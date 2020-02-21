20 фото из городов, в которых делают все для счастья жителей (Немного завидуем и хотим там жить)

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Мы любим место, в котором живем, несмотря ни на что, прикипаем в нем к каждой детали, даже если она несовершенна. Но все же хочется, чтобы твой город хорошел и становился удобнее для своих жителей. И тут может пригодиться опыт других городов — обратите внимание, какие там тротуары, детские площадки, на чем сидят горожане. Особенно это пригодится, если вы хотите поучаствовать в городской жизни: проголосовать за какой-нибудь новый архитектурный проект или предложить улучшить инфраструктуру вашего района, ведь сейчас урбанистический активизм (когда жители сами берутся за городское благоустройство) становится все популярнее.

AdMe.ru сделал все, чтобы ваше мысленное путешествие по городам мира было приятным и полезным. Располагайтесь поудобнее, сейчас будет круто.

1. Автобусная остановка в Швеции. Зимой на остановках пассажиры предпочитают стоять, поэтому вместо скамеек сделали ограждения, которые защищают от снега и вращаются, чтобы можно было отвернуться от ветра

2. «Цифровой оазис» в Париже: интерактивный экран с туристической информацией, стулья с миниатюрными столиками и разъемами для зарядки телефона и цветник на крыше

3. Музыкальные качели в Монреале: всего их 21, они воспроизводят звук разных музыкальных инструментов. Чем выше они раскачиваются, тем выше ноты. Чем больше людей, тем красивее мелодия

Послушать музыкальные качели можно здесь.

4. Навес площадью 1 000 кв. м в Марселе не только защищает прохожих от солнца, но и благодаря зеркальной внутренней поверхности позволяет делать фантастические снимки

5. Набережная озера Папрокани, Польша

6. Мост для велосипедистов в Копенгагене

7. В Париже закрыли часть набережной Сены для автомобилей и превратили ее в пляж

8. Библиотека на открытом воздухе в Магдебурге

9. Детская площадка из морских контейнеров в Брисбене: есть система акустических труб, сетки и лазалки. Интересно даже взрослым

10. Батуты на детской площадке в Амстердаме

11. В португальском городе Виламоре урны соединены с подземными контейнерами. Когда нужно освободить их, площадка автоматически поднимается, и мусор вывозят

12. Длинные и безопасные детские горки без лестниц в Тулузе

13. Лежаки в Вроцлаве, чтобы можно было поваляться на ступеньках у воды

14. Ограждение-скамейка с удобными спинками в Лиссабоне

15. На скамейках-гусеницах в Инсбруке можно сидеть, лежать или устроить пикник

16. Эти уличные скамейки в Буэнос-Айресе сделаны из цемента

17. Бесплатные уличные тренажеры в Южной Корее

18. Трамваи в Мюнхене приспособлены для лиц с ограниченными физическими возможностями

19. А трамвайные пути обезопасили: барьеры вынуждают велосипедиста или ребенка на самокате притормозить и оглядеться

20. На набережной города Задара в Хорватии есть «морской орган» — инструмент, на котором играет само море. Под набережной проложены трубы, которые издают звуки под воздействием волн и ветра

Послушать «морской орган» можно здесь.

Если бы вы могли, как по мановению волшебной палочки, усовершенствовать ваш город, что бы вы сделали в первую очередь?