20+ дизайнеров, которые сделали все, чтобы омрачить нашу жизнь

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Прежде чем любой проект будет реализован, он проходит несколько стадий проверок, его смотрит много людей. Но, похоже, вещи из этой подборки создавались иначе. Либо здравый смысл покинул сразу всех, кто был к этому причастен. Как иначе объяснить прозрачную дверь в ванной комнате или раковину, в которой невозможно нормально помыть руки?

AdMe.ru в очередной раз напоминает дизайнерам, что красота важна, но и о функциональности забывать не стоит.

1. «В моем городе заменили все автобусы на новые. Кнопка остановки теперь находится на уровне колена, при этом она очень чувствительна»

2. Мерные ложки помечены красками, которые смываются при первом же контакте с водой

3. Крышка чайника плавится, когда становится слишком горячо

4. «Это выглядит, конечно, красиво, но я даже не заметил, что это настоящий огнетушитель»

5. Трубка в этом дозаторе для мыла не достает до дна

6. Голубым цветом обозначена суша

7. «Из-за этого совершенно никому не нужного бордюра я упал»

8. «Все в порядке. Я все равно не хотел мыть руки, не прикоснувшись к стенке раковины»

9. «Розетка в библиотеке моего университета. Вы можете подключить свой ноутбук, но даже не пытайтесь зарядить телефон»

10. «Моя спина болит уже от одного вида конструкции этой скамейки»

11. В этом держателе для яиц 8 ячеек, в то время как в каждой купленной в магазине упаковке по 6 или 10 яиц

12. Вы можете видеть мужской туалет в зеркале

13. «Размещение розетки в моем отеле в Италии»

14. «Трудно посчитать, сколько раз я ломал эту лампочку»

15. Кого благодарить за пожарный гидрант, установленный прямо посреди тротуара?

16. Мало того что этот пандус для инвалидных колясок слишком крут, он к тому же выходит прямо на дорогу

17. «Думаю, нам не нужен этот угол»

18. Давайте просто поставим 14 дверей друг за другом

19. «Вход в подвал нашего дома. Мой рост — 1,78 м»

20. «Вот такая дверь была в душе в доме, куда я пришла на вечеринку по случаю дня рождения»

21. Кто-то посчитал, что положить желтый пластиковый коврик на дно бассейна будет хорошей идеей