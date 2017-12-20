20 гениальных хитростей, которые на первый взгляд выглядят очень странно

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AdMe.ru нашел несколько необычных и даже странных жизненных хитростей, додуматься до которых мог только гений, ну или, во всяком случае, человек с нестандартным мышлением. Всех превзошел последний «новатор».

Если у вас больше одного пульта и вам надоело их искать, склейте их в один

Чтобы ваша собака стояла смирно в душе, намажьте стену арахисовым маслом

Чтобы рулоны оберточной бумаги не разворачивались, храните их в надрезанных втулках от туалетной бумаги

Порой компьютер переходит в спящий режим, когда вам этого не нужно. Положите мышь на часы со стрелкой, чтобы она дергалась без вашего участия, и компьютер не отключится

Не хватает рабочих поверхностей на кухонном столе? Выдвиньте ящик и поставьте на него доску, подходящую по размеру

Как повесить все майки на одну вешалку: вам нужны лишь колечки для душевой занавески и собственно вешалка

Если у вас нет воронки, найдите палочку (сгодится отвертка) и наливайте жидкость по ней

Выглядит глупо, но это правда работает

Проверните такую штуку с тюбиками, из которых хотите достать остатки

Если вы что-то ремонтируете и рискуете получить кучу мелких деталей (к примеру, шурупов) и все их перепутать, воткните шурупы в картонку и напишите, от чего каждый из них

Чтобы избавиться от кошачьей шерсти, протрите поверхность чем-то резиновым

Чехол от наушников AirPods — отличная подставка для телефона

Если вы переезжаете, используйте этот быстрый способ упаковать вещи, висящие на вешалках

Чтобы зажечь огонь там, куда не так просто подлезть, используйте спагетти вместо спички

Если муравьи повадились красть еду из миски вашего пса, соорудите вокруг нее такой ров с водой

Как выжать больше из вашего старого мобильника: сделайте из него электронные часы

Коробочки с пакетами и другими нужными мелочами можно повесить на холодильник при помощи магнитов

Вот что надо делать, если не хватает места на веревках

Всего $ 5 потребовалось, чтобы спрятать провода, которые портили весь вид

Гениальный и простой лайфхак от отца, чтобы больше никогда не вертеть флешку туда-сюда

Если у вас дома нет кондиционера, вам помогут вентилятор, пододеяльник и ваша изобретательность