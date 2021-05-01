20+ фактов о Кристиане Диоре — кутюрье, под чьим именем изначально выпускались сельскохозяйственные удобрения
Можно с уверенностью сказать, что бренд Christian Dior знаком каждому. Однако мало кто слышал о нелегкой судьбе основателя этого модного дома и о том, что изначально компания, основанная семьей Диор, производила сельскохозяйственные удобрения. Сегодня эта люксовая марка покоряет мировые подиумы и каждой своей коллекцией доказывает, что дело Кристиана Диора продолжает жить и завоевывать новых поклонников.
Мы в AdMe.ru, изучая биографию этого кутюрье, с удивлением обнаружили, что модный дом никогда Диору не принадлежал: де-юре он был собственностью самого богатого в то время человека Франции. Но обо всем по порядку.
- Кристиан Диор родился в 1905 году в небольшом нормандском городке Гранвиль. В семье Мориса и Мадлен Диор он был вторым ребенком из пяти. Кристиан не был похож на своих братьев и сестер и с детства отличался нестандартным видением мира.
- Как описывал мать Кристиана его друг, это была элегантная и стройная женщина, иногда отстраненная, но всегда изящная. Она содержала большой сад — предмет своей гордости. Кристиан с малых лет помогал ей ухаживать за ним. Он даже изучал названия и описания растений по каталогам. Впоследствии в модных коллекциях Диора прослеживалась эта увлеченность флорой.
- В 1911 году семейство переехало в Париж. Тогда же отец основал компанию Dior Fils & Cie («Диор, сыновья и Ко»), которая занималась производством сельскохозяйственных удобрений.
Морис Диор, Мадлен Диор, Кристиан Диор.
- Кристиан был любимчиком своей бабушки по материнской линии Жюльетты Мартен. Она поддерживала внука во всех его начинаниях, связанных с придумыванием костюмов. С детства он рисовал модели одежды, а Жюльетта даже сшила несколько нарядов по его эскизам. Братья и сестры советовались с ним, как лучше одеваться.
- Родители мечтали о том, чтобы Кристиан стал дипломатом, однако он представлял себе совсем другое будущее. Не выдержав родительского напора, Диор все же отправился на учебу в престижный Sciences Po — Парижский институт политических исследований. Проучившись год, он буквально сбежал оттуда.
- После прохождения военной службы Диор, получив финансовую поддержку отца, вместе с другом открыл картинную галерею, где продавал работы Пабло Пикассо и других известных художников.
- В 1930 году у брата обнаружили психическое расстройство, в 1931 году ушла из жизни мама, а бизнес отца стремительно разрушался и в конечном итоге потерпел крах. Отец вместе с дочерью Катрин уехал из Парижа в городок поменьше, где жизнь была значительно дешевле. Кристиан постоянно помогал им, присылая деньги.
- Вскоре Диор был вынужден закрыть галерею. Чтобы хоть как-то прийти в себя и поправить пошатнувшееся здоровье, Кристиан отправился на Балеарские острова. Там он всерьез занялся ковроткачеством и увидел свое предназначение в изготовлении ковров. Он нарисовал множество эскизов, однако не нашел на островах ни инвесторов, ни потенциальных покупателей.
- Вернувшись в Париж, Диор занялся продажей своих эскизов парижским модным домам. Заказы начали поступать и от именитых в то время дизайнеров. Особым успехом пользовались его рисунки шляпок. Позднее Кристиану пришлось уйти на фронт, что затормозило развитие карьеры.
- После возвращения с фронта Кристиан устроился на работу в модный дом Люсьена Лелонга. В 1942 году Диор создал собственную парфюмерную лабораторию. Свой дебютный аромат Miss Dior он посвятил сестре, которой всегда восхищался.
- Вскоре Кристиана заметил самый богатый человек Франции Марсель Буссак. Он и оказал поддержку Диору в открытии собственного модного дома в 1946 году. Тогда и началась новая глава в жизни кутюрье.
