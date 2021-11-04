19 вещей, которые стоили копейки, а выглядят так, будто на них потратили половину зарплаты

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Некоторые люди предпочитают покупать одежду только в фирменных магазинах, другие же не против зайти за обновками в секонд-хенд. Часто именно вторым удается ухватить эксклюзивную вещь за копейки.

Герои подборки AdMe.ru тоже не постеснялись купить что-то на барахолке. И хотя некоторым из них попались подделки вместо вещей класса люкс, их радости все равно не было предела.

1. «Такая же сумка Louis Vuitton стоит $ 1 200. Я свою купила за $ 7»

Это хорошая подделка, но все же подделка. В Louis Vuitton логотип никогда не попадает на швы. Да и нитки на ручках в оригинале медово-желтые, а не ярко-желтые, как у вас. © PahTayTur / Reddit

2. «Не купила, а теперь сожалею»

3. «Это лучшее платье в моей жизни. И стоит оно $ 6»

4. Находка за $ 2,99

Многие возмущаются, что это подделка! Даже если и так, то все равно это великолепная покупка за $ 2,99. © mermarq / Reddit

5. «Купила ботинки Dr. Martens за $ 3,69»

6. «Искала платье, в котором могу пойти на свадьбу своего друга. Нашла идеальный наряд за $ 7,99»

7. «У меня был ужасный день, но после покупки сумки Kate Spade за $ 9,99 настроение сразу улучшилось»

8. «Отличное платье для моего вампирского костюма на Хеллоуин. Отдала за него $ 15»

9. Винтажный шарф Gucci

10. Шерстяной свитер за $ 7,99

11. «Купила зимнее пальто за $ 20. Такое же, но новое стоит $ 1 500»

12. «Эта сумочка стоила мне $ 5. На сайте бренда такую же можно купить за $ 225»

Меня поражает, что кому-то эта сумка оказалась не нужна. Если бы я купила ее за $ 225, то пользовалась бы вечно. © cleverso / Reddit

13. «Мой лучший улов в секонд-хенде! Платье за $ 5 и туфли Michael Kors за $ 10»

14. «За новую такую обувь пришлось бы заплатить $ 215, мне же моя пара досталась за $ 27»

15. «Это моя коллекция шарфов. Второй слева — Hermès за $ 2,99»

16. «Моя последняя удачная покупка за $ 4»

17. «Сумка Phillip Lim за $ 11. Теперь думаю: оставить себе или продать и заработать на ней деньги»

18. «Находка моей мечты! Винтажное пальто Penny Lane за $ 12»

19. «Когда увидела в секонд-хенде эти ботинки, подумала, что они очень уж странные. Потом начала гуглить бренд. Их цена — $ 1 290»