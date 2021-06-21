20 человек, которые связали нечто настолько крутое, что невольно задумываешься: спицы у них в руках или волшебные палочки

Вязание — занятие универсальное. Неважно, мужчина вы или женщина, учитесь в школе или получаете пенсию, — спицы и клубок ниток одинаково хорошо подойдут всем и как хобби, и даже как нечто посерьезнее. И будет большой ошибкой думать, что носочки и шарфик — это верх вязального мастерства. Потому что герои нашей сегодняшней подборки с помощью спиц и шерсти сотворили нечто настолько крутое, что невольно задумываешься, не фотошоп ли это.

Мы в AdMe.ru насмотрелись на шедевры пользователей сети и теперь знаем, как мы проведем эти выходные — уже запаслись разноцветными клубками и крючком. А в бонусе — прямое доказательство того, что любовь к вязанию могут демонстрировать не только люди.

«Кажется, впервые в жизни я готова признать, что действительно знаю, что делаю»

«Поместила его прелестную мордочку на свой свитер»

«Вчера я вышла замуж. Свадебную накидку я связала своими руками»

«Связал для мамы красивую ажурную шаль. Но сначала примерил ее сам»

«Я готовилась к этому буквально всю мою жизнь»

«Связала одеяло в качестве свадебного подарка для своего брата»

«Кажется, я его больше никогда в жизни не сниму»

«Бабуля моего парня связала для нас эти крутые свитерочки и шапочки для поездки в Исландию. Они невероятно теплые»

«Это были мрачные времена. И я решила привнести в жизнь немного света»

«Я никогда в жизни больше такое не повторю, но, по крайней мере, у меня теперь есть это»

«Мой ребенок впервые узнал, что такое планеты. И я связала ему Солнечную систему!»

«От души повеселилась, пока вязала этих малышей»

«Мои носочки превращают любую ногу в лапу»

Самый большой в мире пушистый жук

«Спустя 5 лет работы мое королевское одеяло наконец готово»

«Скандинавский свитер по задумке моей мамы»

«Двусторонний шарфик для моей сестры. На самом деле это совсем не сложно»

«Связала бейсбольный мяч, на удивление похожий на настоящий»

«Все эти грибочки я связала сама в прошлом году»

Бонус: «Решила переместиться во двор, чтобы на одеяло не ложились кошки. Но соседскому коту все нипочем»