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20+ знаменитых блондинок, которым мы вернули их натуральный цвет волос

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Каждая брюнетка, наверное, хотя бы раз в жизни задумывалась над тем, чтобы перекраситься в блондинку. Кому-то действительно светлые волосы подходят больше, чем темные. Но это совершенно не означает, что нужно скрывать свой натуральный цвет, как это делают некоторые знаменитости, которых многие фанаты даже не представляют без таких уже привычных платиновых оттенков на голове.

Мы в AdMe.ru с помощью одного популярного приложения и небольшой магии наших дизайнеров попытались представить, как бы выглядели звезды, если бы они вернулись к своему естественному цвету и слегка поменяли укладку или стрижку, а может быть, даже чуть отрастили волосы. Мы просто не могли обойти стороной и главного «натурального блондина» нашей страны, разместив в бонусе певца с его, возможно, настоящим цветом волос.

Рената Литвинова

© East News, © FaceApp

Вера Брежнева

© East News, © FaceApp

Полина Гагарина

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Алла Пугачева

© Ivanov Sergey / East News, © FaceApp

Ксения Бородина

© East News, © FaceApp

Катя Лель

© East News, © FaceApp

Лера Кудрявцева

© Lomohov Anatoly / East News, © FaceApp

Виктория Боня

© AFP / East News, © FaceApp

Ксения Собчак

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Валерия

© East News, © FaceApp

Ирина Аллегрова

© East News, © FaceApp

Татьяна Буланова

© East News, © FaceApp

Натали

© East News, © FaceApp

Маша Малиновская

© East News, © FaceApp

Лариса Долина

© Ivanov Sergey / East News, © FaceApp

Яна Рудковская

© East News, © FaceApp

Анастасия Ивлеева

© East News, © FaceApp

Юлия Высоцкая

© IPA / Sipa USA / East News, © FaceApp

Анна Хилькевич

© East News, © FaceApp

Любовь Успенская

© Tarakanov Vadim / East News, © FaceApp

Ингеборга Дапкунайте

© Lomohov Anatoly / East News, © FaceApp

Светлана Лобода

© East News, © FaceApp

Бонус: Николай Басков

© East News, © FaceApp

Кому из знаменитостей больше бы пошел натуральный цвет волос?

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