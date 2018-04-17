20 дизайнеров, которые продумали все наперед

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Хороший, продуманный дизайн часто может стать решающим фактором в вопросе покупки именно этого пива, бронирования конкретного отеля или выбора определенной марки джинсов. Ведь когда не только угадывают наши желания, но еще и просчитывают все наперед, мы видим, что дизайнеры сделали свою работу не абы как. Именно такие примеры крутого и полезного дизайна мы представляем вашему вниманию.

AdMe.ru собрал 20 творений дизайнеров, которые выполнили свою работу на 5 с плюсом.

В этом отеле отлично знают, что туристы любят маленькие сувениры

«Лучший шампунь, который вы когда-либо воровали».

Вместо пожарной лестницы — пожарная горка

Шоколадка, которую можно ломать на неравные части

Схема туалета, на которой видно, какие кабинки сейчас заняты

«В моем университете есть вендинговый аппарат с кока-колой, который вместо денег принимает обнимашки»

Бар, в котором при заказе еды за барной стойкой выдают специальный поднос

Вместе с коробкой фломастеров в комплекте идут дополнительные колпачки, ведь они так часто теряются

«В качестве извинений за ремонтные работы в отеле мне в номер положили шоколадный молоток»

Дополнительный мини-рулон туалетной бумаги вместо обычной втулки

Минималистичная упаковка хлопьев для тех, кто не любит судить по обертке

В этом туалете есть дополнительный слив для тех, кто слегка промахнулся

Наконец кто-то сделал идеальные пончики для тех, кто на диете. Можно хоть дюжину съесть!

Упаковка кофе, который взбодрит одним названием

«Чертовски крепкий кофе».

Когда просто хочется выпить пива, а не теряться среди многообразия брендов

В этом ресторане нашли интересный способ борьбы с воровством газировки

«Если мы увидим газировку в вашем стакане для воды... Мы съедим немного вашей еды или потребуем у вас заплатить $ 24,99».

Туалетная бумага цвета ночи

Игровой автомат для взрослых — с сигаретами и деньгами

Левитирующий бокал с коктейлем

Очень важное предупреждение от производителей брюк

«Осторожно. Он у тебя один».

Что из списка запомнилось вам больше всего? Нам в редакции особенно запал в душу аппарат с кока-колой, который выдает газировку за обнимашки. Хотели бы увидеть такой у себя на работе?