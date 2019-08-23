История куклы, которая хотела всем угодить, но всегда оставалась виноватой
Студия Warner Bros. начинает работу над фильмом о Барби. Оказывается, у куклы настолько крутая биография, что достойна целого байопика. А сыграет всемирно известную игрушку Марго Робби. Согласитесь, ведь между нею и популярной куклой есть внешнее сходство.
Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем картину, а чтобы ожидание было не таким томительным, мы внимательно изучили историю Барби и выбрали самые интересные факты.
Одна из первых Барби.
- Прообразом Барби стала разбитная героиня комиксов для взрослых Лилли. Этот персонаж украшал страницы воскресной гамбургской газеты Bild Zeitung. В одной из сцен Лилли сидела на пляже в раздельном купальнике, а полицейский говорил ей, что такой костюм для плавания запрещен (разрешены были только слитные). В ответ девушка интересовалась, какую часть ей снять, чтобы не нарушать закон. В 1955 году компания Heinz Frank стала выпускать куклу Лилли — она была предназначена для взрослых. Компания Mattel изменила дизайн игрушки, и в 1959 году на прилавках появилась первая Барби, целевой аудиторией которой стали уже дети. Кукла была типичной пин-ап-девушкой: с пышной грудью, тонкой талией и губами бантиком. В 1964 году Mattel выкупила права на Лилли, и с той поры игрушка больше не выпускалась — так Барби расправилась со своей конкуренткой.
Кукла Лилли, Германия, 1955 год.
- Полное имя Барби — Барбара Миллисент Робертс. Изначально создатели куклы — фирма Mattel — утверждали, что она родилась в городке Уиллоус (штат Висконсин). В 90-е годы официальная биография Барби изменилась — ее родиной стали называть Нью-Йорк.
Создательница куклы Барби Рут Марианна Хэндлер.
- Фамилия бойфренда Барбары Кена — Карсон. Они вместе с 1961 года и до сих пор не женаты. В 2004 году пара рассталась, а все из-за того, что, по словам вице-президента Mattel, Барби очень хотелось замуж, а ее молодой человек не спешил делать предложение. Но через несколько лет Кен понял, кто его настоящая и единственная любовь, и начал действовать. По всему Нью-Йорку от его лица были расклеены плакаты «Барби, я хочу, чтобы ты вернулась», «Барби, ты моя единственная любовь», «Барби, мы, может, и пластмассовые, но любовь у нас настоящая!». В итоге 14 февраля 2011 года пара воссоединилась вновь.
- В каком-то смысле Барби и Кен — брат и сестра. Дело в том, что оба названы в честь детей Рут и Эллиота Хэндлер — создателей фирмы Mattel.
Так выглядел Кен в 1961 году.
- У Барби был и другой бойфренд — австралийский серфер Блейн. Именно к нему в 2004 году ушла кукла.
Барби пока не вышла замуж за Кена, однако примерила свадебное платье в роли Кейт Миддлтон.
- У Барби нет детей, и она никогда не была беременна. Ожидала малыша ее подруга Мидж — она замужем за лучшим другом Кена Аланом. А малышки Келли (в Европе и России известная как Шелли) и Крисси, которых ошибочно принимают за дочек знаменитой куклы, на самом деле приходятся ей младшими сестрами.
-
Зато у куклы сногсшибательная карьера. В 60-е у нее были в основном профессии, которые было принято считать женскими: учительница, певица, медсестра, стюардесса, но в тот же период появилась Барби-астронавт — возможно, под впечатлением от полета в космос Валентины Терешковой. В 70-е годы кукла сначала стала хиппи, а потом начала делать карьеру хирурга и олимпийской чемпионки, в 80-е стала инструктором по аэробике, рок-звездой и даже офицером, а в 1991 году пилотировала военные самолеты и баллотировалась в президенты.
- После этого Барби была аквалангистом, байкером, ветеринаром, пилотом «Формулы-1», айтишницей, ученым — все ее профессии и не перечислить. А в 2012 году кукла выиграла выборы и наконец стала президентом.
- Вернемся к родственникам Барби. Кроме Келли и Крисси у нее несколько братьев и сестер: девочка-подросток Скиппер, малышка Стейси, а также двойняшки Тодд и Тутти. Формально у нее есть даже родители — Джордж и Маргарет Робертс, но фактически их так и не выпустили.
- Зато выпуска удостоились родители Мидж. В серии Happy Family они значились как «Бабушка» и «Дедушка». Вот так — куклы были, а имен не было.
-
У Барби было более 40 домашних животных, в том числе 21 собака, 14 лошадей, 6 кошек, попугай, шимпанзе, панда, львенок, жираф и зебра.
-
А еще у Барби есть фирменный цвет — Barbie Pink, обозначаемый как 219C.
- За годы существования Барби для нее было создано более 1 млрд самых разнообразных нарядов — это, пожалуй, самый большой гардероб в мире.
- У Барби есть и темная сторона. В 2012 году Mattel запустила серию «Призрачная красавица», которую открыла зловещая кукла-призрак с длинными платиновыми волосами и в воздушном платье. Следом за нею вышла Барби-вампир в алом платье. Третьей куклой серии стала готичная «Хозяйка особняка», а четвертой — зомби. Кстати, Барби вместе с Кеном примеряли костюмы героев саги «Сумерки», а недавно Mattel анонсировала даже появление Барби в костюме Дарта Вейдера. Но это не игровые, а коллекционные куклы.
- Каждую секунду в мире продаются 3 Барби. Всего за время существования куклы было продано более 1 млрд ее экземпляров.
-
Самая дорогая Барби в мире была продана за $ 302 500. Это было в 2010 году на благотворительном аукционе — деньги пошли на борьбу с раком груди. Строго говоря, такая большая сумма была заплачена не столько за куклу, сколько за ее ожерелье с бриллиантами, созданное Стефано Кантури.
- А вот одна из первых Барби 1959 года выпуска обошлась покупателю в $ 27 450.
- Барби — едва ли не самая ненавидимая игрушка в мире. С самого ее появления многие родители считали, что кукла олицетворяет собой доступную женщину и подает дурной пример детям. В ответ Барби стала бороться за права женщин, а ее подруга Мидж выступила олицетворением счастливой семейной жизни. И снова обе куклы не угодили критикам. Феминистки невзлюбили их за сексуальную объективацию, а поборники семейных ценностей — за пропаганду подростковой беременности. Затем пластиковую красотку ругали за слишком тонкую талию — мол, при такой фигуре поместится только половина печени.
- В 2016 году Mattel решила исправить эту ситуацию и выпустила 3 новые куклы с разными типами тела: высокую, низкую и с округлыми формами. И на это тоже нашлись критики. Mattel ругали за то, что изменения не коснулись Кена, за то, что даже полная Барби слишком худа и ее можно было сделать еще круглее, и даже за то, что компания решила подзаработать на новых нарядах для куклы, ведь для новых фигур нужны новые размеры.
Барби размера plus-size вызвали недовольство покупателей тем, что на них не налезала традиционная одежда, а значит, надо было покупать новую.
- В некоторых странах Барби даже запретили. Например, в Иране владельцев детских магазинов заставили убрать куклу с прилавков в 2012 году. Игрушку признали не соответствующей исламской культуре.
- Барби — единственная в мире игрушка, удостоившаяся почестей, которые обычно оказывают живым людям. Она стала экспонатом в парижском музее Гревен, в 1974 году в честь нее на неделю переименовали часть Таймс-сквер в Нью-Йорке, а в 1986 году ее портрет написал Энди Уорхол.
Фото на превью Mattel, Supplied by PacificCoastNews.com / EAST NEWS