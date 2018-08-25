20+ привычных для Азии вещей, которые пока слишком футуристичны для жителей Запада

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Часто кажется, что будущее рождается на Востоке. Здесь люди покупают билеты на концерт голограммы, проекция человека в аэропорту дает советы путешественникам, вместо батарей используется соленая вода, а еду готовят в солнечных печах. Может быть, дело в смелых экспериментах с технологиями, стремлении мыслить шире, страсти к минимализму и сумасшедшей фантазии.

Мы в AdMe.ru любим подглядывать за нестандартными вещами, которыми примечательна обыденная жизнь людей из развитых стран Азии. Может быть, там уже есть то, что было бы полезно перенять и жителям Запада в ближайшем будущем?

Рюкзак, который согреет или охладит спину и поясницу

Внутри рюкзака спрятан вентилятор, который нагревает или охлаждает спину и поясницу. Дополнительно установлен порт USB для подзарядки телефона. В магазинах продаются также осенние куртки с подогревом и летние рубашки для охлаждения тела.

Мохнатый мяч, который моет пол и собирает пыль

Среди роботов-уборщиков «Мокоро» выделяется видом и простым управлением: мохнатый шар на батарейках, который катается по полу, вытирая поверхность и собирая пыль и волосы с помощью чехла из микрофибры. Чехол съемный и легко моется в стиральной машинке.

Диагностика тела изнутри без единого надреза

Технология основана на сочетании анализа данных о состоянии тела и 3D-моделировании изображения тканей. Компьютер обрабатывает информацию о состоянии пациента и создает проекцию работы организма, которая транслируется на тело пациента. Врач с помощью стилуса работает с проекцией, позволяющей видеть процессы, которые происходят внутри человека.

Молотый кофе в заварочных пакетиках

Пока мы пьем чай, в Японии заваривают натуральный кофе в пакетиках: благодаря очень мелкому помолу его достаточно просто залить кипятком и подождать пару минут. Некоторые люди прикладывают использованные пакетики к глазам, чтобы уменьшить видимость синяков от усталости.

Пленка для обуви, защищающая от грязи и дождя

Аппарат оборачивает обувь ПВХ-пленкой, заменяя бахилы. Некоторые так оборачивают обувь, чтобы не промочить ноги во время дождя. Пользователи надеются, что в будущем компания будет использовать биоразлагаемую пленку.

Утюжок, чтобы быстро отстирать пятно и грязь

Компактная стиральная машинка, похожая на утюжок для волос, за пару минут способна отстирать пятно на одежде. Достаточно залить в машинку немного воды и установить ее на место с пятном. Вода, нагретая до 60 градусов, в сочетании с ультразвуком вытягивает загрязнение из ткани.

Виртуальные ассистенты вместо обычных людей

Сначала виртуальные помощники появились на сайтах и в приложениях, а теперь создаются голограммы или проекции с обликом человека в полный рост. Подобные модели уже заменяют стойки информации с живым человеком в международных аэропортах.

Конструктор сандалий и тапочек

В наборе — две подошвы и ленты-полоски для креплений: вы сами выбираете, как и куда установить ленты и будут ли это вообще сандалии или шлепанцы.

Вентиляторы с 3D-голограммами

Эти устройства используются как нестандартные рекламные носители. Их часто устанавливают рядом с магазинами, в торговых центрах и кафе, а косплееры покупают их, чтобы дополнять костюм спецэффектами, например выглядеть, как Доктор Стрэндж.

Бильярдный интерактивный стол

Компьютер рассчитывает траекторию направления шара, помогая игроку отрабатывать удары. Для более искусных мастеров бильярда стол заполняется проекцией аквариума, а шары разгоняют двигающихся рыб.

Настольный теннис 2.0

Проекция подсвечивает движения мяча или создает дополнительные задания во время игры, например, проецирует точки, на которые нужно попасть мячом. Такая разновидность настольного тенниса понравилась не только жителям Китая, но и некоторым англичанам.

