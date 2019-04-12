20+ безумных вещей, которые вызывают вопросы к их создателям. Много вопросов
Что вообще заказчики делали с дизайнерами, чтобы в результате получились грибной кофе и диспенсер для мыла с изображением винограда и надписью «Кетчуп»? Заставляли работать сверхурочно? Не давали отпуска? Держали в плену? Об этом мы уже никогда не узнаем, но факт остается фактом: эти странные вещи существуют. Просто взгляните на них, чтобы еще разок убедиться в том, что искусство и вообще жизнь — загадочные штуки, в которых мы ничего не смыслим. Но, может быть, так еще интересней.
AdMe.ru открыл для себя новые грани дизайна и решил поделиться своими находками с вами.
1. Поверх такой кофты лучше ничего не надевать
2. Взглянул на этикетку этого пива и уже чувствуешь себя пьяным
3. Маленькие дольки — для коллег, которых недолюбливаешь?
4. Стоит снять капюшон, как смысл надписи меняется на противоположный
«Сообщество против жестокого обращения с животными». «Сообщество за жестокое обращение с животными».
5. Кажется, я знаю, как все было:
«- А давайте сделаем такой пол и сэкономим на уборщице?- Премию этому гению!»
6. И молитесь, чтобы рука не дрогнула
7. «Просто ковер в номере моего отеля в Пекине»
8. Выглядит немного опасно
9. «Нашел этот сантехнический шедевр в местном ресторане»
10. Вроде все понятно. Но не совсем
11. Да, это диспенсер для мыла с изображением винограда и надписью «Кетчуп». Что тут особенного?
12. Ну что ж, неплохой цвет для бассейна
13. Это газировка с двумя разными вкусами
14. «В отеле долго пытался найти свой 402-й номер»
15. «Микроавтобус, который остановился рядом с моей школой. Мне не по себе»
16. Когда плохой дизайн буквально бросается в глаза
17. Хотелось бы узнать, что случилось с его головой
18. Оказывается, задней стенке смартфона есть чем нас удивить
19. А это точно должно быть именно так?
20. Что за... Уф, показалось
21. Не пора ли ввести в употребление выражение «заблудиться в лифте»?
22. «Вот для чего на самом деле созданы мои кроссовки за $ 180»
23. Грибной кофе. Что дальше? Сосиски в сахарной пудре? Селедочная кола?
Какой дизайнерский ход показался вам самым провальным?
Фото на превью ConfusedGirlfriend / Reddit