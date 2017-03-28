20 дизайнерских штук, которые, кажется, слишком круты для этого мира

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Когда кажется, что в мире оригинальных и полезных вещей уже ничего нового не придумать, тогда приходят они, крутые дизайнеры. AdMe.ru собрал 20 необыкновенных идей от ребят, которые включают воображение на полную мощность и ломают все стереотипы. Эх, всё бы скупили!

Подсвечник-единорог начинает плакать радужными слезами, как только вы зажигаете свечку

Этот «умный» робот не только перевозит вещи, но и самостоятельно едет за вами

Лампы в виде Луны и разных планет, которые переведут уют в вашей спальне на новый, космический уровень

Купальники для девушек, которые всегда хотели перевоплотиться в принцесс Disney

«Умные» часы для слабовидящих. С их помощью можно читать и посылать сообщения

В IKEA придумали вот такой стеллаж для растений, чтобы можно было разбить маленький сад прямо в помещении

Поленья для костра или камина в виде черепов для любителей рассказывать страшные истории

Краска, которая меняет цвет волос в зависимости от температуры

«Тату-колготки» для тех, кто пока не решается на кардинальные перемены

Песочные часы, которые показывают, сколько завариваются разные сорта чая

Всегда мечтали о японском бонсай? Теперь можно обзавестись летающим карликовым деревцем

На этикетках этих бутылок написаны короткие истории, которые можно прочитать, наслаждаясь бокалом вина

Велосипедные шины, которые никогда не сдуются. И больше никаких проколов!

Эспрессо-машина, которую можно носить с собой, — по размеру она не больше термоса. Идеальный подарок для кофеманов

Клавиатура — печатная машинка, чтобы почувствовать себя олдскульным писателем

Бросив мусор в этот бак, можно сыграть в тетрис. Забавная задумка, способная сделать любой город чище

Надувная толстовка, в которой можно вздремнуть где угодно. И без всяких спальных мешков

Окно, с которого можно смотреть на небо, не выходя из дома. Просто мечта интроверта!

9 колец — по одному на каждую планету Солнечной системы. Идеальный подарок для тех, кто влюблен в астрономию

Эта светодиодная накладка поможет освоить гитару. С ней каждый может быстро научиться играть любимую мелодию