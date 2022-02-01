20 человек, которые носят винтажные наряды и выглядят чертовски крутыми
Мода циклична, и мы давно привыкли к тому, что вещи, которые кажутся нам устаревшими, в какой-то момент возвращаются на обложки журналов и в шкафы модниц. Поэтому некоторые стиляги сейчас и не пытаются гнаться за новинками, а в поисках великолепного образа смотрят в прошлое. Дерзкие 70-е можно подать актуально, элегантные 50–60-е уже почти классика, и даже одежду позапрошлого века можно носить в наши смелые времена.
Мы в AdMe.ru считаем, что в моде любой эпохи можно найти свою прелесть, и не можем перестать восхищаться теми, на ком так органично смотрятся костюмы из прошлого.
«В этом пальто в стиле 50-х я чувствую, будто в любой момент могу пойти тусоваться с миссис Мейзел»
- Я думаю, вы и есть миссис Мейзел. Это выглядит фантастически! © KsushkaPlushka / Reddit
«Я купила это невероятное платье в духе 60-х для фотосессии»
«Все винтажное, кроме сапог. Все еще в поисках желтой сумочки, но работаю с тем, что есть»
Платье Эдвардианской эпохи
А вот и кавалер все той же Эдвардианской эпохи
Платье 50-х для Нового года
«Наслаждаюсь гламурной домашней атмосферой в этом винтажном фартуке 1940-х годов»
«Только что получил этот сюртук и жилет в стиле Викторианской эпохи. Это модели конца XIX века. Сидят так, будто на меня шили»
Образ, вдохновленный 50-ми годами
- Да ты просто куколка! © designerstargirl / Reddit
«Закончила шить накидку в стиле 1910-х»
«Я сделала этот крутой комплект. Штаны по выкройкам 1974 года, жилет — по викторианскому руководству 1893 года. Но он похож на эти милые жилетики из 1970-х»
«Юбка-солнце в стиле 1950-х. Чувствую себя принцессой в ней»
- Ты и есть принцесса. Платье лишь подчеркивает это. © Alert_Manner6995 / Reddit
«Впервые за последнее время я оделась так, как мне на самом деле нравится»
- Если бы я не знала, решила бы, что вы вышли из рекламы апельсинового сока 1950-х годов. Выглядите очень красиво! © MissBandersnatch2U / Reddit
«Вдохновлялся сериалом „Острые козырьки“»
- Отлично выглядишь! Можешь быть примером для всех нас. © SeagullAvenger / Reddit
«Нашла настоящий купальник 1950–1960-х, и он отлично сидит»
Это просто воплощение очарования!
- Выглядите так, будто вас только что выгнали из монастыря за то, что вы пели и танцевали. И теперь вы няня семерых детей. Но не волнуйтесь, если их папа вам симпатичен, все получится. Надеюсь, моя отсылка понятна. © throwawayforme909090 / Reddit
Имеется в виду фильм «Звуки музыки». — Прим. AdMe.ru.
Образ, вдохновленный 50-ми. Кстати, здесь слаксы прямо из 1950-х
- Выглядите так, будто собираетесь на встречу с Кэтрин Хепберн, чтобы выпить послеобеденный кофе в ее пляжном домике. © RayGun381937 / Reddit
Стиль бесконечно элегантных 1940-х годов
«Нашла сегодня в комиссионке рубашку в стиле агрессивных 70-х. И я точно знаю, с чем буду ее сочетать»
- Убийственный образ! Великолепный ансамбль, вплоть до прически и очков. © Scarboroughwarning / Reddit
«Все, чего я хотела, — это выглядеть как кукла Барби Marlo»
А как вы относитесь к винтажной одежде? Костюм какой эпохи хотели бы примерить?
Фото на превью IAmDianasDaughter / Reddit, CsWickedWardrobe / Reddit
Поделиться этой статьёй