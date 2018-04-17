20 дизайнеров, которые продумали все наперед
Хороший, продуманный дизайн часто может стать решающим фактором в вопросе покупки именно этого пива, бронирования конкретного отеля или выбора определенной марки джинсов. Ведь когда не только угадывают наши желания, но еще и просчитывают все наперед, мы видим, что дизайнеры сделали свою работу не абы как. Именно такие примеры крутого и полезного дизайна мы представляем вашему вниманию.
AdMe.ru собрал 20 творений дизайнеров, которые выполнили свою работу на 5 с плюсом.
В этом отеле отлично знают, что туристы любят маленькие сувениры
«Лучший шампунь, который вы когда-либо воровали».
Вместо пожарной лестницы — пожарная горка
Шоколадка, которую можно ломать на неравные части
Схема туалета, на которой видно, какие кабинки сейчас заняты
«В моем университете есть вендинговый аппарат с кока-колой, который вместо денег принимает обнимашки»
Бар, в котором при заказе еды за барной стойкой выдают специальный поднос
Вместе с коробкой фломастеров в комплекте идут дополнительные колпачки, ведь они так часто теряются
«В качестве извинений за ремонтные работы в отеле мне в номер положили шоколадный молоток»
Дополнительный мини-рулон туалетной бумаги вместо обычной втулки
Минималистичная упаковка хлопьев для тех, кто не любит судить по обертке
В этом туалете есть дополнительный слив для тех, кто слегка промахнулся
Наконец кто-то сделал идеальные пончики для тех, кто на диете. Можно хоть дюжину съесть!
Упаковка кофе, который взбодрит одним названием
«Чертовски крепкий кофе».
Когда просто хочется выпить пива, а не теряться среди многообразия брендов
В этом ресторане нашли интересный способ борьбы с воровством газировки
«Если мы увидим газировку в вашем стакане для воды... Мы съедим немного вашей еды или потребуем у вас заплатить $ 24,99».
Туалетная бумага цвета ночи
Игровой автомат для взрослых — с сигаретами и деньгами
Левитирующий бокал с коктейлем
Очень важное предупреждение от производителей брюк
«Осторожно. Он у тебя один».
Что из списка запомнилось вам больше всего? Нам в редакции особенно запал в душу аппарат с кока-колой, который выдает газировку за обнимашки. Хотели бы увидеть такой у себя на работе?
Фото на превью rofLopolous / reddit