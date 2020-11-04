20+ знаменитых блондинок, которым мы вернули их натуральный цвет волос

Каждая брюнетка, наверное, хотя бы раз в жизни задумывалась над тем, чтобы перекраситься в блондинку. Кому-то действительно светлые волосы подходят больше, чем темные. Но это совершенно не означает, что нужно скрывать свой натуральный цвет, как это делают некоторые знаменитости, которых многие фанаты даже не представляют без таких уже привычных платиновых оттенков на голове.

Мы в AdMe.ru с помощью одного популярного приложения и небольшой магии наших дизайнеров попытались представить, как бы выглядели звезды, если бы они вернулись к своему естественному цвету и слегка поменяли укладку или стрижку, а может быть, даже чуть отрастили волосы. Мы просто не могли обойти стороной и главного «натурального блондина» нашей страны, разместив в бонусе певца с его, возможно, настоящим цветом волос.

Рената Литвинова

Вера Брежнева

Полина Гагарина

Алла Пугачева

Ксения Бородина

Катя Лель

Лера Кудрявцева

Виктория Боня

Ксения Собчак

Валерия

Ирина Аллегрова

Татьяна Буланова

Натали

Маша Малиновская

Лариса Долина

Яна Рудковская

Анастасия Ивлеева

Юлия Высоцкая

Анна Хилькевич

Любовь Успенская

Ингеборга Дапкунайте

Светлана Лобода

Бонус: Николай Басков