19 вариантов гениальной рекламы, которая действительно цепляет

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Реклама уже сама по себе становится отдельным видом искусства — со своими премиями и крутыми дизайнерами. Мороженое, наполнитель для кошачьего туалета, фитнес-центр — все это и еще много чего можно разрекламировать так, что вам немедленно захочется это купить или этим воспользоваться. Не верите? Посмотрите нашу статью.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к отличному дизайну и уверены, что если и забыли какой-то шикарный вариант, то вы нам напомните о нем в комментариях.

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