20+ доказательств того, что делать покупки в интернете — все равно что ходить по краю обрыва

Почти 2 млрд человек заказывают товары или услуги в интернете. Но хотя заказ продукции онлайн стал обычным делом, от ошибок и халатности продавцов, упаковщиков или службы доставки никто не застрахован. В результате возникают курьезные ситуации.

AdMe.ru раскопал в сети истории пользователей, которым их покупка в интернете запомнилась не с лучшей стороны. Но не стоит отчаиваться, даже если доставленный товар очень далек от желаемого: как показывает история в бонусе, счастье может прийти оттуда, откуда и не ждали.

«Решила для души взять магическую картофелину Stephania erecta за безбожные деньги. Она должна была превратиться в симпатичное растение. Смотрю на фото и плачу»

«Заказал подарочный набор груш в шоколаде, а получил по завышенной цене груши и плитки отвратительного шоколада»

«Я не измерил свою кошку, и рюкзак-переноска оказался слишком маленьким для нее»

«Накопили достаточно денег для того, чтобы купить игровую приставку Nintendo Switch. И коробка пришла пустой»

«Я только что купил это кресло, и ни в одном обзоре это не упоминалось»

«Сестра заказала это для моей племянницы. Теперь думаю: насколько же маленькими должны быть дети, чтобы они могли уместиться на этом коврике»

«Заказал на Wish зимнюю шапку и вот что получил»

«Сегодня пришел заказанный мной USB-кабель»

«В этом году решил приобрести такие свечи»

«Что я заказала и что я получила»

«По почте пришли новые игрушки для кошек»

«Заказал маску на Хеллоуин, и вот что я получил»

«Заказал оборудование для фотостудии на $ 600. А доставили мне 12 упаковок ватных палочек и несколько подушек безопасности»

«Вверху то, что моя подруга заказала за $ 175. Внизу то, что она получила»

Когда хотел купить AirPods, а результат намного превзошел ожидания

«Купил очень редкую виниловую пластинку. На почте решили обмотать ее резинками, и из-за этого она погнулась»

«Я заказала в интернете мягкую плюшевую сиба-ину и получила это»

«Заказала кухонную раковину на Amazon. Почта отказалась доставлять ее на дом, потому что она „слишком тяжелая“. Пошла забирать прямо с почты»

«На раковине была наклейка „тяжелое“, но не было пометки „хрупкое“. Выяснилось, что раковина разбита, но Amazon не оформляет возврат, поскольку товар не доставлен».

«Этот коврик купила мама. Банка Pringles для масштаба»

Бонус: «Думал, что заказываю свитер как у Криса Эванса в фильме „Достать ножи“. И чуть не свихнулся, когда получил это: набор для его изготовления»

«Но друзья поделились моей историей в Twitter, и неожиданно в честь выхода „Достать ножи“ на DVD представители фильма прислали мне маленький пакет. В нем был готовый свитер».