20+ человек, которые вывели понятие уюта на новый уровень

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Датская философия жизни хюгге — создание уютного жилища для комфортного существования — вышла далеко за пределы Скандинавии. Чтобы воплотить хюгге у себя дома, люди во всем мире стали скупать самые разные предметы: от пушистых носочков до веганских пирогов. И нельзя сказать, чтобы они были неправы. Ведь подчас для ощущения уюта достаточно одной маленькой детали.

Мы в AdMe.ru пересмотрели тысячи фотографий интерьеров со всего мира и еще раз убедились: уют — это не только продуманные дизайнерские решения. Если вы все еще сомневаетесь, просто взгляните на снимки в нашей подборке.

«Мы сделали крошечную дверку в сказочный мир, куда могут заглянуть внуки, когда приходят в гости»

Детям нечего было делать, и они оклеили окна вот такими полосками. Получился настоящий витраж

Уютная спаленка для пушистого сыночка

«Мы купили дом со шкафом под лестницей, и я просто обязана была превратить его в „чулан Гарри Поттера“»

Если не это — мотивация посидеть с книжкой, то что тогда?

«Мне кажется, моя комната — очень уютное местечко»

«Вот такой светильник для книжной полки у меня получился. В работе использовала все, что нашла в лесу»

Еще одно подтверждение того, что уют можно создать даже из бросовых материалов

Проектор звездного неба создает настоящий космос в отдельно взятой комнате

Лампы с датчиком движения раскрываются как цветы

«Долго не мог придумать, что делать с этим низеньким шкафом. В итоге решение нашлось»

Очень стильная ванная (правда, душ здесь принимать не стоит)

Дом с уютным чердаком (но с не очень безопасной лестницей)

Спальня с подвесной кроватью для маленькой принцессы

На кухонной полке расположилась маленькая уютная кухонька

Мы с удовольствием пожили бы в этом лего-домике

«Я создал движущийся декор для комнаты с помощью оптических эффектов»

Нестандартная, но уютная спаленка

Иногда гармонию в доме создает вид за окном

«Когда я переехала в свою первую квартиру, решила, что она должна стать моим уютным убежищем»

Светодиодная лампа в виде облака

Как сделать такую лампу самостоятельно, смотрите здесь.

Почти кукольный домик в Австралии

«Моя вариация полочки для любительницы отмокать в пене»

Уют можно создать даже в промышленном помещении

Панорамные окна прекрасны (главное, никого не увидеть за ними среди ночи)

«Мама моей девушки связала нам одеяло в виде пиццы, когда мы решили жить вместе»

«Брат построил под лестницей уютную комнатку для собачки. Только посмотрите, он даже развесил там ее фотки!»

Какими хитростями пользуетесь вы, чтобы создать атмосферу уюта в доме?