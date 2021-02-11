20 + доказательств того, что дизайнерами могут быть далеко не все

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Провалы бывают у всех, и дизайнеры не исключение. Причем неважно, придумывают ли они вывески, горки для детей, одежду или обувь, — иногда плоды их творчества вызывают только недоуменную улыбку. Это касается не только профессионалов, но и любителей. Зато предупрежден — значит вооружен. Глядя на такие примеры, волей-неволей начинаешь смеяться.

Мы в AdMe.ru уже не раз знакомили вас с подобными «шедеврами» и надеемся, что такие ошибки больше не будут допускать ни герои нашей статьи, ни кто-либо еще.

Это не грязь, это дизайн

Странный все же принт для штанов

«Который сейчас час?»

Мохнатые кеды? Почему бы и нет

«Сегодня заметил эту рекламу. Бьюсь об заклад, она плохо танцует»

«Чем им не угодили собаки?»

Добби, если бы не получил носок

У нас такой же маникюр после чистки картошки

Да, именно так спагетти и выглядят

Хуже дизайн сложно придумать

Неожиданная транспортная физиология

«Это самая ужасающая вещь, которую я когда-либо видел»

И как можно встать за этими снеговиками, чтобы сфотографироваться, если за ними ступеньки вниз?

«Невероятные стандарты красоты»

«Давайте просто сделаем это, никто не заметит!»

Эти манекены хотят съесть вашу душу

«Для туалета такой дизайн самое то, если вы понимаете, о чем мы»

Розовые мечты

«Дизайн, похожий на плесень»

«Родители решили, что эти металлические ручки шкафа на уровне колен — хорошая идея. Мои колени уже багровые»

«Ковер в моей школе, похожий на мох!»

«У Мардж Симпсон два рта»

«В этой упаковке сыр выглядит заплесневелым»

Ну и каким цветом их раскрасить?

«Что-то не так, я это чувствую»

«Это почтовый ящик в моем районе»

Милый соусник в виде котика

Что же она там такого увидела?