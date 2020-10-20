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19 ярких доказательств того, что общепит еще может приятно удивить

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Поход в ресторан для нас давно перестал быть событием. Теперь это часть повседневной жизни. Сотни заведений по всему миру борются за внимание клиента, и на этом фоне одного соотношения цена-качество становится недостаточно. Как следствие, рестораны стремятся выделиться, предлагая своим посетителям уникальные впечатления.

AdMe.ru трепетно следит за новейшими кулинарными тенденциями, не пропускает необычные способы подачи блюд. Но интереснее всего нам те случаи, когда клиенты были просто ошеломлены тем, что скрывалось за обычной строчкой в меню.

Да гори оно все синим пламенем!

В этом ресторане есть специальное меню только для собак — с мороженым и собачьим печеньем

В этом суши-ресторане складывают бабочек из тонких ломтиков моркови

© Issy200317 / reddit

Эта мясная тарелка в меню ресторана называется просто — «Несите всё!»

© Serendipityaey / reddit

К нескольким блинчикам вы можете получить вот столько взбитых сливок. В кафе на Окинаве

«В ресторане мне подали французский луковый суп с ножницами, чтобы я мог в прямом смысле слова разрезать сыр»

© FuriosasMom / reddit

Над этим мороженым буквально парит облако из персидской сахарной ваты

В этом кафе на половинки лимона надевают сеточку, чтобы семена не падали в блюдо, когда вы выдавливаете сок

© sD3d3D / reddit

«- А можете рассказать, что это за блюдо, чем пахнет? Это десерт?
— Нет, оно несладкое. В этом горячем котелке вам нужно бланшировать кусочки мяса»

© shian243 / reddit, © CakeLoverCarol / reddit

Эти необычные суши изначально были первоапрельской шуткой, но теперь люди сходят от них с ума

«Я сегодня съел буквально кубик луковых колец»

© Maxim235 / reddit

Аволатте — новая модная штучка, которая появилась после того, как кто-то пошутил о любви нового поколения к авокадо и латте

Салат навынос в стакане навынос

© scarigold / reddit

Перестаем спорить уместен ли ананас на пицце. Теперь у нас есть проблема посерьезнее

© djayseej1 / reddit

Это круассан или суши? Это крусуши!

В этом кафе кофе охлаждают кубиками замороженного кофе, чтобы не разбавлять напиток растаявшей водой

© Foreveradan / imgur

В этом ресторане сделали из васаби милую рыбку

© guidogirar / reddit

А как вам такая подача?

© pyuqawa / twitter

«Конечно, это ошибка при нарезке, но как вкусно! Вот бы это ввели в меню!»

© DJ_CANCER721 / twitter

А вас ресторанам и кафе в последнее время удавалось поразить необычным блюдом или оригинальной подачей? Готовы рассказать об этом нам и всему миру?

Фото на превью DJ_CANCER721 / twitter
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