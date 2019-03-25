20+ фото перевоплощений, которые доказывают, что весенняя стрижка — лучший способ преобразиться

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Девушки годами отращивают волосы в погоне за максимальной длиной. И так сложно решиться на кардинальные перемены, когда вспоминаешь, сколько времени понадобилось, чтобы добиться такого результата. Но порой лучше все-таки рискнуть и сказать стилисту: «Хочу короче!»

Мы в AdMe.ru выбрали вдохновляющие примеры женских перевоплощений, при взгляде на которые хочется поскорее записаться к парикмахеру.

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А вы отращиваете волосы или мечтаете о стрижке?

Фото на превью brianhickman1 / instagram

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