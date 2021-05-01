20+ фактов о Кристиане Диоре — кутюрье, под чьим именем изначально выпускались сельскохозяйственные удобрения

Можно с уверенностью сказать, что бренд Christian Dior знаком каждому. Однако мало кто слышал о нелегкой судьбе основателя этого модного дома и о том, что изначально компания, основанная семьей Диор, производила сельскохозяйственные удобрения. Сегодня эта люксовая марка покоряет мировые подиумы и каждой своей коллекцией доказывает, что дело Кристиана Диора продолжает жить и завоевывать новых поклонников.

Мы в AdMe.ru, изучая биографию этого кутюрье, с удивлением обнаружили, что модный дом никогда Диору не принадлежал: де-юре он был собственностью самого богатого в то время человека Франции. Но обо всем по порядку.

Кристиан Диор родился в 1905 году в небольшом нормандском городке Гранвиль. В семье Мориса и Мадлен Диор он был вторым ребенком из пяти. Кристиан не был похож на своих братьев и сестер и с детства отличался нестандартным видением мира.

Как описывал мать Кристиана его друг, это была элегантная и стройная женщина, иногда отстраненная, но всегда изящная. Она содержала большой сад — предмет своей гордости. Кристиан с малых лет помогал ей ухаживать за ним. Он даже изучал названия и описания растений по каталогам. Впоследствии в модных коллекциях Диора прослеживалась эта увлеченность флорой.

В 1911 году семейство переехало в Париж. Тогда же отец основал компанию Dior Fils & Cie («Диор, сыновья и Ко»), которая занималась производством сельскохозяйственных удобрений.

Морис Диор, Мадлен Диор, Кристиан Диор.

Кристиан был любимчиком своей бабушки по материнской линии Жюльетты Мартен. Она поддерживала внука во всех его начинаниях, связанных с придумыванием костюмов. С детства он рисовал модели одежды, а Жюльетта даже сшила несколько нарядов по его эскизам. Братья и сестры советовались с ним, как лучше одеваться.

Родители мечтали о том, чтобы Кристиан стал дипломатом, однако он представлял себе совсем другое будущее. Не выдержав родительского напора, Диор все же отправился на учебу в престижный Sciences Po — Парижский институт политических исследований. Проучившись год, он буквально сбежал оттуда.

После прохождения военной службы Диор, получив финансовую поддержку отца, вместе с другом открыл картинную галерею, где продавал работы Пабло Пикассо и других известных художников.

В 1930 году у брата обнаружили психическое расстройство, в 1931 году ушла из жизни мама, а бизнес отца стремительно разрушался и в конечном итоге потерпел крах. Отец вместе с дочерью Катрин уехал из Парижа в городок поменьше, где жизнь была значительно дешевле. Кристиан постоянно помогал им, присылая деньги.

Вскоре Диор был вынужден закрыть галерею. Чтобы хоть как-то прийти в себя и поправить пошатнувшееся здоровье, Кристиан отправился на Балеарские острова. Там он всерьез занялся ковроткачеством и увидел свое предназначение в изготовлении ковров. Он нарисовал множество эскизов, однако не нашел на островах ни инвесторов, ни потенциальных покупателей.

Он нарисовал множество эскизов, однако не нашел на островах ни инвесторов, ни потенциальных покупателей. Вернувшись в Париж, Диор занялся продажей своих эскизов парижским модным домам. Заказы начали поступать и от именитых в то время дизайнеров. Особым успехом пользовались его рисунки шляпок. Позднее Кристиану пришлось уйти на фронт, что затормозило развитие карьеры.

После возвращения с фронта Кристиан устроился на работу в модный дом Люсьена Лелонга. В 1942 году Диор создал собственную парфюмерную лабораторию. Свой дебютный аромат Miss Dior он посвятил сестре, которой всегда восхищался.

Вскоре Кристиана заметил самый богатый человек Франции Марсель Буссак. Он и оказал поддержку Диору в открытии собственного модного дома в 1946 году. Тогда и началась новая глава в жизни кутюрье.

«Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины». Кристиан Диор

Свою первую коллекцию Диор представил в 1947 году. Критики довольно-таки тепло встретили этот показ, однако без скандала не обошлось. Для пошива многих платьев кутюрье использовал более 40 м ткани, что в послевоенное время считалось непозволительной роскошью и большим расточительством. За все годы работы в модном доме Кристиан Диор продал 100 тыс. платьев, израсходовав на них 1,5 тыс. км ткани.

