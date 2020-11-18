20+ фактов из жизни Антонио Гауди, чьи идеи значительно опережали свое время (Подземный паркинг — лишь одна из них)

Родился будущий архитектор в 1852 году в семье Франсеска Гауди-и-Серра и Антонии Курнет-и-Бертран и был их 5-м ребенком. Из его братьев и сестер никто не прожил больше 35 лет, а двое скончались в раннем детстве. Эти трагедии породили слухи о страшном проклятии, которое лежит на семье. Однако сам Антонио прожил 73 года, оставив после себя богатое наследие, навсегда изменившее облик Барселоны.

Мальчик рос болезненным и страдал ревматизмом, поэтому вместо игр со сверстниками он проводил время, наблюдая за средиземноморской природой: как плывут облака в небе, колышется трава на ветру, — Гауди не упускал ни одной детали. Временами он был так слаб, что не мог самостоятельно ходить и ему приходилось передвигаться верхом на осле.