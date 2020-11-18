20+ фактов из жизни Антонио Гауди, чьи идеи значительно опережали свое время (Подземный паркинг — лишь одна из них)
Невозможно представить современную Барселону без творений мастера Антонио Гауди. Его здания, кажется, сошли к нам со страниц фантастических сказок. А храм Святого Семейства, строительство которого ведется уже 138 лет, стал настоящим символом города. Жизненный путь самого архитектора был тернистым: потери, неудачи и болезни не обошли гения стороной. Однако преданность любимому делу заставляла его держаться на плаву.
О причудах Гауди ходит много легенд. AdMe.ru внимательно изучил биографию Антонио и делится с вами интересными фактами из жизни ярчайшего представителя модерна в архитектуре.
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Родился будущий архитектор в 1852 году в семье Франсеска Гауди-и-Серра и Антонии Курнет-и-Бертран и был их 5-м ребенком. Из его братьев и сестер никто не прожил больше 35 лет, а двое скончались в раннем детстве. Эти трагедии породили слухи о страшном проклятии, которое лежит на семье. Однако сам Антонио прожил 73 года, оставив после себя богатое наследие, навсегда изменившее облик Барселоны.
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Мальчик рос болезненным и страдал ревматизмом, поэтому вместо игр со сверстниками он проводил время, наблюдая за средиземноморской природой: как плывут облака в небе, колышется трава на ветру, — Гауди не упускал ни одной детали. Временами он был так слаб, что не мог самостоятельно ходить и ему приходилось передвигаться верхом на осле.
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И отец, и мать мальчика происходили из семей кузнецов. Проживая в винодельческом районе Таррагоны, мужчины в роду Антонио производили оборудование для изготовителей этого напитка. Позже Гауди не раз повторял, что котлы и змеевики (изогнутые трубы), за которыми он наблюдал в детстве, сформировали у него привычку мыслить в трех измерениях. Влияние спиральных и гнутых форм хорошо заметно и в архитектуре Антонио.
Гнутые формы в архитектуре Гауди: Ворота Миральяс.
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Первая попытка Антонио поступить на факультет архитектуры провалилась. Юноше предстояло сдать 3 экзамена: французский язык, рисование фигур и рисование зданий акварелью. И как бы парадоксально это ни звучало, но создатель Саграды Фамилии потерпел неудачу именно в последнем испытании.
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В Барселоне Гауди был активным участником культурных мероприятий: литературные, философские, научные собрания — все было любопытно его пылкому уму. Молодой человек много ходил пешком, вдохновляясь красотами родной Каталонии.
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5 лет упорной работы потребовалось знаменитому каталонцу, чтобы наконец осуществить свою мечту и поступить в Провинциальную школу архитекторов. В 1878 году в возрасте 25 лет Гауди получил заветный диплом и стал профессиональным градостроителем.
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Гауди совмещал учебу с работой чертежником у опытных архитекторов Эмилио Сала и Франциско Вильяра. Параллельно он изучал ремесла, выполнял небольшие работы (ограждения, павильоны, фонари), проектировал мебель и безуспешно участвовал в конкурсах-выставках зодческого мастерства.
Фонарь Гауди в Барселоне.
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В свои молодые годы Антонио был настоящим денди с небесно-голубыми глазами. Он одевался в дорогие костюмы, носил лайковые перчатки и шелковые цилиндры, имел коллекцию шейных платков и был завсегдатаем театра и оперы. А на первые стипендии в университете он купил золотые часы, которые выдавал за семейную реликвию, чтобы влиться в высшее общество Барселоны.
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Однако с обувью дело не задалось. Гауди не мог носить новые ботинки и просил брата их разнашивать, а когда тот скончался, обувь для мастера растягивали его ученики, отбивая ее молотками.
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По характеру «поэт камня» был энергичным и добрым, хотя и всячески скрывал это за своим властным поведением. Несмотря на бурные романы, его личная жизнь не задалась. Получив пару отказов, мужчина посвятил себя полностью своему детищу — архитектуре.
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В 1883 году стал воплощаться в реальность первый крупный проект Гауди — Дом Висенса в стиле раннего модерна. Мастер буквально жил на строительной площадке и сам руководил процессом, заставляя рабочих переделывать то, что ему не нравилось: под снос могли пойти целые помещения.
Дом Висенса.
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Вообще, 1883 год стал поворотным в карьере градостроителя. Он принес Антонио знакомство с Эусебио Гуэлем, который стал его другом и покровителем. Деньги и талант встретились, чтобы изменить облик Каталонии.
