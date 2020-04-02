20+ гениальных дизайнов, за которые можно выдавать медаль

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хороший дизайн всегда привлекает внимание. Что особенно приятно, встретить его можно буквально в каждом предмете из тех, что нас окружают. Однако есть совершенно особые примеры дизайна, на которые не только приятно посмотреть самому, но и непременно захочется поделиться ими с другими.