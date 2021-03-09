20+ девушек, которые сочли за честь выйти замуж в свадебных платьях бабушек и мам

Век свадебного платья короток: наденут разок, а затем повесят пылиться в дальнем углу гардероба. И есть что-то действительно грустное в том, что столь значимой в жизни девушек вещи уготована такая судьба. Однако некоторым платьям удается этого избежать и стать настоящей семейной реликвией.

Нам в AdMe.ru показалось, что это крайне трогательно, когда современные невесты выбирают вместо новомодных нарядов винтажные платья, в которых когда-то сказали «да» их бабушки и мамы. Так, к примеру, поступили 20+ героинь нашей сегодняшней подборки.

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1956 году и я в том же наряде, но уже на своем торжестве»

«Моя бабушка в 1957 году и я в том же наряде 60 лет спустя»

«Сшила свое свадебное платье из платья, которое надевали мама с бабушкой»

«Я вышла замуж в свадебном платье моей мамы, которое она надевала в 1978 году»

«Решила остановить выбор на мамином свадебном наряде»

«Переделала платье своей мамы и надела его перед тем, как уехать с праздника»

«Мне уже не терпится немного переделать и надеть свадебное платье моей мамы, которое сшила моя прабабушка»

«Вы бы только знали, как я рада надеть мамино платье в свой особенный день. Процесс переделки и подгонки прошел весело. Осталось 12 дней!»

«В день своей свадьбы я была в мамином платье, и я в полном восторге!»

«Самостоятельно сшила себе свадебный наряд из платья моей мамы 1985 года»

«Мама предложила мне примерить ее свадебный наряд. Поначалу меня пугали эти гигантские пышные рукава, но как только я надела его, сразу влюбилась»

«Я надела мамино платье и решила ничего в нем не менять. По-моему, мы обе прекрасно выглядим»

«Я вышла замуж! На мне было свадебное платье моей мамы 1983 года. Его сшила моя бабушка (и подогнала его под меня тоже она)»

«Бабушка сшила свадебное платье для моей мамы, а я переделала его к своей свадьбе. Фото для сравнения»

«Надела мамино свадебное платье. 37 лет спустя»

«Это свадебное платье моей бабушки 1940-х годов, которое папа сберег для меня. Оно подошло мне без подгонки! Но рукава я все же убрала»

«Сначала это платье надела его бабушка в 1962 году, потом его мама в 1984, а теперь настал мой черед. Я примерила ради интереса, оно село почти идеально»

«Мое свадебное платье не доставили вовремя, поэтому я надела наряд моей мамы 1960-х годов, и он идеально подошел для нашей церемонии на заднем дворе»

«Вышла замуж в мамином платье, которому тридцать лет и которое побывало на двух свадьбах! Изменила только рукава, молнию и боковые швы»

«Из маминого свадебного платья 1988 года вышла отличная фата для моего образа»

«На мне бабушкино платье 1963 года, это первая примерка. Добавила фотографии бабушки для сравнения»

«Слегка переосмыслила мамино платье для своего торжества»

«Не стоит недооценивать винтажные платья и наряды, которые успели стать семейной реликвией. Свадебное платье моей бабушки, а затем и мамы, превратилось в платье моей мечты»

«Моя прабабушка в свадебном платье и моя мама в нем же в 1985 году (она немного его переделала). Платье все еще хранится у нас, и, надеюсь, однажды и я смогу его надеть»