20+ человек, которые ждали от сервиса чего угодно, но он все равно превзошел ожидания

С каждым днем маркетологи и рекламисты становятся все изощреннее. Им уже известно, чем должно пахнуть в заведении и какой яркости там должен быть свет. Но и посетители становятся более искушенными и учатся не попадаться на маркетинговые уловки. А вот примеры искренней заботы о клиентах продолжают радовать, как и раньше.

Мы в AdMe.ru уверены, что подобные случаи рекламируют заведения куда лучше, чем набившие оскомину девятки в конце красных ценников. 20+ человек из нашей подборки явно с этим согласны. А в бонусе вас ждет история о том, что случается, когда продавец не слишком-то заботится о клиенте.

«Купили плед, а на ярлыке обнаружилась вот такая надпись. И захотелось соблюдать эту инструкцию сразу и подольше»

Вдоль пола в туалете в Берлинском аэропорту проходят датчики аварийной сигнализации. Они нужны на случай, если кто-то упадет и ему потребуется помощь

«Маркетинговая милота»

«В мужском туалете пиццерии кто-то пробил дыру в стене. Сотрудники решили взять ее в рамочку и назвали творение „Хрупкая мужественность“»

«В нашем городе за каждую посылку нужно платить 60 рублей. Так сложилось, что я заказал 19 посылок сразу. Морально подготовился к тому, что нужно будет просто так отдать 1 140 рублей»

«Но в отделении почтальон отдал мне 2 больших черных пакета, за которые я заплатил 120 рублей. Дома открыл их, а в них собрано 14 мелких посылок. Радовался как ребенок! Спасибо тебе, неизвестный китайский фасовщик транспортной компании».

«Это кафе ставит в коробку с приправами солнцезащитный крем для посетителей. Вечером его заменяют на спрей от насекомых»

Дверь туалета автоматически открывается после того, как вы продезинфицировали руки

«Замороженная пицца выглядит в точности так, как на коробке»

«Купила 61-граммовую упаковку Skittles. Она оказалась набита до отказа и весила 103 г»

В детском саду колонны стилизовали под карандаши

«Ресторан подает счет в папке со встроенным калькулятором»

«В этом ресторане вам сделают скидку, если у вас воспитанные дети»

«В моем пазле была подставка для коробки»

«Наконец-то! Мороженое как на картинке»

«Вовремя не пополнил счет на телефоне, и меня заблокировали. Остался на дежурстве без связи. Решил написать в поддержку. Такого я точно не ожидал»

«Мне попалось эскимо с целым печеньем Oreo внутри»

«В этом ресторане в столах есть специальные углубления под стеклом. Туда можно положить смартфон, чтобы ничего на него не пролить»

«Купил бутылку витаминной воды вообще без воздуха, только напиток»

«Покупаем иногда творожные палочки с магнитной буквой внутри, ребенку очень нравится. И вот однажды в одной из упаковок не оказалось ожидаемой буквы»

«Нашел адрес для обратной связи, сфоткал упаковку и отправил сообщение об отсутствии буквы. Через пару дней пришел ответ, чтобы я написал адрес, куда отправить недостающий магнитик. И всего через неделю приходит письмо, а в нем... Недостающая буква? Да их оказалось больше, чем мы собрали».

«Такое гигантское мороженое мне сделали в Польше»

«Бургеры с привкусом свободы»

«Критически важное уведомление»

«Перед использованием вы ДОЛЖНЫ нажать на кнопку минимум 2 раза, чтобы дрель сделала „вжик-вжик“. В противном случае боги-отцы проклянут вашу семью и покроют позором ваше имя».

Бонус: Предупрежден — значит вооружен