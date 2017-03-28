20 дизайнерских штук, которые, кажется, слишком круты для этого мира
Когда кажется, что в мире оригинальных и полезных вещей уже ничего нового не придумать, тогда приходят они, крутые дизайнеры.
AdMe.ru собрал 20 необыкновенных идей от ребят, которые включают воображение на полную мощность и ломают все стереотипы. Эх, всё бы скупили!
Подсвечник-единорог начинает плакать радужными слезами, как только вы зажигаете свечку
Этот «умный» робот не только перевозит вещи, но и самостоятельно едет за вами
Лампы в виде Луны и разных планет, которые переведут уют в вашей спальне на новый, космический уровень
Купальники для девушек, которые всегда хотели перевоплотиться в принцесс Disney
«Умные» часы для слабовидящих. С их помощью можно читать и посылать сообщения
В IKEA придумали вот такой стеллаж для растений, чтобы можно было разбить маленький сад прямо в помещении
Поленья для костра или камина в виде черепов для любителей рассказывать страшные истории
Краска, которая меняет цвет волос в зависимости от температуры
«Тату-колготки» для тех, кто пока не решается на кардинальные перемены
Песочные часы, которые показывают, сколько завариваются разные сорта чая
Всегда мечтали о японском бонсай? Теперь можно обзавестись летающим карликовым деревцем
На этикетках этих бутылок написаны короткие истории, которые можно прочитать, наслаждаясь бокалом вина
Велосипедные шины, которые никогда не сдуются. И больше никаких проколов!
Эспрессо-машина, которую можно носить с собой, — по размеру она не больше термоса. Идеальный подарок для кофеманов
Клавиатура — печатная машинка, чтобы почувствовать себя олдскульным писателем
Бросив мусор в этот бак, можно сыграть в тетрис. Забавная задумка, способная сделать любой город чище
Надувная толстовка, в которой можно вздремнуть где угодно. И без всяких спальных мешков
Окно, с которого можно смотреть на небо, не выходя из дома. Просто мечта интроверта!
9 колец — по одному на каждую планету Солнечной системы. Идеальный подарок для тех, кто влюблен в астрономию
Эта светодиодная накладка поможет освоить гитару. С ней каждый может быстро научиться играть любимую мелодию
Фото на превью enchantedbikinis