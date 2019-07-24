20 гениальных дизайнерских идей, которые заслуживают оваций

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Дизайнеры могут создавать классные вещи из ничего, и иногда трудно перестать восхищаться результатом, понимая, насколько это удобно и практично. Такие творения, как зал аэропорта со множеством розеток, «солнечная» скамейка с Wi-Fi или дверь, похожая на торговый автомат, заслуживают особой благодарности от каждого из нас.

У нас в AdMe.ru душа поет при виде продуманного дизайна, и мы надеемся, что вы тоже оцените сегодняшнюю подборку.

1. «Плавучий» пешеходный переход

2. Вот что получается, когда дизайнеры заботятся о людях

3. Эта переносная бутылка воды — просто находка!

4. Творческий подход к вопросу о том, как полностью погрузиться в чтение

5. Необычная входная дверь, замаскированная под торговый автомат

6. Повторяйте упражнения, освободив руки!

7. Кольцо, чтобы надежно держать телефон в руке

8. Умная мусорная корзина в аэропорту Мельбурна

«Экономьте время в очереди. Оставьте запрещенные вещи здесь. Острое, общий мусор, жидкости».

9. «Солнечная» скамейка с Wi-Fi и зарядками

10. Оригинальный держатель для бумаги + экономия места

11. Для тех, кто постоянно использует только половину авокадо

12. Туалет для животных в аэропорту Сан-Диего

San Diego Airport now has a #dog bathroom. We like to travel with our #furbabies, so we find this very a-PEE-ling pic.twitter.com/0lWKSZXcaU — ShihTzus & Furbabies (@resqpups) November 17, 2015

13. Ваша собака теперь может погулять в парке в аэропорту Атланты

If you are a #dog and you like to #travel the #Atlanta airport has an amazing dog park! An… http://t.co/5F5fHUqEvP pic.twitter.com/t4qBPtKp9m — The Layover Life (@layoverlife) March 1, 2015

14. Революционные чернила, созданные из загрязнений воздуха

15. Подставка для тех, кто любит большие чашки кофе

16. Заберите свой багаж прямо из челюстей акулы в аэропорту Антальи

17. Удобный рюкзак для комфорта и безопасности вашей кошки

18. «Зеленая стена» из переработанных пластиковых бутылок

19. Стена «зеленого» театра в Гоа

20. Парк Urban Bloom в Шанхае

А что такое, по-вашему, отличный дизайн? Расскажите об этом в комментариях!