Для пошива многих платьев кутюрье использовал более 40 м ткани, что в послевоенное время считалось непозволительной роскошью и большим расточительством. За все годы работы в модном доме Кристиан Диор продал 100 тыс. платьев, израсходовав на них 1,5 тыс. км ткани. Первая коллекция Диора была названа New Look («Новый взгляд»). Она получила свое наименование с легкой руки журналиста, который, увидев эти наряды, воскликнул: «Your dresses have such a new look!» («Ваши платья выглядят так по-новому!»). Дело в том, что силуэты платьев напоминали форму перевернутого венчика цветка.

«Платья — это мои мечты, но я приручаю их, и они покидают царство грез, становятся вещами, которые можно надевать и носить». Кристиан Диор

Некоторые женщины были не в восторге от платьев Диора , так как они состояли из корсетов и длинных юбок, от которых дамы, приложив много усилий, не так давно отказались. Это, по мнению представительниц прекрасного пола, возвратило бы их в прошлое. Критиковала модельера и Коко Шанель, которая однажды сказала: «Диор? Он не одевает женщин, он обивает их обоями».

, так как они состояли из корсетов и длинных юбок, от которых дамы, приложив много усилий, не так давно отказались. Это, по мнению представительниц прекрасного пола, возвратило бы их в прошлое. Критиковала модельера и Коко Шанель, которая однажды сказала: «Диор? Он не одевает женщин, он обивает их обоями». Тем не менее позже Диор признавался, что именно первая коллекция доставила ему меньше всего волнений: «Я не рисковал разочаровать публику, потому что она меня не знала и ничего от меня не ждала. Конечно, мне хотелось ей понравиться... Но в первую очередь я хотел представить безупречно сделанную работу. В мои намерения не входила революция в моде».

В основе коллекции New Look был жакет Bar — уникальное изобретение кутюрье. Он создавал определенный силуэт: тонкая талия, покатые плечи и подчеркнутый бюст.

Известно, что Диор был очень суеверным человеком, и с возрастом это качество усиливалось. Например, в каждой его коллекции присутствовала вещь, названная в честь Гранвиля (места его рождения), а на любом показе хотя бы одна модель дефилировала с букетом его любимых ландышей. Кутюрье постоянно носил в кармане 5-конечную звезду, которую подобрал на улице в тот день, когда встретился со своим благодетелем Марселем Буссаком.

и с возрастом это качество усиливалось. Например, в каждой его коллекции присутствовала вещь, названная в честь Гранвиля (места его рождения), а на любом показе хотя бы одна модель дефилировала с букетом его любимых ландышей. Кутюрье постоянно носил в кармане 5-конечную звезду, которую подобрал на улице в тот день, когда встретился со своим благодетелем Марселем Буссаком. Модельер любил рисовать эскизы будущих нарядов на свежем воздухе, а его обожаемым местом была заброшенная мельница в Нормандии неподалеку от Гранвиля. Там он подолгу прогуливался со своей собакой.

Диор старался избегать шумных компаний. Так, после презентаций своих коллекций он частенько сбегал с вечеринок.

Его обожали друзья. Те люди, с которыми Кристиан сошелся в юности, поддерживали с ним связь на протяжении всей жизни. Трепетное отношение у него было и к подчиненным. Один из его коллег вспоминал: «В бутиках царила удивительна атмосфера благодаря выдающемуся дару Диора общаться с людьми. Его можно было назвать настоящим джентльменом в том смысле, который вкладывали в это слово в XVII веке». Ведь он даже практиканткам с поклоном уступал место в лифте.

Услугами Диора пользовались многие красавицы того времени. Его наряды любили носить Ава Гарднер, Элизабет Тейлор и многие другие. Обычным же людям костюмы от-кутюр были не по карману, поэтому они просили портних подражать стилю Dior за небольшую дополнительную плату.

Кстати, до знакомства с кутюрье Марлен Дитрих всегда носила брючные костюмы от Коко Шанель. Потом влюбилась в наряды от Диора. Журналисты посоветовали поклонникам запомнить ее ноги, поскольку теперь они надолго скроются под длинными платьями Диора, которых актриса сразу же заказала с десяток.

В 1955 году Диор взял себе в помощники Ива Сен-Лорана. С того же момента модный дом постепенно начал уходить от стиля New Look. Вырезы на платьях становились квадратными, меньше внимания уделялось подчеркиванию груди, талии и бедер. Тем не менее спрос на классические наряды Dior оставался огромным.

Интересно, что на протяжении всей своей работы в Dior Кристиан числился лишь наемным сотрудником, ведь формально модный дом принадлежал Марселю Буссаку.

В 1957 году мир потрясло известие о внезапной кончине Кристиана Диора. Ему было 52 года.

Преемником Диора стал Ив Сен-Лоран (1957–1960). В разное время модный дом возглавляли Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. В 2016 году должность креативного директора заняла Мария Грация Кьюри.