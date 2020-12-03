20+ человек с золотыми руками, которые взяли и сделали украшения своей мечты

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Тем, кто любит по-настоящему эксклюзивные вещицы, бывает непросто выбрать себе украшение в магазине. Чтобы воплотить свои фантазии в жизнь и носить нестандартные сережки, колечки или подвески, некоторые умельцы даже осваивают новые для себя виды рукоделия. И им удается создавать такую красоту, от которой захватывает дух.

Мы в AdMe.ru нашли на просторах всемирной сети людей с руками из чистого золота и осознали, что в наших шкатулках с драгоценностями не хватает их работ.

«Экспериментирую со своими „губастыми“ брошками. Главный критерий для меня — эффект „вау“. Все они выполнены из запекаемой полимерной глины»

«Ура, я сделала это! Наконец-то у меня получился кулончик с настоящим целым одуванчиком»

«Для этого нужно было осторожно собрать одуванчики, сбрызгивая их лаком, чтобы не разлетелись. Поместить один в сферическую форму, залить смолой и набраться терпения на сутки. Потом — повозиться с „увлекательным“ процессом шлифовки-полировки, приладить фурнитуру, и — вуаля! — чудо готово».

«Мое любимое хобби. Эту брошь вышила бисером на одном дыхании. Листик весь сияет и переливается»

«Я сделал себе обручальное кольцо из метеорита и розового золота»

«Серьги из полимерной глины. Муж один орех в непонятках попытался разгрызть»

«У меня были пара листов меди и латуни, лобзик, горсть часов и немного фантазии. Эти заготовки напоминают мне разноцветные карамельки»

«„Ягодные“ браслеты. Полимерная глина». — «Аппетитно, аж слюнки потекли»

«Серьги в виде мисок с карпами кои»

«Сделал это кольцо из французской серебряной монеты 1982 года»

«Я сплела колье из бусинок в виде змейки»

«Я сделал браслет из бивня мамонта и эпоксидной смолы»

«Вышила несколько кулонов на тему осени»

«Я сделала броши из бисера в виде гранатов. Что скажете?»

«Моя первая лиса с глазами из камней»

«Плету из проволоки 3 года. Вот моя первая работа и последняя»

«Я сделал кольцо в виде пера из серебра с малахитом»

«Покажу, чем я занимаюсь, когда хочу расслабиться. Не совсем мужское хобби: я плету из бисера. Вот что на данный момент создал для жены»

«Связала ожерелье с лабрадоритами из проволоки»

«Знаю, что ягодками-цветочками уже никого не удивишь, поэтому вот — серьги „Ведра с икрой“. Фром Раша виз лав»

«Захотелось мне немного продлить эту теплую яркую осень! Поэтому гребешок нарисовался с самым душевным камнем — сердоликом»

«Я зажал ₽ 3 000 на кольцо из смолы и решил сделать его сам»

«Что красивее: серо-розовый или аквамариново-голубой?»