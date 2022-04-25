20+ фото из прошлого, которые доказывают, что наши предки любили нестандартные туфельки
Человечество украшало ножки элегантной или функциональной обувью на протяжении тысячелетий. Если сейчас практически всю работу по ее изготовлению берут на себя машины, то раньше неподатливую кожу, драгоценный металл и капризный лен усмиряли руки человека. И результат такого труда производит впечатление и сегодня.
AdMe.ru рискнул совершить кругосветное путешествие по миру моды. В программе — обувь из Европы и Азии: нарядная для выхода в свет и уютная для дома, изящная для танцевальных вечеров и функциональная для сауны.
Китайские туфли для забинтованных ног, 1911 год. Представительницы ханьской народности бинтовали стопы, чтобы остановить их рост. Нога идеального размера была не больше 8 см
А вот и кожаные туфли для забинтованных ног
На такой платформе ходила маньчжурская дворянка в середине XIX века
Этим кожаным туфлям больше 1 000 лет. Египтяне носили их в V–VIII веках н. э.
Пара детских кожаных ботинок, начало XX века
Обувь из позолоченной бронзы периода Троецарствия, Корея
Французские вышитые тапочки удивительной красоты. Кто-то расхаживал в них по дому в I половине XIX века
Эти керамические туфли с позолотой были специально сделаны для Всемирной выставки 1904 года
Тапочки, вышитые бисером, 1906 год
Свадебные туфли с пряжками, Англия, 1740-е годы
Эти мокасины носили в 1880-х гуроны — коренные жители Канады
Итальянские туфли начала XIX века. Говорят, что их носил папа римский Бенедикт XV
Сапоги племени апачей, 1890 год
Налины надевали, чтобы не ступать по грязной воде и мылу в саунах. Эта серебряная пара была свадебным подарком турецкой невесте в начале XX века
Выглядит устрашающе, не правда ли? В XIX веке французы носили такие сабо для чистки каштанов
Вечерние туфли, Франция, 1875–1885 годы
Cабо с острова Маркен, Нидерланды, конец XIX века. Светлые сабо предназначались для свадьбы, расписные — для похода в церковь, черные — для похорон
Туфли с пряжками, конец XVIII века
Пара женских тапочек, Южный Китай
Французские туфли из изысканного шелка и натуральной кожи, конец XVII века
Не самые удобные, но какие звонкие! Туфли и сапоги династии Нгуен из позолоченного металла, конец XIX — начало XX века
А в какой паре из нашей подборки вы были бы не прочь пройтись и сегодня? И по каким моделям обуви будут помнить XXI век наши потомки?
Фото на превью Larry Koester / Wikimedia Commons
Поделиться этой статьёй