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20 девушек сами сделали себе маникюр. И теперь мы знаем, где брать крутые идеи для похода к мастеру

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Наверное, каждой женщине знакома ситуация, когда у мастера маникюра нужно быть через час, а что делать с ногтями на этот раз, вовсе непонятно. Чтобы быстро выбрать крутейший дизайн, и нужны свежие идеи других девушек.

Мы в AdMe.ru собираем такие фотографии и с радостью покажем вам лучшие из них.

1. Матовый цветочный маникюр

© ninanailedit / reddit

2. «Меня вдохновил пляж»

© thelionmermaid / reddit

3. «Мне так нравится то, что получилось»

© fronchfribes / reddit

4. Невесомые облака

© flanface87 / reddit

5. «Упс, уже 17:00? Я весь рабочий день смотрела на свой маникюр»

© paulaftermidnight / reddit

6. Клубничное молоко

© aabxo / reddit

7. Океан на ногтях

© chickenfiesta / reddit

8. Красные сердечки

© Casstheflower / reddit

9. Когда хочется яркого настроения

© kaisadaniela / reddit

10. Котики для минималиста

© TwitchyWitchyGurl / reddit

11. «Маникюр для дня рождения»

© sophia_yeah / reddit

12. Вариант на осень

© Mechr0mancer49 / reddit

13. «Первая попытка сделать мраморные ногти»

© roygreenbp / reddit

14. Абстрактный дизайн

© bosca3 / reddit

15. Глоток свежести

© Elyezabeth / reddit

16. «Кажется, будто я окунула пальцы в драгоценную пыль»

© eeekaaay / reddit

17. Милый призрак

© MissyCie / reddit

18. Стиль Сейлор Мун

© ilovecutebuns / reddit

19. «Коту тоже нравится мой маникюр»

© nailsbybetty / reddit

20. Так выглядят рубиновые ногти

© nothankyouthankyou / reddit

Давайте продолжим делиться идеями маникюра в комментариях. Какие варианты нравятся вам?

181797
3k