20+ человек, которые сумели обустроить свои гнездышки так круто, что нам захотелось взять у них мастер-класс

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Оборудовать свое гнездышко так, чтобы оно было и стильным, и комфортным, и уникальным, — задача непростая. Но с ней отлично справились герои нашей сегодняшней подборки. Вот у кого уж точно не занимать свежих идей и чувства прекрасного. Чего стоит одно самодельное кошачье дерево.

Мы в AdMe.ru наслаждались по полной, рассматривая фотографии, и зарядились уютом и хорошим настроением на месяц вперед. Надеемся, это случится и с вами.

«Окно на кухне моего парня похоже на картину»

«Успел доделать дом к наступлению зимы»

«Мы с моей девушкой соорудили вот такое кошачье дерево»

«Представляю, как могу часами пропадать в этом творческом пространстве»

«Была комнатой в ночлежке, а стала моей собственной квартиркой»

«Навое жилище нашей черепашки. Мой жених и его отец сделали сами на выходных»

«Нарисовала осьминога в ванной комнате»

«Сделал себе рабочий стол»

Ванная под лестницей в стиле граффити

Наслаждаться зимой лучше изнутри

«Построил вот такое уютное местечко, чтобы собаке было где отдыхать»

«Кому-то это покажется обыденным, но эти окна делают меня счастливой»

«Мой отец впервые поселился в своем собственном доме и искренне наслаждается этим»

«Я просто очарован ванной своего брата и его жены»

«Покрасила свою столовую в необычные цвета: мне нравится все нешаблонное и уникальное»

«Отремонтировал лестницу. Сделал все сам!»

«Заселились в свою первую квартиру и нарисовали это так скоро, как смогли. Мы в восторге от того, что вышло»

«С помощью отцовских инструментов я смастерил вот такой ночной столик»

«Отремонтированная мной ванная»

«Это пандус для моих престарелых песиков, ведущий на кровать»

«Превратили задний двор в райский уголок»

«Отдал бывшей всю мебель, когда она съезжала. Теперь превращаю свою гостиную в комнату мечты»

«Моя первая квартира после развода. Жена забрала у меня все, кроме телевизора, и я начинал с нуля»