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Гениальный мастер был перфекционистом и не терпел банальных решений (оно и видно по его творчеству). Ходит легенда, что при строительстве мозаичной скамьи в парке Гуэль Гауди просил рабочих усаживаться на свежий цемент со спущенными штанами, для того чтобы скамья получилась максимально удобной.
Скамья в парке Гуэль.
- Гений видел мир иначе не только в переносном, но и в прямом смысле. У Гауди были разные глаза: один — дальнозоркий, другой — близорукий, но очки он не любил и не носил, ссылаясь на то, что греки очков не носили, и это не мешало им быть прекрасными строителями.
- Получив в 1883 году назначение в качестве строителя храма Святого Семейства, архитектор работал и над другими, правда, менее масштабными сооружениями, среди которых Дворец в Асторге с нотками неоготики, Дворец Гуэля, Дом Кальвет, крипта колонии Гуэль. А причудливые Дом Бальо («Дом из костей») и Дом Мила («Каменоломня») стали олицетворением войны, которую вел Антонио с прямыми линиями.
- Проект Дома Мила был инновационным для своего времени. Гауди мечтал соорудить в нем пандусы, по которым жильцы могли бы подъезжать к своим квартирам даже на верхних этажах. Однако фантастичная идея была зарублена заказчиком на корню и пандусы трансформировались в первую подземную стоянку.
- Гауди, который принимал участие в возведении Саграды Фамилии не с самого начала, на первом этапе внес небольшие поправки в проект Вильяра. Однако вместе с развитием его творческой личности претерпевал изменение и облик будущей постройки, которой он посвятил более четырех десятилетий своей жизни, отказавшись от выгодных контрактов в Париже и Нью-Йорке. В итоге то, что мы видим сейчас, совсем не похоже на неоготическую базилику в форме креста, как изначально планировалось.
- Макет храма «тореадор искусства» сконструировал из подвесных мешочков с песком. Только годами позже исследователи соединили точки-мешочки и получили пространственную модель здания. Как вам такое 3D-моделирование на рубеже XIX–XX веков?
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Геометрические формы колонн и сводов храма мастер позаимствовал у природы. Если посмотреть на свод, венчающий внутреннюю часть нефа базилики, то он напоминает кроны деревьев, через которые пробиваются лучи солнца. А на фасаде Рождества Саграды Фамилии с детальной точностью воспроизведены более 100 видов растений и столько же животных.
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Все фигуры на фасаде храма имеют натуральную величину. Для их создания Гауди задумал делать слепки живых людей, но, когда затея провалилась, было решено искать добровольцев, которые согласились бы позировать скульптору Матамале. Так, сторож собора превратился в Иуду, внук одного из рабочих — в младенца Иисуса, а статный штукатур — в Давида.
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Уникальная архитектура базилики вызывает множество противоречивых ассоциаций: скопление гнезд термитов, пряничный домик злой ведьмы, окаменевший лес. Джордж Оруэлл охарактеризовал храм как «одно из самых отвратительных зданий в мире». Сальвадор Дали, напротив, отмечал его устрашающую красоту и съедобный вид.
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Антонио был строгим вегетарианцем. С течением времени образ жизни архитектора становился все более аскетичным. На обед он мог съесть пару листьев салата, смоченных в молоке. Однажды он даже чуть не умер от недоедания и стал нормально питаться только тогда, когда священник напомнил ему о миссии по строительству Саграды Фамилии. Гауди придерживался мнения, что вода — лучшая еда.
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Одной из странностей «гения или сумасшедшего» была привычка носить сырое яйцо в кармане брюк. Гауди восхищался его идеальными формами и был уверен в феноменальной прочности скорлупы.
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В последние годы жизни Антонио вел отшельническое существование и практически не выходил из своей мастерской на строительной площадке за исключением тех случаев, когда нужно было найти денежные средства, чтобы работы на его главном детище не прекращались.
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Июньским днем 1926 года Гауди сбил трамвай, а таксисты отказывались везти его в больницу, не признав в оборванце гениального архитектора. В медицинском учреждении, куда его все-таки доставили, мастер пришел в себя, но понял, что дни его сочтены. Через два дня Антонио не стало, в отличие от произведений его искусства, полюбоваться на которые в Барселону съезжаются толпы туристов со всего света.
Какие эмоции у вас вызывают причудливые работы архитектора?