20+ дизайнеров, которые поторопились закончить свою работу

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Дедлайн — одна из самых мотивирующих вещей в мире. Однако, кажется, некоторым вечно не хватает времени, чтобы завершить работу как следует. Творения таких людей безумны, непрактичны и совершенно уморительны.

AdMe.ru покажет, что случается, когда неудачные решения встречаются с нехваткой времени. Настоятельно советуем запастись попкорном.

Небольшой дизайнерский промах

Журнал National Geographic, предупреждающий об опасности пластика, завернут в пластиковую обертку внутри пластикового пакета

Как это вообще попало на производство?

«Я 4 квартала гнался за этим автобусом, пока он не остановился, и я смог поделиться этим прекрасным произведением искусства»

Когда жизнь дает тебе лимоны

«Идеально для апельсинового сока».

Это не место преступления, а коридор больницы

«Без искусственных красителей!»

Никогда не открываю дверь, не посмотрев в глазок

«Только что видел парня, зашедшего не в ту уборную в аэропорту Торонто. Он смотрел на верхний знак»

Ничто не бодрит лучше запаха кофе и хорошего тычка в глаз по утрам

Упаковка супа, которая выглядит как пачка средств для женской гигиены? Почему бы и нет

«При беглом взгляде вниз меня чуть удар не хватил»

«Попрощайтесь со своим паролем. Используйте распознавание лица, чтобы зарегистрироваться в Windows».

Вы же заплатите за бесплатный кофе, так?

«Теперь в библиотеке продается бесплатный кофе за $ 1».

Кнопка уменьшения звука

Кто испачкал раковину?

На заметку

«Не убивайте свою жену работой! Пусть все сделает электричество».

В компанию раздвижных дверей ведут двери, которые нужно тянуть и толкать

В рекламе легинсов больших размеров вместо крупных моделей использовали худых, надевших одну штанину на обе ноги

Кому пришло в голову расположить номера этажей в алфавитном порядке?

«Жизнерадостный» выключатель в детской

Производитель этих салфеток не очень-то заморачивался

Не уверен, как ответить

«„Вы младше 18?“ — „Да“. — „Если да, пожалуйста, укажите почему“».

Если у вас есть личная коллекция провальных дизайнов, пришло время ей поделиться!