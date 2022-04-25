20+ фото из прошлого, которые доказывают, что наши предки любили нестандартные туфельки

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Человечество украшало ножки элегантной или функциональной обувью на протяжении тысячелетий. Если сейчас практически всю работу по ее изготовлению берут на себя машины, то раньше неподатливую кожу, драгоценный металл и капризный лен усмиряли руки человека. И результат такого труда производит впечатление и сегодня.

AdMe.ru рискнул совершить кругосветное путешествие по миру моды. В программе — обувь из Европы и Азии: нарядная для выхода в свет и уютная для дома, изящная для танцевальных вечеров и функциональная для сауны.

Китайские туфли для забинтованных ног, 1911 год. Представительницы ханьской народности бинтовали стопы, чтобы остановить их рост. Нога идеального размера была не больше 8 см

А вот и кожаные туфли для забинтованных ног

На такой платформе ходила маньчжурская дворянка в середине XIX века

Этим кожаным туфлям больше 1 000 лет. Египтяне носили их в V–VIII веках н. э.

Пара детских кожаных ботинок, начало XX века

Обувь из позолоченной бронзы периода Троецарствия, Корея

Французские вышитые тапочки удивительной красоты. Кто-то расхаживал в них по дому в I половине XIX века

Эти керамические туфли с позолотой были специально сделаны для Всемирной выставки 1904 года

Тапочки, вышитые бисером, 1906 год

Свадебные туфли с пряжками, Англия, 1740-е годы

Эти мокасины носили в 1880-х гуроны — коренные жители Канады

Итальянские туфли начала XIX века. Говорят, что их носил папа римский Бенедикт XV

Сапоги племени апачей, 1890 год

Налины надевали, чтобы не ступать по грязной воде и мылу в саунах. Эта серебряная пара была свадебным подарком турецкой невесте в начале XX века

Выглядит устрашающе, не правда ли? В XIX веке французы носили такие сабо для чистки каштанов

Вечерние туфли, Франция, 1875–1885 годы

Cабо с острова Маркен, Нидерланды, конец XIX века. Светлые сабо предназначались для свадьбы, расписные — для похода в церковь, черные — для похорон

Туфли с пряжками, конец XVIII века

Пара женских тапочек, Южный Китай

Французские туфли из изысканного шелка и натуральной кожи, конец XVII века

Не самые удобные, но какие звонкие! Туфли и сапоги династии Нгуен из позолоченного металла, конец XIX — начало XX века