вместе со стульчиком весит всего 1,6 кг.

7. Флуоресцентная куртка

Легкая куртка от Vollebak не только защищает от дождя и ветра, но и светится в темноте до 12 часов. Причем ее не нужно заряжать — она сделает это самостоятельно в дневное время даже в пасмурную погоду. Носить на себе или вывешивать на улицу необычную куртку совсем не обязательно: достаточно повесить ее около окна так, чтобы на нее падал свет.

6. Туфли для любителей виски

Мужские туфли от Oliver Sweeney таят в себе маленький секрет — отделение для миниатюрной бутылочки виски. Не то чтобы мы поощряли употребление алкоголя, но в жизни бывают ситуации, когда он может пригодиться.

5. Приложение, блокирующее банковские карты пьяных людей

Если вы все-таки перебрали, то воздержаться от необдуманных трат в состоянии алкогольного опьянения поможет приложение для смартфона DrnkPay. К нему прилагается анализатор дыхания, который определит, что вы уже «дошли до кондиции», и оповестит об этом приложение, а оно в свою очередь даст команду для блокировки вашей банковской карты на 12 часов.

4. Металлическое мыло для устранения неприятных запахов

Мыло Amco Rub-Away гарантирует избавление от неприятных запахов, таких как лук и чеснок. При этом мыло никогда не кончится, ведь оно сделано из нержавеющей стали. Как утверждают создатели, их изобретение работает на молекулярном уровне: оно буквально «выдергивает» молекулы серы, тем самым устраняя с рук запах чеснока, который не смывается обычным мылом.

3. Дезинфицирующее зарядное устройство

Еще одно «мыло», но на этот раз для смартфона, который, как известно, может быть грязнее, чем ободок унитаза. Зарядное устройство PhoneSoap оснащено лампами с ультрафиолетовым излучением, которые эффективно дезинфицируют помещенный внутрь смартфон. Производители гарантируют уничтожение 99,9 % бактерий всего за 10 минут.

2. Зеркало, которое помогает контролировать вес

Умное зеркало за 20 секунд сканирует тело своего владельца и создает 3D-модель, которую можно просмотреть в специальном приложении на смартфоне или планшете. Модель покажет, в каких зонах и насколько изменились объемы тела, выросли ли мышцы и над чем нужно усиленно работать.

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