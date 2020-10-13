20+ человек, которые и мечтать не могли, что отыщут такую годную штуковину

Даже пустая квартира становится намного уютнее, если в ней появляется хотя бы одна полезная вещица. Например, лежанка для собаки, стильная кастрюлька или необычный чайник. И все, что нужно сделать, это лишь отыскать такой предмет. А с современными технологиями это проще простого.

Мы в AdMe.ru покопались в интернете, и наши руки уже тянутся к кошелькам. А пока мы их пытаемся сдержать, посмотрите подборку того, что нам удалось найти.

Лежанка для питомца, которая доставит удовольствие не только животному, но и человеку

«Не смог пройти мимо такой лежанки купил и блин, она похожа на удон даже больше, чем я думал». © ShibaInu Yuki-chan / Youtube

Дверная ручка, которую не нужно поворачивать, чтобы открыть дверь

Черт подери, почему они до сих пор не установлены повсюду?! © Lolihumper / Reddit

Выглядит стильно, но главное, что я смогу наблюдать, как готовится моя еда

Миниатюрная картотека для SD-карточек

Чайник в духе 60-х: ракеты на крышке вращает пар от кипящей воды

Ложка для риса: так просто и так удобно

Пульт к умному телевизору, на обратной стороне которого есть клавиатура

У этой ложки есть специальный выступ на конце, чтобы цепляться за край тарелки и не тонуть в супе

В Швейцарии есть розетки, в которые можно воткнуть 3 вилки сразу

Специальная открывашка для консервов

Мой дедушка без нее не может справиться с банками. Впервые такую увидел. © Brolsenn / Reddit Блин, как круто было бы, если бы у меня в детстве такая была. Распластал себе полпальца о банку, большущий шрам даже спустя 30 лет не исчез. © Faitmaker / Reddit

«Урвал эту милую щетку и совок в виде павлина всего за 100 рублей»

По-моему, это самая милая и одновременно полезная вещь из тех, что я когда-либо видела. © PickleLeC / Reddit

USB-кабель, который может превращаться в кабель другого формата

Внутри этого ножа для торта — спички и бумажка, чтобы их зажечь

«Я просто влюбилась в эти перечницу и солонку, когда увидела их сегодня на распродаже»

«Моя сегодняшняя находка! И как раз было под рукой подходящее для такого горшка растение»

«Ключ от моего дома сам сделан в форме домика»

«Для тех, кто любит, когда все лежит на своих местах. Штука, которая печатает наклейки со шрифтом, как на Pinterest. Нашла на AliExpress»

«Наткнулась на мужика, который делает ковры в виде CD-дисков, и теперь мне нужен такой позарез»

Светящиеся в темноте наклейки на дверные ручки. Даже если вырубят свет, вы всегда сможете найти выход

«Мой маленький помощник-осьминог»

«Защитный контейнер для утреннего будильника. Кладу ключ от него в холодильник каждый вечер. Это полностью изменило мое утро!»