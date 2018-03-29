19 странных вещей из мира моды, за которые многие люди готовы отдать любые деньги

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Мармелад, от которого на коже появляется загар, накладные силиконовые икры, зубная паста со вкусом бекона и гигантская пружинка, чтобы удалять женские усики, — это лишь часть товаров, которые пользуются дикой популярностью у пользователей по всему миру.

Мы в AdMe.ru разыскали самые странные вещи, которые люди заказывают в интернет-магазинах, чтобы выглядеть красиво, стильно и ярко. И, глядя на них, можно лишь удивляться, чего только не придумают для модников.

19. Трусы безопасности

Аксессуар, который пришивают к юбке короткой и средней длины или продают в комплекте с нею в Китае и Японии, чтобы предупредить неловкие ситуации и подглядывания.

18. Кружевной костюм

Комплект, придуманный калифорнийскими дизайнерами, случайно вызвал интерес по всему миру. Мужчины отмечают, что рубашку удобно носить летом, а кружевные шорты заменяют им пижаму: они легкие, приятные на ощупь и кожа в них дышит.

17. Расширитель улыбок

Китайский тренажер для мышц лица, который «приучает» человека чаще улыбаться. Гаджет необходимо держать во рту по 2–3 минуты в день.

16. Накладные икры из силикона

Придуманные в Китае, они широко распространены также в Корее. Их наклеивают на ноги под колготки или штаны, чтобы визуально скорректировать форму ног или сделать икры более заметными.

15. Ночная маска от морщин

Корейская маска с лифтинг-эффектом, корректирующая форму лица при длительном использовании. Предназначена для сна и сделана из натуральных дышащих материалов.

14. Повязки с волосами

Выбор подобных аксессуаров для мужчин велик. Кроме повязок есть банданы, кепки, панамы и даже зимние шапки с волосами разной длины, цвета и текстуры.

13. Зажим для ногтей

Используется для коррекции формы ногтя на ногах, популярен в Китае, Японии и Корее. Зажим ставят на влажный ноготь и оставляют до высыхания, чтобы предотвратить врастание ногтя в кожу.

12. Шлепанцы для педикюра

Придуманные в Индии для занятий йогой, шлепанцы стали хитом среди любительниц домашнего педикюра. В них легче красить ногти на ногах и можно не переживать за сохранность лака, пока он сохнет.

11. Линзы с подвесками

Линзы для глаз с подвесками-стразами, имитирующими слезы. Дизайнер из Амстердама, разработавший аксессуар еще в 2003 году, выставил цену в $ 350 за пару линз. В видеоролике о товаре показано, что моргать в них можно, но использовать в повседневной жизни не стоит.

10. Помада со вкусом рассола

Гигиеническая помада, придуманная в США, отличается едва заметным привкусом укропа и рассола. По одной из версий, раньше рассолом детям смачивали губы, чтобы отучить их облизывать или обкусывать. Несмотря на существование, например, помады со вкусом вафель и бекона, этот бальзам для губ является хитом продаж во многих странах.

9. Крабики — заколки для пальцев

Китайское приспособление, которое надевают на пальцы рук, чтобы защитить свежий маникюр и ускорить высыхание лака.

8. Рваные джинсы с открытым задом

Черные трусы в комплекте не идут. Возможно, сотрудничество с певицей Рианной позволяет этому британскому бренду успешно продавать столь смелые элементы одежды.

7. Бритва для спины

Американский гаджет, позволяющий удалять волосы по всему телу, но созданный, чтобы легко сбрить волосы на спине. Многие мужчины используют это устройство как альтернативу салонной эпиляции.

6. Зубная паста с беконом и мыло с ароматом свинины

Предметы личной гигиены для любителей свинины в США пользуются огромным спросом. Для их изготовления, конечно, используются ароматизаторы, которые никак не связаны с мясом.

5. Маски для лица с принтом

Существует целая категория корейских тканевых масок с принтами. Конечно, рисунки ничего не добавляют маске, это лишь вариант дизайна, который по душе многим пользователям.

4. Пружинка для удаления волос на лице

Большая пружинка захватывает и выдергивает с корнем нежелательные волосы над губой и у подбородка, оставляя кожу на долгое время гладкой. Придумано в Китае.

3. Ювелирные украшения для губ и глаз

Экспериментальные дизайнерские украшения, которые удерживаются за счет формы лица или движений мускулатуры, из Нидерландов и Турции. Производятся на заказ, но пользуются спросом.

2. Мармеладные мишки для загара

Вслед за таблетками для загара в США появился и ягодный мармелад с необычным свойством. Достаточно съедать 2 мармеладных мишек в течение дня, чтобы через пару недель кожа приобрела ровный загар, даже если не выходить из дома. По словам производителя, в составе только натуральные ингредиенты.

1. LED-гирлянда для ресниц

Такие накладные ресницы не только светятся, но и мигают в нескольких режимах. Этот аксессуар, придуманный в Китае скорее в шутку, стал популярен среди любителей клубной жизни. Правда, врачи предупреждают о возможном вреде для зрения.