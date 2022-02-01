20 человек, которые носят винтажные наряды и выглядят чертовски крутыми

Мода циклична, и мы давно привыкли к тому, что вещи, которые кажутся нам устаревшими, в какой-то момент возвращаются на обложки журналов и в шкафы модниц. Поэтому некоторые стиляги сейчас и не пытаются гнаться за новинками, а в поисках великолепного образа смотрят в прошлое. Дерзкие 70-е можно подать актуально, элегантные 50–60-е уже почти классика, и даже одежду позапрошлого века можно носить в наши смелые времена.

Мы в AdMe.ru считаем, что в моде любой эпохи можно найти свою прелесть, и не можем перестать восхищаться теми, на ком так органично смотрятся костюмы из прошлого.

«В этом пальто в стиле 50-х я чувствую, будто в любой момент могу пойти тусоваться с миссис Мейзел»

Я думаю, вы и есть миссис Мейзел. Это выглядит фантастически! © KsushkaPlushka / Reddit

«Я купила это невероятное платье в духе 60-х для фотосессии»

«Все винтажное, кроме сапог. Все еще в поисках желтой сумочки, но работаю с тем, что есть»

Платье Эдвардианской эпохи

А вот и кавалер все той же Эдвардианской эпохи

Платье 50-х для Нового года

«Наслаждаюсь гламурной домашней атмосферой в этом винтажном фартуке 1940-х годов»

«Только что получил этот сюртук и жилет в стиле Викторианской эпохи. Это модели конца XIX века. Сидят так, будто на меня шили»

Образ, вдохновленный 50-ми годами

Да ты просто куколка! © designerstargirl / Reddit

«Закончила шить накидку в стиле 1910-х»

«Я сделала этот крутой комплект. Штаны по выкройкам 1974 года, жилет — по викторианскому руководству 1893 года. Но он похож на эти милые жилетики из 1970-х»

«Юбка-солнце в стиле 1950-х. Чувствую себя принцессой в ней»

Ты и есть принцесса. Платье лишь подчеркивает это. © Alert_Manner6995 / Reddit

«Впервые за последнее время я оделась так, как мне на самом деле нравится»

Если бы я не знала, решила бы, что вы вышли из рекламы апельсинового сока 1950-х годов. Выглядите очень красиво! © MissBandersnatch2U / Reddit

«Вдохновлялся сериалом „Острые козырьки“»

Отлично выглядишь! Можешь быть примером для всех нас. © SeagullAvenger / Reddit

«Нашла настоящий купальник 1950–1960-х, и он отлично сидит»

Это просто воплощение очарования!

Выглядите так, будто вас только что выгнали из монастыря за то, что вы пели и танцевали. И теперь вы няня семерых детей. Но не волнуйтесь, если их папа вам симпатичен, все получится. Надеюсь, моя отсылка понятна. © throwawayforme909090 / Reddit

Имеется в виду фильм «Звуки музыки». — Прим. AdMe.ru.

Образ, вдохновленный 50-ми. Кстати, здесь слаксы прямо из 1950-х

Выглядите так, будто собираетесь на встречу с Кэтрин Хепберн, чтобы выпить послеобеденный кофе в ее пляжном домике. © RayGun381937 / Reddit

Стиль бесконечно элегантных 1940-х годов

«Нашла сегодня в комиссионке рубашку в стиле агрессивных 70-х. И я точно знаю, с чем буду ее сочетать»

Убийственный образ! Великолепный ансамбль, вплоть до прически и очков. © Scarboroughwarning / Reddit

«Все, чего я хотела, — это выглядеть как кукла Барби Marlo»