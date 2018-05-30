20 фотографий, в которых нет ничего удивительного. Хотя погодите

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В эпоху интернета современного человека ух как непросто удивить. Но мир настолько разнообразен, что всегда найдется что-то из разряда «Вау, а я и не знал, что такое бывает». Например, разноцветная кукуруза или кольцо от брелока, которое один любящий человек вот уже 22 года носит не снимая.

AdMe.ru собрал 20 фотографий, которые лишний раз доказывают, что на планете Земля еще полно чудес и интересностей. Главное — уметь их разглядеть за ежедневной суетой. Давайте смотреть и удивляться прямо сейчас. Не забудьте захватить попкорн!

В этом туалете есть специальная кнопка, которая активирует фоновый шум, чтобы вы не стеснялись

«Когда мне было 5 лет, я подарила папе кольцо, сделанное из брелока для ключей. Прошло 22 года, и он все еще носит его»

Фантастический одуванчик

Прозрачные краны для газировки, по которым всегда видно, часто ли их моют

Полярное сияние на Юпитере, сфотографированное телескопом «Хаббл»

Так выглядит разноцветная кукуруза

Служебная собака только что родила 7 щенят прямо в аэропорту

«Мои духи выглядят как маленький флакон с очистителем для стекол»

700-летний дом в Иране

На этой корзине для грязного белья расписаны все значки по уходу за одеждой

«Гид по стирке. Всегда проверяйте карманы перед стиркой».

«Вчера мой сотрудник забыл закрыть окно в туалете. Сегодня я встретил там этого малыша ястреба»

Обычный день в лондонском метро

«Я сорвал этот 5-листный клевер, и он пустил корни, вместо того чтобы завянуть через несколько дней»

Экстремальный отдых в гамаке

Эффектный столик с кристаллами

«Пожилая женщина во Вьетнаме покатала нас на лодке и сделала кузнечика из пальмовых листьев»

«В моей батарейке есть USB-порт»

Потрясающее граффити с изображениями греческих богов

Это не мармеладный мишка. Это янтарный амулет, которому уже 3 500 лет

— Уходи, человек, этот дом теперь мой.

Какая фотография из подборки показалась вам самой необычной?