Лампа, работающая на соленой воде

Лампа для экстренных ситуаций и походов: никаких батареек, достаточно залить внутрь соленую воду. На одной «зарядке» светильник проработает 80 часов.

Концерты голограмм

Концерты с участием голограмм пользуются популярностью в Корее: создается полное ощущение присутствия живых артистов на сцене.

В США эту технологию постепенно внедряют для воссоздания концертов звезд, которых уже нет с нами: Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Тупака и других.

Вешалка, которая вытягивает запахи из одежды

Разработана для деловых людей и путешественников: она выручит, когда нет времени на стирку, химчистку или просто проветривание одежды. Вешалка вытягивает из одежды пыльцу и запахи пота, табака или еды за 5–6 часов в зависимости от режима.

Стекло, превращающееся в монитор

Гибкий монитор размером в 18 дюймов, который можно сворачивать в рулон, или экран, внешне похожий на обычное стекло, встроенное в мебель, — в развитых странах Азии телевизоры уже совсем не те, к которым привыкли мы.

Безлюдные мини-маркеты с полным самообслуживанием

Это супермаркет-минутка в Китае: в нем можно купить самые необходимые товары и продукты в любое время в любой день. Чтобы попасть внутрь, необходимо просканировать код на мониторе у входа и ввести номер своего телефона для получения смс-подтверждения и доступа. После входа дверь снова блокируется.

Покупки оплачиваются через терминалы автоматической кассы, а для выхода необходимо просканировать другой код у выходной двери. В магазине расположены видеокамеры, работает сигнализация.

Приложение-репетитор по математике

Приложение не просто показывает правильный ответ, если навести камеру на пример, но отображает каждый шаг решения и подсказывает, на какие правила и формулы стоит опираться. Это не замена учителя, но доступный советчик при домашнем обучении.

Деревянный стол, который сам приготовит ужин

На первый взгляд это обычный обеденный стол. Но если накрыть тарелку с куском сырого мяса или рыбы специальным прозрачным колпаком, то начнется подогрев и приготовление пищи.

Сахарная вата, словно созданная из облаков

Новое изобретение восточных кондитеров: машина подбрасывает сахарную вату высоко в воздух, а человек ловит ее и наматывает на палочку. Впечатляюще и весело.

Никаких официантов, еда сама доставляется к столу

Автоматизация процессов в сетях общественного питания помогает сэкономить на персонале: принимать, собирать и доставлять заказы начали роботы. Подобные машины пользуются большой популярностью в Корее и Японии, причем не только в ресторанах, но и в закусочных.

Подобная система зачастую экономит пространство: роботы передвигаются практически вдоль обеденных столов, а не между посетителями.

Сосиски в омлете на палочке, сникерс с красным перцем и «бабушкины волосы» на десерт

Эволюция привычных блюд и нестандартные подачи — все это есть в странах Азии. Например, сосиска внутри омлета на палочке, похожая на эскимо, — популярный уличный снек в Индонезии. Часто продавец работает за одним аппаратом, который специализируется на определенном блюде. Например, вот эта машина делает только яйца на палочке, а эти формы используют для пончиков и пупырчатых блинов.

Десерт «бабушкины волосы» (Rambut nenek) похож на пишмание — сладость из турецкой кухни, которая делается из муки и сахара, обжаренных в масле. По вкусу напоминает что-то среднее между халвой и сахарной ватой. «Бабушкины волосы», дымящиеся лимонады и мороженое, чипсы со вкусом соленого желтка едят в Корее, Сингапуре и Индонезии, а сникерс с красным перцем и кокосовые конфеты в виде червей популярны в Китае.

Еда, приготовленная на солнце

Портативные устройства, которые готовят пищу, аккумулируя солнечный свет, очень популярны в Китае. В некоторых городах проводят фестивали, где повара соревнуются в том, кто приготовит более изысканное блюдо с использованием солнечной печи.

Круги для автоматического разворота машины, чтобы водителю не нужно было выезжать задом из гаража

В Японии продумывают все до мелочей. В гаражах и на парковках можно увидеть круги под машинами: они переворачивают автомобили, чтобы водителю было удобнее выезжать.