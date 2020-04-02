20+ гениальных дизайнов, за которые можно выдавать медаль
Хороший дизайн всегда привлекает внимание. Что особенно приятно, встретить его можно буквально в каждом предмете из тех, что нас окружают. Однако есть совершенно особые примеры дизайна, на которые не только приятно посмотреть самому, но и непременно захочется поделиться ими с другими.
Мы в AdMe.ru выделили 21 творение от людей с невероятно развитым творческим чутьем.
1. Ну очень необычное здание
2. Стулья с выемками для ремней сумок и рюкзаков
3. Пешеходная осень
4. Наушники в витрине магазина Apple
5. Ковбойская шляпа, которая на самом деле шлем
6. Стол, оптимизирующий пространство
7. Сумка из магазина LEGO
8. Кофейный столик, вдохновленный фильмом «Начало»
9. Питон из шин
10. «Расцвет и падение Римской империи», тома с I пo VII
11. Реклама в 3D
12. Гибрид раковины, плиты и мини-холодильника
13. Сделано настолько плохо, что хорошо?
14. «Обрушившиеся» здания
15. Трибуна в книжном магазине
16. Двойной диспенсер
17. Офис складской компании
18. Бесплатный Wi-Fi в McDonald’s
19. Ключи от машины в форме автомобиля
20. Дверь в мясную лавку
21. Функциональный причал
Попадался ли вам дизайн, заслуживающий места в этой подборке?