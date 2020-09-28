20+ дизайнеров, которые хотели создать что-то действительно выдающееся, но не срослось

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Человеческая фантазия безгранична, особенно если речь идет о дизайнерах. Сложно придумать что-нибудь уникальное в мире изобилия, поэтому воображение этих творческих людей не знает предела. Надо же как-то в очередной раз удивить потребителей. И им это удается, но не всегда креатив вызывает восторженные отзывы.

Предлагаем вместе с AdMe.ru полюбоваться абсурдными выдумками современных дизайнеров и общими усилиями найти ответ на вопрос «Для кого все это создавалось?».

«Дайте какую-нибудь плитку, чтобы рисунок небанальный и немаркая». — «Ни слова больше!»

Разрешите представить вам запятательный знак

Приватность? О чем это вы?

Почувствуй себя на дне

Главное, не схватиться за тапку при виде такого

Без права на ошибку

Теперь вы знаете, как подарить вторую жизнь вашим старым джинсам

Кажется, на таких машинках мы катались на детских площадках?

Для прогулок до булочной

Не хотите ли добавить немного огня романтическому вечеру?

Аутфит для любителей поклацать

Прекрасный вкус и исполнение! Я бы даже надел его на свою свадьбу. Не факт, что выжил бы, зато стильненько. © redcorgh / Reddit

Когда хочешь кроссовки с колесами, как у 10-летнего сына, но на работе дресс-код

«Братишка, ты ли это?»

«Вам круглые или квадратные?» — «Давайте и те и другие».

Кажется, кто-то наконец подумал об удобстве мужей, ждущих жен около примерочных

Наконец-то у босса появился компаньон для игры в гольф

«Так выглядит моя мигрень»

‎Зимняя рыбалка на троне. Прекрасный способ скоротать время‎

Твоя социальная лестница и социальная лестница сына маминой подруги

«Хозяин квартиры, где я живу, „заботится“ о моем комфорте»

«Почему вы предлагаете купить мне грязную кастрюлю?!»

Ножкой эть!