20 абсурдных игрушек, к производителям которых у нас есть вопросы
Иногда изготовители игрушек дают слишком большую волю своей фантазии. Тогда на полках магазинов оказываются странные, обескураживающие и иногда даже пугающие создания.
AdMe.ru не смог пройти мимо этих чересчур креативных творений и сделал подборку, чтобы вы тоже смогли насладиться и вдоволь посмеяться над ними.
«Я понял, что происходит, только со второго раза»
Согласно инструкции, из яйца должно что-то вылупиться. И это действительно ЧТО-ТО
Внутри веселого кактуса оказался грустненький
Обезьянка из ночных кошмаров
Судя по взгляду, это какой-то скользкий тип
Наборчик для будущего тату-мастера
Товар уценен, потому что вместо тостера — утюг
Жизнь — боль, когда у тебя чересчур брутальный подбородок
А это игрушка для собак. Она кричит и странно выглядит
Это уже не кентавр, а рукотавр какой-то
«Сделано в Беларуси»
Здесь, кажется, коллективный невменоз
«Мультифункциональный» ребенок
«Если бы я должен был выбрать одну игрушку, чтобы представить 90-е»
Знакомьтесь, коровутка и утковечка
«Примерно так я выгляжу после пары бессонных ночей»
Вуди изменился, возмужал
Неадекватный муравьед
Между прочим, эта штука ушла с молотка на Etsy
Этот медведь — житель стоматологии. Был придуман, чтобы научить детей чистить зубы
Бонус
Этот набор произвел фурор в интернете благодаря грустной иронии со счетом в $ 98 тыс. Однако оказался розыгрышем инстаграм-пользователя Obvious Plant, который наносит шутливые надписи на реальные товары. Что ж, хоть это и оказалось неправдой, шалость действительно удалась.