20+ человек, которые сумели обустроить свои гнездышки так круто, что нам захотелось взять у них мастер-класс
Оборудовать свое гнездышко так, чтобы оно было и стильным, и комфортным, и уникальным, — задача непростая. Но с ней отлично справились герои нашей сегодняшней подборки. Вот у кого уж точно не занимать свежих идей и чувства прекрасного. Чего стоит одно самодельное кошачье дерево.
Мы в AdMe.ru наслаждались по полной, рассматривая фотографии, и зарядились уютом и хорошим настроением на месяц вперед. Надеемся, это случится и с вами.
«Окно на кухне моего парня похоже на картину»
«Успел доделать дом к наступлению зимы»
«Мы с моей девушкой соорудили вот такое кошачье дерево»
«Представляю, как могу часами пропадать в этом творческом пространстве»
«Была комнатой в ночлежке, а стала моей собственной квартиркой»
«Навое жилище нашей черепашки. Мой жених и его отец сделали сами на выходных»
«Нарисовала осьминога в ванной комнате»
«Сделал себе рабочий стол»
Ванная под лестницей в стиле граффити
Наслаждаться зимой лучше изнутри
«Построил вот такое уютное местечко, чтобы собаке было где отдыхать»
«Кому-то это покажется обыденным, но эти окна делают меня счастливой»
«Мой отец впервые поселился в своем собственном доме и искренне наслаждается этим»
«Я просто очарован ванной своего брата и его жены»
«Покрасила свою столовую в необычные цвета: мне нравится все нешаблонное и уникальное»
«Отремонтировал лестницу. Сделал все сам!»
«Заселились в свою первую квартиру и нарисовали это так скоро, как смогли. Мы в восторге от того, что вышло»
«С помощью отцовских инструментов я смастерил вот такой ночной столик»
«Отремонтированная мной ванная»
«Это пандус для моих престарелых песиков, ведущий на кровать»
«Превратили задний двор в райский уголок»
«Отдал бывшей всю мебель, когда она съезжала. Теперь превращаю свою гостиную в комнату мечты»
«Моя первая квартира после развода. Жена забрала у меня все, кроме телевизора, и я начинал с нуля»
А как выглядит уют в вашем доме? Мы с любопытством взглянули бы на фото.