20+ фото перевоплощений, которые доказывают, что весенняя стрижка — лучший способ преобразиться
Девушки годами отращивают волосы в погоне за максимальной длиной. И так сложно решиться на кардинальные перемены, когда вспоминаешь, сколько времени понадобилось, чтобы добиться такого результата. Но порой лучше все-таки рискнуть и сказать стилисту: «Хочу короче!»
Мы в AdMe.ru выбрали вдохновляющие примеры женских перевоплощений, при взгляде на которые хочется поскорее записаться к парикмахеру.
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А вы отращиваете волосы или мечтаете о стрижке?
Фото на превью brianhickman1 / instagram