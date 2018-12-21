20+ гениальных хитростей для создания незабываемой новогодней атмосферы в доме

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Вы наверняка ждете главный праздник зимы не меньше нашего. Но не унывайте из-за того, что ход времени никак не ускорить, ведь как минимум стимулировать праздничное настроение по-прежнему в наших силах. А лучше всего в этом помогает соответствующее убранство дома или офиса. Причем во многих случаях это никак не зависит от бюджета, ведь настоящее волшебство создается нашими руками.

В предвкушении Нового года мы в AdMe.ru активно создаем вокруг себя красочную атмосферу, чем предлагаем заняться и вам, предварительно вдохновившись оригинальными идеями из этого поста.

Шарики

Вопреки расхожему мнению, украшение в виде воздушных шариков подходит не только для празднования свадьбы или дня рождения. Доказательство тому — пример выше: оригинально и очень привлекательно.

К тому же предпочтение можно отдать не просто обычным цветным шарам, а прозрачным, которые впоследствии легко украсить самостоятельно, насыпав внутрь блестки, звездочки, конфетти.

Банки и бутылки

На самом деле при наличии фантазии для создания яркой новогодней атмосферы можно использовать буквально все подручные средства. Например, часть гирлянд, которыми вы обычно украшаете окна и елки, можно поместить в банки или разноцветные бутылки. Помимо необычного внешнего вида, вы получите большее количество бликов.

Или же можно проявить больше креатива и наполнить емкости раскрашенными шишками, елочными игрушками, которые не поместились на елке, или даже создать вместе с детьми волшебные светящиеся баночки, будто наполненные сотнями светлячков (роль которых на самом деле исполняет люминесцентная краска). Подробнее о последней идее вы можете почитать здесь.

Вазы

Картинка выше слева представляет собой традиционный вариант: при наличии новогодней атрибутики в виде веточек, мишуры, гирлянд и елочных игрушек можно создать яркую композицию для украшения стола. Картинка справа — пример своеобразного древа желаний: это отличный способ настроить мысли гостей и родных на позитивный лад, предложив им задуматься и записать на листке свои желания и цели, которые впоследствии прикрепляются к дереву и остаются там как напоминание.

Либо есть вариант, идеально подходящий для совместного творчества с детьми: кто не помнит популярный рождественский сувенир в виде стеклянного шара с искусственным снегом и разнообразными фигурками? Подобную прелесть можно сделать своими руками, причем для этого не обязательно использовать вакуумную колбочку. Можно как раз таки пустить в ход крупные вазы с широким горлышком, а вместо того, чтобы искать искусственный снег, насыпать мелкую или крупную соль, которая есть на кухне почти у каждого.

Фотозона

Если вы еще никогда не делали дома фотозону, то самое время попробовать в этом году! Ведь это отличное развлечение для веселого вечера, да и фото, будем честны, получатся гораздо праздничнее и красочнее, чем на фоне стен, дивана или застолья.

И организовать это достаточно просто: для фона можно использовать дождик, мишуру, гирлянды из бумажной бахромы, шары (диско или воздушные) и все, что душе угодно. А к полу можно прикрепить композицию из фейковых (и не только) подарков или обустроить сидячие места для большей вариативности позирования.

Блеск и блестки

Блестящие, светящиеся, глянцевые атрибуты — неотъемлемая часть новогодних праздников. Поэтому не жалейте блеска для украшения дома. На фото выше представлен вариант самодельной новогодней хлопушки, которая, помимо красочного наполнения, сама по себе выглядит ослепительно. Как сделать такие самостоятельно, вы можете посмотреть здесь.

Блестками, помимо прочего, можно украсить бутылки с напитками, столовые приборы, тарелки и бокалы. Почему нет? В такой праздник их много не бывает!

Не пожалейте их и при создании собственных новогодних украшений. Даже макароны-бабочки из-за сверкающего покрытия перестают быть похожими сами на себя и становятся отличным украшением. Да и детям безусловно понравится подобное превращение.

А уж оформление свечей — и вовсе бесконечное поле для дизайнерской фантазии. Украсить можно как подставки, так и сами свечи, если в вашем распоряжении имеются крупные восковые экземпляры, как на фото слева.

Центр праздника — елка

Итак, мы подобрались к самому главному символу Нового года. Если вам надоело привычное украшение елки, предлагаем воспользоваться идеей выше. Это так просто: всего-то нужно повесить елочные шары не вразнобой, а сгруппировать их по цветам, но эффект создается такой, что глаз не оторвать.

А это варианты для тех, кому и в целом традиционная елка кажется пережитком прошлого. Существует огромное количество замен. Выше, например, представлены варианты оформления (угадайте чего)... обычной лестницы. Ступеньки украшаются белой бумагой, вырезанной в форме свисающих снежных сугробов, а поверх устанавливаются всевозможные фигурки, украшения либо подарки.

Если же основная загвоздка для вас заключается в отсутствии свободного пространства, но без елки вы праздника не представляете, то можно смело использовать стены. Приглядитесь к вариантам, представленным выше (но ими, конечно, способы и идеи не ограничиваются).

Бонус: рождественский венок

Не все украшают дома и двери этим атрибутом, но при желании вы можете сделать собственный венок при помощи любого круглого ободка и старых елочных шариков. (Пошаговую инструкцию можно подсмотреть здесь.) Согласитесь, получается очень эффектно.