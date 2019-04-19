20 человек, которые хотели угнаться за модой и немного оступились на пути к прекрасному
Настоящие модники — это те, кто сам задает тренды и придумывает нестандартные способы носить одежду и аксессуары. Но иногда эти эксперименты со стилем заходят слишком далеко. Вас могли бы заинтересовать галстук-кольчуга, туфли на куриных лапках или черные кроксы с шипами и заклепками?
Мы в AdMe.ru издалека наблюдаем за теми, кто не боится показаться слишком смелым и эксцентричным. В конце концов, возможно, в этих странностях кто-то увидит гениальность.
Деревянные башмаки с роликом в каблуке
Подмороженные кончики волос и двойные брови
Мозаика-портрет из бусин на французских косичках
Шнурованные мужские ботфорты с молнией
Чтобы всегда иметь при себе пачку влажных салфеток
Зимняя шапка для умников и умниц
Панк-кроксы с шипами, цепью и заклепками
Разноцветный галстук-кольчуга
Меховые туфли-овечки
Большие ошибки требуют больших извинений
Когда не хочется тратить много времени на отращивание длинных усов
Идеальная обувь для тех, кому нужно по-хитрому замести следы
Брюки на шпильке
«Это не вы с ума сошли, это мой кошелек...»
Галстук-бабочка из деревянных звеньев
Легинсы с котами, которые смотрят прямо в душу
Серьги в виде кусочков жирной колбасы
Сумка-лейка
Куртка-отражатель для любителей эпохи 80-х
Сумколещ морской
Фото на превью iucipur / twitter