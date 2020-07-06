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20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь

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Прежде чем любой проект будет реализован, он проходит несколько стадий проверок, его смотрит много людей. Но, похоже, вещи из этой подборки создавались иначе. Либо здравый смысл покинул сразу всех, кто был к этому причастен. Как иначе объяснить прозрачную дверь в ванной комнате или раковину, в которой невозможно нормально помыть руки?

AdMe.ru в очередной раз напоминает дизайнерам, что красота важна, но и о функциональности забывать не стоит.

1. «В моем городе заменили все автобусы на новые. Кнопка остановки теперь находится на уровне колена, при этом она очень чувствительна»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© Freddypretty / Reddit

2. Мерные ложки помечены красками, которые смываются при первом же контакте с водой

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© srae333 / Reddit

3. Крышка чайника плавится, когда становится слишком горячо

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© xFlinchy / Reddit

4. «Это выглядит, конечно, красиво, но я даже не заметил, что это настоящий огнетушитель»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© ScrigglesBlaze / Reddit

5. Трубка в этом дозаторе для мыла не достает до дна

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© DJODSP / Reddit

6. Голубым цветом обозначена суша

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© J37__ / Reddit

7. «Из-за этого совершенно никому не нужного бордюра я упал»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© pizza_with_anime / Reddit

8. «Все в порядке. Я все равно не хотел мыть руки, не прикоснувшись к стенке раковины»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© Nighthawk980 / Reddit

9. «Розетка в библиотеке моего университета. Вы можете подключить свой ноутбук, но даже не пытайтесь зарядить телефон»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© fedenl / Reddit

10. «Моя спина болит уже от одного вида конструкции этой скамейки»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© ZpinDex / Reddit

11. В этом держателе для яиц 8 ячеек, в то время как в каждой купленной в магазине упаковке по 6 или 10 яиц

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© mrbartosh / Reddit

12. Вы можете видеть мужской туалет в зеркале

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© SalomaaS / Reddit

13. «Размещение розетки в моем отеле в Италии»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© acvdk / Reddit

14. «Трудно посчитать, сколько раз я ломал эту лампочку»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© masicuso / Reddit

15. Кого благодарить за пожарный гидрант, установленный прямо посреди тротуара?

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© DJ66k / Reddit

16. Мало того что этот пандус для инвалидных колясок слишком крут, он к тому же выходит прямо на дорогу

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© fhstuba / Reddit

17. «Думаю, нам не нужен этот угол»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© _Nickers_ / Reddit

18. Давайте просто поставим 14 дверей друг за другом

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© MarkelL12 / Reddit

19. «Вход в подвал нашего дома. Мой рост — 1,78 м»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© KORANTEC / Reddit

20. «Вот такая дверь была в душе в доме, куда я пришла на вечеринку по случаю дня рождения»

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© Hoaby / Reddit

21. Кто-то посчитал, что положить желтый пластиковый коврик на дно бассейна будет хорошей идеей

20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь
© Darth_Creeper / Reddit

Встречались ли вам подобные неудачи горе-дизайнеров? Вспомните самую бесячую и неудобную в быту вещь.

Фото на превью Darth_Creeper / Reddit
6521924
5k