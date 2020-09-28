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20+ дизайнеров, которые хотели создать что-то действительно выдающееся, но не срослось

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Человеческая фантазия безгранична, особенно если речь идет о дизайнерах. Сложно придумать что-нибудь уникальное в мире изобилия, поэтому воображение этих творческих людей не знает предела. Надо же как-то в очередной раз удивить потребителей. И им это удается, но не всегда креатив вызывает восторженные отзывы.

Предлагаем вместе с AdMe.ru полюбоваться абсурдными выдумками современных дизайнеров и общими усилиями найти ответ на вопрос «Для кого все это создавалось?».

«Дайте какую-нибудь плитку, чтобы рисунок небанальный и немаркая». — «Ни слова больше!»

© Alisa2K / pikabu

Разрешите представить вам запятательный знак

© Dizzylizzy277 / reddit

Приватность? О чем это вы?

© ZappBrannigansLaw / reddit

Почувствуй себя на дне

© storrsdoors / Twitter

Главное, не схватиться за тапку при виде такого

© booker_david / reddit

Без права на ошибку

© Sehrengiz / reddit

Теперь вы знаете, как подарить вторую жизнь вашим старым джинсам

© kafka5 / Reddit

Кажется, на таких машинках мы катались на детских площадках?

© lajosyext / reddit

Для прогулок до булочной

Не хотите ли добавить немного огня романтическому вечеру?

© Racer1333 / reddit

Аутфит для любителей поклацать

© Kilarn123 / reddit

Прекрасный вкус и исполнение! Я бы даже надел его на свою свадьбу. Не факт, что выжил бы, зато стильненько. © redcorgh / Reddit

Когда хочешь кроссовки с колесами, как у 10-летнего сына, но на работе дресс-код

© Memeulous / twitter

«Братишка, ты ли это?»

© uglydesign / reddit

«Вам круглые или квадратные?» — «Давайте и те и другие».

© WalmartFlipFlop / reddit

Кажется, кто-то наконец подумал об удобстве мужей, ждущих жен около примерочных

Наконец-то у босса появился компаньон для игры в гольф

© MrMayonnaise76 / reddit

«Так выглядит моя мигрень»

© JambleJumble / reddit, © kosmiccatnyp / reddit

‎Зимняя рыбалка на троне. Прекрасный способ скоротать время‎

© MasCaraLVB / reddit, © Kyyote / reddit

Твоя социальная лестница и социальная лестница сына маминой подруги

© Lord_neah / reddit

«Хозяин квартиры, где я живу, „заботится“ о моем комфорте»

© Gavinrony / reddit, © Jinaman / reddit

«Почему вы предлагаете купить мне грязную кастрюлю?!»

© Eloda9 / reddit

Ножкой эть!

Как вам работа креативщиков? Приходилось ли вам сталкиваться с нелепыми дизайнерскими идеями?

Фото на превью Alisa2K / pikabu
28362
4k