20+ человек, которые знают, как подарить любой вещи вторую, а то и третью жизнь

Когда какие-то наши вещи и приборы устаревают, выходят из строя или попросту становятся бесполезными, многие из нас по привычке отправляют их на свалку. Многие, но далеко не все. Есть среди нас такие мастера на все руки, которые могут вернуть к жизни даже самую безнадежную вещь, к примеру, превратить старый железнодорожный фонарь в дизайнерский светильник, а допотопный телевизор — в спаленку для кота.

Мы в AdMe.ru находим эти 20+ примеров повторного использования того, от чего многие из нас поспешили бы избавиться, крайне вдохновляющими. Вот что могут сделать щепотка креатива и немного труда.

«Оба наших ребенка спали в этой кроватке первые 2,5 года своей жизни. Мы попытались продлить срок ее службы еще на 5 лет»

«Нашли этот буфет в благотворительном магазине. Отшлифовали, покрасили и заменили ручки. Всегда хотела себе такой»

«Мое изношенное офисное кресло до и после того, как я его освежила: обтянула старой одеждой, заменила колесики»

«Мой папа превратил кег в прикроватный столик»

«Купил этот комод за $ 29 в местной антикварной лавке. С самого начала видел в нем потенциал. Теперь он будет украшать нашу спальню. Фото до и после прилагаются»

«Увидел в одном заведении вот такую вот люстру. Кто не понял, это барабан от старой стиральной машины»

«Немного усилий могут помочь вам сэкономить много денег! Получил этот табурет задаром и немного поколдовал над ним»

«Сшила эти разноцветные брюки из пары порванных брюк и другой пары из комиссионки, которая была мне мала. Очень рада и горда результатом! На все про все ушло $ 6!»

«Я хотела новую кровать, но не могла себе ее позволить. Поэтому я просто перекрасила свою старую»

«Полгода назад я купил в комиссионке фен 50-х годов и от скуки решил переделать его в лампу и по совместительству кресло для чтения»

«У бабушки с дедушкой сломался холодильник, и как итог — бабушка получила новые полки для своих швейных принадлежностей»

«Превратил наш древний телевизор в кошачью спаленку»

«Сшила из двух пар старых джинсов корсетный топ»

«Старая труба под моим руководством стала настольной лампой»

«Подобрала этот столик с обочины. Его верх был сломан, мне понадобилось 3 часа свободного времени и € 4 на веревку и клей, чтобы привести его в такой вид»

«Я превратил сломанный воздушный компрессор в цветочный горшок с резервуаром»

«Свитер, который не носили с 1996 года, плюс молния от старой сумки равно шерстяной комбинезон для моего ребенка»

«Получили от бабушки с дедушкой старый кухонный шкаф. Но нам был больше нужен шкаф для хранения одежды. Вот что из этого вышло»

«Нашел это старое кресло-качалку на мусорке. Починил пружины, перекрасил и обтянул новой тканью»

«Превратил этот старый керосиновый железнодорожный сигнальный фонарь в современный светильник»

«Был старым комодом, стал подставкой для микроволновой печи!»