20 гениальных дизайнерских идей, которые заслуживают оваций
Дизайнеры могут создавать классные вещи из ничего, и иногда трудно перестать восхищаться результатом, понимая, насколько это удобно и практично. Такие творения, как зал аэропорта со множеством розеток, «солнечная» скамейка с Wi-Fi или дверь, похожая на торговый автомат, заслуживают особой благодарности от каждого из нас.
У нас в AdMe.ru душа поет при виде продуманного дизайна, и мы надеемся, что вы тоже оцените сегодняшнюю подборку.
1. «Плавучий» пешеходный переход
2. Вот что получается, когда дизайнеры заботятся о людях
3. Эта переносная бутылка воды — просто находка!
4. Творческий подход к вопросу о том, как полностью погрузиться в чтение
5. Необычная входная дверь, замаскированная под торговый автомат
6. Повторяйте упражнения, освободив руки!
7. Кольцо, чтобы надежно держать телефон в руке
8. Умная мусорная корзина в аэропорту Мельбурна
«Экономьте время в очереди. Оставьте запрещенные вещи здесь. Острое, общий мусор, жидкости».
9. «Солнечная» скамейка с Wi-Fi и зарядками
10. Оригинальный держатель для бумаги + экономия места
11. Для тех, кто постоянно использует только половину авокадо
12. Туалет для животных в аэропорту Сан-Диего
13. Ваша собака теперь может погулять в парке в аэропорту Атланты
14. Революционные чернила, созданные из загрязнений воздуха
15. Подставка для тех, кто любит большие чашки кофе
16. Заберите свой багаж прямо из челюстей акулы в аэропорту Антальи
17. Удобный рюкзак для комфорта и безопасности вашей кошки
18. «Зеленая стена» из переработанных пластиковых бутылок
19. Стена «зеленого» театра в Гоа
20. Парк Urban Bloom в Шанхае
А что такое, по-вашему, отличный дизайн? Расскажите об этом в комментариях!
Фото на превью montanagunnut / reddit