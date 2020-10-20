20 девушек сами сделали себе маникюр. И теперь мы знаем, где брать крутые идеи для похода к мастеру

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Наверное, каждой женщине знакома ситуация, когда у мастера маникюра нужно быть через час, а что делать с ногтями на этот раз, вовсе непонятно. Чтобы быстро выбрать крутейший дизайн, и нужны свежие идеи других девушек.

Мы в AdMe.ru собираем такие фотографии и с радостью покажем вам лучшие из них.

1. Матовый цветочный маникюр

2. «Меня вдохновил пляж»

3. «Мне так нравится то, что получилось»

4. Невесомые облака

5. «Упс, уже 17:00? Я весь рабочий день смотрела на свой маникюр»

6. Клубничное молоко

7. Океан на ногтях

8. Красные сердечки

9. Когда хочется яркого настроения

10. Котики для минималиста

11. «Маникюр для дня рождения»

12. Вариант на осень

13. «Первая попытка сделать мраморные ногти»

14. Абстрактный дизайн

15. Глоток свежести

16. «Кажется, будто я окунула пальцы в драгоценную пыль»

17. Милый призрак

18. Стиль Сейлор Мун

19. «Коту тоже нравится мой маникюр»

20. Так выглядят рубиновые ногти