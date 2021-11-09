20 дизайнеров-самородков, чьи интерьерные решения трудно понять и невозможно забыть

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Ремонт — дело непростое. Продумать все нюансы заранее практически невозможно, и по окончании работ часто всплывают недочеты, появление которых никак нельзя было предугадать. Ну а некоторые интерьерные решения оказываются настолько странными, что невольно удивляешься: «Чем создатели этого проекта руководствовались?»

Мы в AdMe.ru подолгу размышляли над каждым снимком из нашей подборки, пытаясь осознать задумку дизайнеров. А в бонусе притаился легкий способ скрыть недочеты.

«Весь пол в ванной моих бабушки и дедушки устелен ковром»

Это может иметь смысл, ведь пожилые люди легче поскальзываются и падают, так что для них это безопаснее. © Zytityjut / Reddit

Между стеной и унитазом в этом туалете оставили пространство в 1,5 рулона туалетной бумаги для того, чтобы в нем разместиться

«Новая девушка отца очень странно обставила его ванную»

«Снял домик у озера. На летней кухне меня настигло кармическое невезение»

«В моей съемной квартире установлен душ для крохотных людей»

«Думаю, эти писсуары созданы для более близкого знакомства»

«Снял квартиру, и вот такое окно мне досталось»

«Дверь в туалет в моей съемной квартире в Вене»

К этому лифту ведет лестница, которая противоречит его основной функции

«Душ в квартире, которую я арендовал»

Столешница и фартук на этой кухне выложены плиткой с рисунком «искусственная плесень»

Душ в холостяцком номере

«Вот что обнаружилось в моей съемной квартире в Вене»

К этому унитазу невозможно подступиться: слишком маленькое расстояние между ним и дверью

«Столы в моей школе делают почерк просто ужасным»

В этой ванной комнате нет душевой кабины или хотя бы нормального водоотвода, поэтому после включения душа она вся оказывается затопленной

Потолок выглядит так, будто покрыт волосами

Приватность? Не, не слышали. Двери в ванную целиком сделаны из стекла

«Очень „продуманный“ дизайн кресел. Так и не осмелился сесть»

«Вот так размещен писсуар в моей школе»

Бонус

Давным-давно, когда я только начал жить самостоятельно, делали мы с братом ремонт. Первый раз в жизни сами. Опыта у нас практически не было, зато были задор и море энергии. Накосячим, я начинаю грузиться, а братан говорит: «Не парься, цветочек повесим — и красиво будет». Так повторялось несколько раз. Закончили кухню часов в 12 ночи, еще даже руки не помыли, сидим уставшие. Брат осматривается и говорит мечтательно: «Красиво будет: вся квартира в цветах». © justas1s / Pikabu