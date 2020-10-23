20+ человек, которые устали жить в скучном интерьере и решились на крутые перемены

Всем нам время от времени хочется перемен. Одни из нас в такие моменты решают изменить что-то в своей внешности. А другие (подавляющее меньшинство), как и герои нашей сегодняшней подборки, берутся за преображение своего жилища.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ человек, которым, кажется, пора бросать свою работу и подаваться в дизайнеры интерьера.

«Я вышла из 5-летних отношений и решила изменить комнату, которую делила с бывшим. Фото „до“ и „после“»

«Думаю, теперь я буду какое-то время работать из дома»

«Постаралась снять фото с одного и того же ракурса. Все делала сама, своими руками. Довольно мило, не так ли?»

«У нас в детской комнате, на небольшом возвышении, было пустующее пространство. Мы решили превратить его в уютное укрытие для трех наших девочек»

«В 30 лет у меня наконец-то появилась кровать с балдахином, которую я всегда хотела»

«Про меня можно смело сказать, что я очень люблю все цветное»

«Это наш первый дом и наше первое оборудованное уютное местечко. Я знаю, что нам нужно больше подушек, но это только лишь начало»

«Патио, над созданием и обустройством которого я трудился 2 года. Хотел бы я иметь фото „до“ для сравнения: здесь был сплошь песок»

«Это мое любимое кресло. Весь дизайн интерьера продуман мной»

«Настенная роспись папы в комнате моего малыша делает это место крайне уютным, в особенности во время ночного кормления»

«Разгребла весь хлам на чердаке и превратила это место в свой офис и по совместительству швейную»

«Мой новый уютный уголок»

«Переоборудовала встроенный шкаф в кровать с местом для хранения вещей под ней. Сбоку есть также полки и встроенные ящички»

«Многие из вас вряд ли бы назвали это место уютным, но для меня оно является именно таким»

«Я не силен в дизайне интерьера, но думаю, что мне удалось оборудовать неплохое местечко для работы из дома»

«Добро пожаловать в мой рай! В создании этой комнаты мне помогал папа. Получилось уютненько. Это студия звукозаписи и одновременно игровая»

«Переоборудование моей комнаты в место, где я могу чувствовать себя расслабленно и учиться, было лучшим решением в моей жизни»

«Мне кажется, что с этой самодельной „живой“ стенкой мой балкон стал уютнее»

«У меня крошечная кухня, поэтому я обустроила бюджетный кофейный уголок в гостиной»

«Теперь, когда мои мексиканские наволочки наконец прибыли, мой уголок у окна официально готов! Сам подоконник я сделала в этом году, книжные полки раньше»

«Мы с моим парнем наконец-то доделали нашу спальню. Думаю, собаке нравится наш маленький уголок для чтения»