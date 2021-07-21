20 дизайнеров, которые показали высший пилотаж в умении продумывать детали

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«Дьявол скрыт в мелочах» — гласит известное выражение, и оно особенно верно в отношении дизайна повседневных вещей. Простая надпись на пакете кофе может подарить улыбку на добрых полчаса, а оригинальный рисунок на ткани — сделать целый день.

AdMe.ru обожает находить вещи, в которых креатив дизайнеров сочетается с заботой о будущих клиентах как о своих родных. И решил поделиться несколькими такими предметами.

«Только спустя неделю после покупки я заметила, что эта расческа с секретом»

«К моему мороженому прилагалась съедобная ложка из печенья. Откусить ее было сложно, но зато она совсем не промокла!»

«В кампусе моего университета стоят столы, где вместо навеса используются солнечные батареи. А с их помощью работают зарядные порты на столе»

«Мне безумно нравится этот дизайн мусорных урн в Монреале. Самое то для тех, кто ищет способ заработать немного денег»

«Вы: „Идеальных стаканов не существует“. Я: „Да вот же они!“»

«Представляю вам наушники на молнии»

«Эту маленькую пилу на своих рабочих брюках я никогда раньше не замечал. А теперь рад находке. Люблю такие милые детали»

Эти табуретки из парижского кафе идеально подогнаны по форме к бордюру

«Вот как пришел пакет с моими очками»

«В магазин пришла новая ткань. Ржу уже полчаса»

«У моей жены есть коробка печенья для кормящих. Штрихкод на ней в тему»

На утюжке для выпрямления волос дизайнеры оставили шнур прямым, а шнур щипцов для завивки закручен спиралью

На этом лаке для волос продуман даже штрихкод

«Вот что было на дне моего пакета с кофе»

«Ты, должно быть, устал. Переверни пакет, друг».

В этом наборе Lego NASA Apollo ровно 1 969 деталей. 1969 — это год, когда Аполлон-11 приземлился на Луну

Вот как выглядит подножка у велосипеда

«Видел эти маленькие пуфики в бургерной»

C этой ручкой можно и небольшой ремонт сделать, и замеры по мелочи

«Запарился уже макать как обычно. Пришлось изобрести такую миску с загибом внутрь»

«Купила я легкое платье в цветочек, в котором выглядишь как нимфа, а в нем — сюрприз! Прикиньте, дизайнеры сделали в платье карманы, и никто не умер, и даже конец света не случился»