История куклы, которая хотела всем угодить, но всегда оставалась виноватой

Зато у куклы сногсшибательная карьера. В 60-е у нее были в основном профессии, которые было принято считать женскими: учительница, певица, медсестра, стюардесса, но в тот же период появилась Барби-астронавт — возможно, под впечатлением от полета в космос Валентины Терешковой. В 70-е годы кукла сначала стала хиппи, а потом начала делать карьеру хирурга и олимпийской чемпионки, в 80-е стала инструктором по аэробике, рок-звездой и даже офицером, а в 1991 году пилотировала военные самолеты и баллотировалась в президенты.