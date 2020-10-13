20+ человек, которые и мечтать не могли, что отыщут такую годную штуковину
Даже пустая квартира становится намного уютнее, если в ней появляется хотя бы одна полезная вещица. Например, лежанка для собаки, стильная кастрюлька или необычный чайник. И все, что нужно сделать, это лишь отыскать такой предмет. А с современными технологиями это проще простого.
Мы в AdMe.ru покопались в интернете, и наши руки уже тянутся к кошелькам. А пока мы их пытаемся сдержать, посмотрите подборку того, что нам удалось найти.
Лежанка для питомца, которая доставит удовольствие не только животному, но и человеку
«Не смог пройти мимо такой лежанки купил и блин, она похожа на удон даже больше, чем я думал». © ShibaInu Yuki-chan / Youtube
Дверная ручка, которую не нужно поворачивать, чтобы открыть дверь
Черт подери, почему они до сих пор не установлены повсюду?! © Lolihumper / Reddit
Выглядит стильно, но главное, что я смогу наблюдать, как готовится моя еда
Миниатюрная картотека для SD-карточек
Чайник в духе 60-х: ракеты на крышке вращает пар от кипящей воды
Ложка для риса: так просто и так удобно
Пульт к умному телевизору, на обратной стороне которого есть клавиатура
У этой ложки есть специальный выступ на конце, чтобы цепляться за край тарелки и не тонуть в супе
В Швейцарии есть розетки, в которые можно воткнуть 3 вилки сразу
Специальная открывашка для консервов
Мой дедушка без нее не может справиться с банками. Впервые такую увидел. © Brolsenn / Reddit
Блин, как круто было бы, если бы у меня в детстве такая была. Распластал себе полпальца о банку, большущий шрам даже спустя 30 лет не исчез. © Faitmaker / Reddit
«Урвал эту милую щетку и совок в виде павлина всего за 100 рублей»
По-моему, это самая милая и одновременно полезная вещь из тех, что я когда-либо видела. © PickleLeC / Reddit
USB-кабель, который может превращаться в кабель другого формата
Внутри этого ножа для торта — спички и бумажка, чтобы их зажечь
«Я просто влюбилась в эти перечницу и солонку, когда увидела их сегодня на распродаже»
«Моя сегодняшняя находка! И как раз было под рукой подходящее для такого горшка растение»
«Ключ от моего дома сам сделан в форме домика»
«Для тех, кто любит, когда все лежит на своих местах. Штука, которая печатает наклейки со шрифтом, как на Pinterest. Нашла на AliExpress»
«Наткнулась на мужика, который делает ковры в виде CD-дисков, и теперь мне нужен такой позарез»
Светящиеся в темноте наклейки на дверные ручки. Даже если вырубят свет, вы всегда сможете найти выход
«Мой маленький помощник-осьминог»
«Защитный контейнер для утреннего будильника. Кладу ключ от него в холодильник каждый вечер. Это полностью изменило мое утро!»
А какие вещицы, по вашему мнению, непременно должны быть в каждой квартире?