20 человек, которые хотели угнаться за модой и немного оступились на пути к прекрасному

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Настоящие модники — это те, кто сам задает тренды и придумывает нестандартные способы носить одежду и аксессуары. Но иногда эти эксперименты со стилем заходят слишком далеко. Вас могли бы заинтересовать галстук-кольчуга, туфли на куриных лапках или черные кроксы с шипами и заклепками?

Мы в AdMe.ru издалека наблюдаем за теми, кто не боится показаться слишком смелым и эксцентричным. В конце концов, возможно, в этих странностях кто-то увидит гениальность.

Деревянные башмаки с роликом в каблуке

Подмороженные кончики волос и двойные брови

Мозаика-портрет из бусин на французских косичках

Шнурованные мужские ботфорты с молнией

Чтобы всегда иметь при себе пачку влажных салфеток

Зимняя шапка для умников и умниц

Панк-кроксы с шипами, цепью и заклепками

Разноцветный галстук-кольчуга

Меховые туфли-овечки

Большие ошибки требуют больших извинений

Когда не хочется тратить много времени на отращивание длинных усов

Идеальная обувь для тех, кому нужно по-хитрому замести следы

Брюки на шпильке

«Это не вы с ума сошли, это мой кошелек...»

Галстук-бабочка из деревянных звеньев

Легинсы с котами, которые смотрят прямо в душу

Серьги в виде кусочков жирной колбасы

Сумка-лейка

Куртка-отражатель для любителей эпохи 80-х

Сумколещ морской