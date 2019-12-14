19 вещей и услуг, которые созданы с настоящей заботой о людях
Дизайнеры и маркетологи никогда не сидят без работы, но если кто-то старается ради денег, то лучшие специалисты думают прежде всего об удобстве клиентов. И клиенты не остаются в долгу: хорошо продуманные вещи и услуги моментально попадают в интернет и получают заслуженные лайки. Посмотрите только на замок-полочку или качели для взрослых. Сразу понятно, что их создал вдумчивый профессионал.
Мы в AdMe.ru ежедневно роем интернет вдоль и поперек, чтобы найти для вас самые показательные примеры качественного обслуживания. И вот вам новая подборка.
1. На этих качелях взрослые могут не раскачивать ребенка, а качаться вместе с ним
2. Замок в туалетной кабинке — это одновременно и полочка для мелочей. Теперь точно не забудешь, выходя
3. В газете напечатали изображение котят, чтобы можно было упаковать в нее подарки, а не выбрасывать
4. С таким держателем чупа-чупс и руки малыша останутся чистыми
5. Этот кассовый аппарат в Японии сам подсчитывает общую стоимость всех покупок, когда вы ставите корзину в отсек справа
6. «Моя соломинка для коктейля не забивается листьями мяты»
7. Декоративная стена из свежей пахучей древесины заменяет освежитель воздуха в туалете
8. Пружина на парковочном столбике позволяет ему отогнуться и не помять кузов машины, если она случайно наедет на него
9. На тостере есть кнопка «еще чуть-чуть»
10. Качаясь на этих качелях на вокзале, можно зарядить свой телефон
11. В школе установили стойки для скейтбордов, чтобы ученики могли оставлять их на время уроков
12. Уличный шкафчик с книгами в Сергиевом Посаде
13. В этом кафе-прачечной вы можете перекусить и выпить кофе, пока ваше белье стирается
14. В «Пятерочке» появился стул от «Лизы Алерт» для тех, кто потерялся
15. «В нашей библиотеке есть звукозаписывающая студия, 3D-принтер, пресс для изготовления виниловых пластинок, лазерный резак и горячий пресс. Все это бесплатно»
16. Один из рядов в супермаркете, где могут найти друг друга потерявшиеся пары
«Супы / лапша / бульонные кубики / соленые крекеры / потерявшиеся пары / рисовые лепешки».
17. Примерка очков с помощью дополненной реальности
18. В магазине белья в Швеции есть манекены с разными фигурами, чтобы все покупатели чувствовали себя комфортно
19. Дверная ручка с ультрафиолетовым излучением, которое убивает микробов
Бонус: этой гостинице удалось угодить всем клиентам
Каких удобных вещей или услуг не хватает вам для полного счастья?
Фото на превью AngryDozer / Pikabu