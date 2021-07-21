20 дизайнеров, которые показали высший пилотаж в умении продумывать детали
«Дьявол скрыт в мелочах» — гласит известное выражение, и оно особенно верно в отношении дизайна повседневных вещей. Простая надпись на пакете кофе может подарить улыбку на добрых полчаса, а оригинальный рисунок на ткани — сделать целый день.
AdMe.ru обожает находить вещи, в которых креатив дизайнеров сочетается с заботой о будущих клиентах как о своих родных. И решил поделиться несколькими такими предметами.
«Только спустя неделю после покупки я заметила, что эта расческа с секретом»
«К моему мороженому прилагалась съедобная ложка из печенья. Откусить ее было сложно, но зато она совсем не промокла!»
«В кампусе моего университета стоят столы, где вместо навеса используются солнечные батареи. А с их помощью работают зарядные порты на столе»
«Мне безумно нравится этот дизайн мусорных урн в Монреале. Самое то для тех, кто ищет способ заработать немного денег»
«Вы: „Идеальных стаканов не существует“. Я: „Да вот же они!“»
«Представляю вам наушники на молнии»
«Эту маленькую пилу на своих рабочих брюках я никогда раньше не замечал. А теперь рад находке. Люблю такие милые детали»
Эти табуретки из парижского кафе идеально подогнаны по форме к бордюру
«Вот как пришел пакет с моими очками»
«В магазин пришла новая ткань. Ржу уже полчаса»
«У моей жены есть коробка печенья для кормящих. Штрихкод на ней в тему»
На утюжке для выпрямления волос дизайнеры оставили шнур прямым, а шнур щипцов для завивки закручен спиралью
На этом лаке для волос продуман даже штрихкод
«Вот что было на дне моего пакета с кофе»
«Ты, должно быть, устал. Переверни пакет, друг».
В этом наборе Lego NASA Apollo ровно 1 969 деталей. 1969 — это год, когда Аполлон-11 приземлился на Луну
Вот как выглядит подножка у велосипеда
«Видел эти маленькие пуфики в бургерной»
C этой ручкой можно и небольшой ремонт сделать, и замеры по мелочи
«Запарился уже макать как обычно. Пришлось изобрести такую миску с загибом внутрь»
«Купила я легкое платье в цветочек, в котором выглядишь как нимфа, а в нем — сюрприз! Прикиньте, дизайнеры сделали в платье карманы, и никто не умер, и даже конец света не случился»
Каких усовершенствований не хватает лично вам? С каким предметом вы не расстаетесь долгие годы из-за его универсальности?
Фото на превью NkBasya / Reddit
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