20+ дизайнеров, которые поторопились закончить свою работу
Дедлайн — одна из самых мотивирующих вещей в мире. Однако, кажется, некоторым вечно не хватает времени, чтобы завершить работу как следует. Творения таких людей безумны, непрактичны и совершенно уморительны.
AdMe.ru покажет, что случается, когда неудачные решения встречаются с нехваткой времени. Настоятельно советуем запастись попкорном.
Небольшой дизайнерский промах
Журнал National Geographic, предупреждающий об опасности пластика, завернут в пластиковую обертку внутри пластикового пакета
Как это вообще попало на производство?
«Я 4 квартала гнался за этим автобусом, пока он не остановился, и я смог поделиться этим прекрасным произведением искусства»
Когда жизнь дает тебе лимоны
«Идеально для апельсинового сока».
Это не место преступления, а коридор больницы
«Без искусственных красителей!»
Никогда не открываю дверь, не посмотрев в глазок
«Только что видел парня, зашедшего не в ту уборную в аэропорту Торонто. Он смотрел на верхний знак»
Ничто не бодрит лучше запаха кофе и хорошего тычка в глаз по утрам
Упаковка супа, которая выглядит как пачка средств для женской гигиены? Почему бы и нет
«При беглом взгляде вниз меня чуть удар не хватил»
«Попрощайтесь со своим паролем. Используйте распознавание лица, чтобы зарегистрироваться в Windows».
Вы же заплатите за бесплатный кофе, так?
«Теперь в библиотеке продается бесплатный кофе за $ 1».
Кнопка уменьшения звука
Кто испачкал раковину?
На заметку
«Не убивайте свою жену работой! Пусть все сделает электричество».
В компанию раздвижных дверей ведут двери, которые нужно тянуть и толкать
В рекламе легинсов больших размеров вместо крупных моделей использовали худых, надевших одну штанину на обе ноги
Кому пришло в голову расположить номера этажей в алфавитном порядке?
«Жизнерадостный» выключатель в детской
Производитель этих салфеток не очень-то заморачивался
Не уверен, как ответить
«„Вы младше 18?“ — „Да“. — „Если да, пожалуйста, укажите почему“».
Если у вас есть личная коллекция провальных дизайнов, пришло время ей поделиться!
Фото на превью CosmeBuzzanito / reddit