19 вариантов гениальной рекламы, которая действительно цепляет
Реклама уже сама по себе становится отдельным видом искусства — со своими премиями и крутыми дизайнерами. Мороженое, наполнитель для кошачьего туалета, фитнес-центр — все это и еще много чего можно разрекламировать так, что вам немедленно захочется это купить или этим воспользоваться. Не верите? Посмотрите нашу статью.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к отличному дизайну и уверены, что если и забыли какой-то шикарный вариант, то вы нам напомните о нем в комментариях.
Игривая реклама мороженого Encanto Pops: «Очарованный встречей с вами»
Креатив от рекрутинговой компании Glassdoor: «Найди работу, которую всегда хотел»
Реклама Международного дня сна
Конфеты Zaini Chocolate с начинкой из настоящего кофе
Веселая реклама газонокосилок HONDA: «Кому-то нравятся короткие»
Корм для животных Gosbi: «Делает сильнее, но не умнее»
Кондитерская Roladin знает, как привлечь внимание
Забавная реклама наполнителя для кошачьего туалета Fresh Step
Реклама проката автомобилей Hertz: «Время для посещения новых мест»
McCafé: «Иногда нам нужно бодрствовать, когда другие спят»
Внедорожники от Jeep предлагают отличную идею: «Отправляйся туда, куда они не поедут»
Ополаскиватель для одежды Downy: «Делает вашу одежду такой же удобной, как ваша кожа»
Реклама школы дайвинга Bumarea: «Мы научим вас любить воду»
Реклама навигаторов Motorola Gps Service: «Хватит спрашивать дорогу»
McDonald’s напоминает, что у них есть вегетарианская еда
Шикарная реклама фестиваля вина и джаза
Фотоагентство Getty Images рекламирует свой новый сервис 360-градусных изображений
Colgate обещает помочь вернуть белизну улыбки, но ничего больше
«Ближе некуда». Качественная реклама газеты
А какая реклама оставила след в вашем сердце?