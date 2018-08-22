20 абсурдных игрушек, к производителям которых у нас есть вопросы

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Иногда изготовители игрушек дают слишком большую волю своей фантазии. Тогда на полках магазинов оказываются странные, обескураживающие и иногда даже пугающие создания.

AdMe.ru не смог пройти мимо этих чересчур креативных творений и сделал подборку, чтобы вы тоже смогли насладиться и вдоволь посмеяться над ними.

«Я понял, что происходит, только со второго раза»

Согласно инструкции, из яйца должно что-то вылупиться. И это действительно ЧТО-ТО

Внутри веселого кактуса оказался грустненький

Обезьянка из ночных кошмаров

Судя по взгляду, это какой-то скользкий тип

Наборчик для будущего тату-мастера

Товар уценен, потому что вместо тостера — утюг

Жизнь — боль, когда у тебя чересчур брутальный подбородок

А это игрушка для собак. Она кричит и странно выглядит

Это уже не кентавр, а рукотавр какой-то

«Сделано в Беларуси»

Здесь, кажется, коллективный невменоз

«Мультифункциональный» ребенок

«Если бы я должен был выбрать одну игрушку, чтобы представить 90-е»

Знакомьтесь, коровутка и утковечка

«Примерно так я выгляжу после пары бессонных ночей»

Вуди изменился, возмужал

Неадекватный муравьед

Между прочим, эта штука ушла с молотка на Etsy

Этот медведь — житель стоматологии. Был придуман, чтобы научить детей чистить зубы

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