19 женщин, которые попали к крутому парикмахеру и теперь дадут фору даже голливудским красоткам

Как говорится, девушка с головой — это хорошо, но девушка с красиво причесанной головой — еще лучше. О том, как волосы меняют весь образ, не понаслышке знает Евгений Жук. Известный парикмахер-стилист колдует над шевелюрами в собственной студии и помогает женщинам сменить имидж в рамках проекта «Перезагрузка». С участницами шоу также работают косметологи, визажисты, стоматологи и хирурги, но без подходящей укладки и нового цвета волос магия была бы неполной.

Мы в AdMe.ru от души рады за подопечных Евгения и просто не могли не показать вам их волшебные преображения. В конце статьи вы узнаете, как простая стрижка меняет внешность мужчины, и увидите чародея, которому герои этой подборки обязаны своими новыми прическами.

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Эта цветущая после смены имиджа женщина — мать пятерых детей.

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Бонус № 1: мужские преображения кажутся проще, но впечатляют не меньше женских

Бонус № 2: Евгений Жук и сам похож на голливудскую звезду. Он вам никого не напоминает?