- Свою первую коллекцию Диор представил в 1947 году. Критики довольно-таки тепло встретили этот показ, однако без скандала не обошлось. Для пошива многих платьев кутюрье использовал более 40 м ткани, что в послевоенное время считалось непозволительной роскошью и большим расточительством. За все годы работы в модном доме Кристиан Диор продал 100 тыс. платьев, израсходовав на них 1,5 тыс. км ткани.
- Первая коллекция Диора была названа New Look («Новый взгляд»). Она получила свое наименование с легкой руки журналиста, который, увидев эти наряды, воскликнул: «Your dresses have such a new look!» («Ваши платья выглядят так по-новому!»). Дело в том, что силуэты платьев напоминали форму перевернутого венчика цветка.
- Некоторые женщины были не в восторге от платьев Диора, так как они состояли из корсетов и длинных юбок, от которых дамы, приложив много усилий, не так давно отказались. Это, по мнению представительниц прекрасного пола, возвратило бы их в прошлое. Критиковала модельера и Коко Шанель, которая однажды сказала: «Диор? Он не одевает женщин, он обивает их обоями».
- Тем не менее позже Диор признавался, что именно первая коллекция доставила ему меньше всего волнений: «Я не рисковал разочаровать публику, потому что она меня не знала и ничего от меня не ждала. Конечно, мне хотелось ей понравиться... Но в первую очередь я хотел представить безупречно сделанную работу. В мои намерения не входила революция в моде».
- В основе коллекции New Look был жакет Bar — уникальное изобретение кутюрье. Он создавал определенный силуэт: тонкая талия, покатые плечи и подчеркнутый бюст.
- Известно, что Диор был очень суеверным человеком, и с возрастом это качество усиливалось. Например, в каждой его коллекции присутствовала вещь, названная в честь Гранвиля (места его рождения), а на любом показе хотя бы одна модель дефилировала с букетом его любимых ландышей. Кутюрье постоянно носил в кармане 5-конечную звезду, которую подобрал на улице в тот день, когда встретился со своим благодетелем Марселем Буссаком.
- Модельер любил рисовать эскизы будущих нарядов на свежем воздухе, а его обожаемым местом была заброшенная мельница в Нормандии неподалеку от Гранвиля. Там он подолгу прогуливался со своей собакой.
- Диор старался избегать шумных компаний. Так, после презентаций своих коллекций он частенько сбегал с вечеринок.
- Его обожали друзья. Те люди, с которыми Кристиан сошелся в юности, поддерживали с ним связь на протяжении всей жизни. Трепетное отношение у него было и к подчиненным. Один из его коллег вспоминал: «В бутиках царила удивительна атмосфера благодаря выдающемуся дару Диора общаться с людьми. Его можно было назвать настоящим джентльменом в том смысле, который вкладывали в это слово в XVII веке». Ведь он даже практиканткам с поклоном уступал место в лифте.
- Кстати, до знакомства с кутюрье Марлен Дитрих всегда носила брючные костюмы от Коко Шанель. Потом влюбилась в наряды от Диора. Журналисты посоветовали поклонникам запомнить ее ноги, поскольку теперь они надолго скроются под длинными платьями Диора, которых актриса сразу же заказала с десяток.
- В 1955 году Диор взял себе в помощники Ива Сен-Лорана. С того же момента модный дом постепенно начал уходить от стиля New Look. Вырезы на платьях становились квадратными, меньше внимания уделялось подчеркиванию груди, талии и бедер. Тем не менее спрос на классические наряды Dior оставался огромным.
- Интересно, что на протяжении всей своей работы в Dior Кристиан числился лишь наемным сотрудником, ведь формально модный дом принадлежал Марселю Буссаку.
- В 1957 году мир потрясло известие о внезапной кончине Кристиана Диора. Ему было 52 года.
- Преемником Диора стал Ив Сен-Лоран (1957–1960). В разное время модный дом возглавляли Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. В 2016 году должность креативного директора заняла Мария Грация Кьюри.
Может быть, вы являетесь счастливым обладателем вещицы от Dior? Не хотите похвастаться ею в комментариях?