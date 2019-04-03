19 татуировок, за которыми скрывается целая история

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Люди по-разному подходят к выбору изображения для татуировок. Кто-то делает красивую впечатляющую картинку, а кто-то наделяет этот элемент более глубоким смыслом. Герои нашей подборки именно из последних: они нанесли тату в память о своем питомце, рано ушедшем папе, в честь любимых детей. А еще чтобы просто поддержать близкого человека.

Нас в AdMe.ru глубоко тронули татуировки с особым смыслом. Мы хотим, чтобы вы тоже посмотрели и восхитились этими изображениями.

Дедушка сделал татуировку кохлеарного имплантата, чтобы быть похожим на своего внука с нарушением слуха

На память о работе на скорой

«Мой отец умер 3 года назад. Я сделал тату папиного смеха на руке. Теперь его улыбка и радость всегда со мной»

Татуировка в точности изображает любимого питомца вместе с его физической особенностью

«На этой неделе мой папа ушел из жизни. Я сделал такое же тату, как было у отца, в память о нем»

«Я полтора года сражался в суде за попечительство над сыновьями. Когда выиграл, попросил малышей сказать для моего первого тату: „Папа, я люблю тебя“»

«Наконец-то сделал татуировку, о которой давно мечтал»

«Мой отчим покончил с собой, и я сделал это тату в память о нем»

«Люблю тебя, малыш».

«Раньше я ненавидела свои ноги, но постепенно влюбилась в них»

«Папе пришлось уйти из тату-салона: его руки стали дрожать. В День отца я попросил его приятеля на время предоставить тату-студию нам с папой. Тот согласился, и я попросил отца сделать мне любое тату, которое он хочет»

«Мы с мамой сделали парные тату из детской книги „Знаешь, как я тебя люблю?“. У одной из нас написано: „Я люблю тебя...“, у другой: „...До луны и обратно“»

«К 10-летию моей работы барменом»

«Меня усыновили в Китае»

«Сделано в Китае».

Когда ее ребенок умер, женщина запечатлела на руке открытку, которую однажды подарил ей сын

«Я поместила изображение моего пса, который теперь в собачьем раю, себе на ногу. Теперь он всегда рядом, куда бы я ни шла»

Портрет отца

«Я выжил после серьезного заболевания мозга. Это напоминание — компьютерная томография моего мозга»

«Я посвятил ее погибшему брату»

«Посмотри. Он живет в тебе».

Три поколения

А у вас есть татуировки? Что они означают?