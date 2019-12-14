19 вещей и услуг, которые созданы с настоящей заботой о людях

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Дизайнеры и маркетологи никогда не сидят без работы, но если кто-то старается ради денег, то лучшие специалисты думают прежде всего об удобстве клиентов. И клиенты не остаются в долгу: хорошо продуманные вещи и услуги моментально попадают в интернет и получают заслуженные лайки. Посмотрите только на замок-полочку или качели для взрослых. Сразу понятно, что их создал вдумчивый профессионал.

Мы в AdMe.ru ежедневно роем интернет вдоль и поперек, чтобы найти для вас самые показательные примеры качественного обслуживания. И вот вам новая подборка.

1. На этих качелях взрослые могут не раскачивать ребенка, а качаться вместе с ним

2. Замок в туалетной кабинке — это одновременно и полочка для мелочей. Теперь точно не забудешь, выходя

3. В газете напечатали изображение котят, чтобы можно было упаковать в нее подарки, а не выбрасывать

4. С таким держателем чупа-чупс и руки малыша останутся чистыми

5. Этот кассовый аппарат в Японии сам подсчитывает общую стоимость всех покупок, когда вы ставите корзину в отсек справа

6. «Моя соломинка для коктейля не забивается листьями мяты»

7. Декоративная стена из свежей пахучей древесины заменяет освежитель воздуха в туалете

8. Пружина на парковочном столбике позволяет ему отогнуться и не помять кузов машины, если она случайно наедет на него

9. На тостере есть кнопка «еще чуть-чуть»

10. Качаясь на этих качелях на вокзале, можно зарядить свой телефон

11. В школе установили стойки для скейтбордов, чтобы ученики могли оставлять их на время уроков

12. Уличный шкафчик с книгами в Сергиевом Посаде

13. В этом кафе-прачечной вы можете перекусить и выпить кофе, пока ваше белье стирается

14. В «Пятерочке» появился стул от «Лизы Алерт» для тех, кто потерялся

15. «В нашей библиотеке есть звукозаписывающая студия, 3D-принтер, пресс для изготовления виниловых пластинок, лазерный резак и горячий пресс. Все это бесплатно»

16. Один из рядов в супермаркете, где могут найти друг друга потерявшиеся пары

«Супы / лапша / бульонные кубики / соленые крекеры / потерявшиеся пары / рисовые лепешки».

17. Примерка очков с помощью дополненной реальности

18. В магазине белья в Швеции есть манекены с разными фигурами, чтобы все покупатели чувствовали себя комфортно

19. Дверная ручка с ультрафиолетовым излучением, которое убивает микробов

Бонус: этой гостинице удалось угодить всем клиентам

Каких удобных вещей или услуг не хватает вам для полного счастья?