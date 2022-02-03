20+ человек, для которых татуировка значит намного больше, чем просто симпатичная картинка

Татуировки были и остаются частью культуры многих народов. Но теперь их чаще делают просто для эстетического удовольствия или в память о важных событиях и людях. В интернете обладатели тату собираются в сообщества, где делятся фотографиями своих рисунков на теле и историями, связанными с ними.

Мы в AdMe.ru зашли в одно из таких сообществ и пропали там на несколько часов, разглядывая татуировки. Порой посты сопровождались рассказом о том, чему или кому посвящен тот или иной рисунок. Находками, которые нас впечатлили до глубины души, теперь делимся с вами.

«Эти скаты символизируют меня, моих сына и дочь»

«В память о моем покойном дедушке»

«Тату мне напоминает: несовершенства являются частью жизни. И хотя мой милый кот-призрак несовершенен, он идеален для меня»

«Дома я чувствую себя комфортно и в безопасности. Я всегда считаю дни до того момента, когда снова там окажусь. Айдахо теперь со мной, где бы я ни была»

«Памятная татуировка в честь моего ушедшего из жизни хаски Бальдура»

«Начинаю набивать свой рукав памяти»

«Когда моего дедушки не стало, я был за границей и не успел с ним проститься. Поэтому эта татуировка так важна для меня. Она — для него»

«Этот малыш был единственным, кто поддержал меня в трудные времена. Я работаю вдали от дома, поэтому захотел, чтобы он всегда был рядом с моим сердцем»

«Я набила на части своего тела, которая часто подвергается критике, нечто настолько крутое, что никто не осмеливается это обсуждать»

Я всегда сомневалась, подойдет ли мне татуировка на животе. Но, когда увидела ваши фотографии, в меня вселилась уверенность. © ploi_ploo / Reddit

«Свою первую татуировку я сделала в 2016 году в память о маме»

Памятник сыну

«Геральд Киген».

«Недавно мне поставили диагноз — рассеянный склероз. Разбитые крылья бабочки символизируют потерю подвижности»

«Это запись голосов моих родителей. Они говорят мне по телефону, что любят меня»

«Когда мне было 15–16 лет, мой дедушка попал в аварию. Его пытались спасти 3 дня. За это время ему перелили 9 галлонов крови. Я намерен вернуть этот долг»

«Решающий гол папы»

«В детстве папа любил нам с братьями и сестрами рассказывать историю о том, как он забил на последних минутах игры в регби гол с 40 ярдов и его команда выиграла. Эту татуировку я сделал, вдохновившись его историей. Папа, я тебя люблю».

«Шел делать тату, посвященное дедушке, и встретил уличного музыканта. Он играл любимую песню деда. Мне нравится думать, что так дедушка показал свое одобрение»

«Набила татуировку по фотографии моей мамы и тети, которых не стало несколько лет назад. Кадр из 80-х с вечеринки в честь Хэллоуина»

«Джейн пока еще с нами. У нее неоперабельная опухоль. Мы просто пытаемся насладиться временем, которое у нее осталось»

«В память о моем недавно умершем папе. Слова в середине написаны его рукой, взяли их с открытки»

Татуировка и источник вдохновения

Идеально воссозданная записка мамы, которой уже нет

«Малышка, ты — моя жизнь. Я так горжусь тобой! Всегда буду тебя любить. Мама».

Возможность каждый день читать, как тебя любят родители, так согревает! © BlueberryBetta / Reddit

Фотограф принесла снимки места, где муж сделал ей предложение, и двух их собак, и попросила использовать эти кадры для татуировки

«В память о моей дочери Стелле»

«Это отпечаток лапы моей собаки. Татуировка напоминает мне о том, что, куда бы я ни пошел, мой пес всегда будет со мной»

А у вас есть татуировки? Какой смысл вы в них вкладываете?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.