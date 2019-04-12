20+ безумных вещей, которые вызывают вопросы к их создателям. Много вопросов

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Что вообще заказчики делали с дизайнерами, чтобы в результате получились грибной кофе и диспенсер для мыла с изображением винограда и надписью «Кетчуп»? Заставляли работать сверхурочно? Не давали отпуска? Держали в плену? Об этом мы уже никогда не узнаем, но факт остается фактом: эти странные вещи существуют. Просто взгляните на них, чтобы еще разок убедиться в том, что искусство и вообще жизнь — загадочные штуки, в которых мы ничего не смыслим. Но, может быть, так еще интересней.

AdMe.ru открыл для себя новые грани дизайна и решил поделиться своими находками с вами.

1. Поверх такой кофты лучше ничего не надевать

2. Взглянул на этикетку этого пива и уже чувствуешь себя пьяным

3. Маленькие дольки — для коллег, которых недолюбливаешь?

4. Стоит снять капюшон, как смысл надписи меняется на противоположный

«Сообщество против жестокого обращения с животными». «Сообщество за жестокое обращение с животными».

5. Кажется, я знаю, как все было: «- А давайте сделаем такой пол и сэкономим на уборщице?- Премию этому гению!»

6. И молитесь, чтобы рука не дрогнула

7. «Просто ковер в номере моего отеля в Пекине»

8. Выглядит немного опасно

9. «Нашел этот сантехнический шедевр в местном ресторане»

10. Вроде все понятно. Но не совсем

11. Да, это диспенсер для мыла с изображением винограда и надписью «Кетчуп». Что тут особенного?

12. Ну что ж, неплохой цвет для бассейна

13. Это газировка с двумя разными вкусами

14. «В отеле долго пытался найти свой 402-й номер»

15. «Микроавтобус, который остановился рядом с моей школой. Мне не по себе»

16. Когда плохой дизайн буквально бросается в глаза

17. Хотелось бы узнать, что случилось с его головой

18. Оказывается, задней стенке смартфона есть чем нас удивить

19. А это точно должно быть именно так?

20. Что за... Уф, показалось

21. Не пора ли ввести в употребление выражение «заблудиться в лифте»?

22. «Вот для чего на самом деле созданы мои кроссовки за $ 180»

23. Грибной кофе. Что дальше? Сосиски в сахарной пудре? Селедочная кола?

Какой дизайнерский ход показался вам самым провальным?